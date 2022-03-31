Даниэла Даркур удивляет Магали Медину, поющей ей на дне рождения

Ни для кого не секрет, что Магали Медине исполнилось 59 лет 31 марта, потому что сама ведущая шоу отвечал за объявление ее в своих социальных сетях, а также в последнем выпуске своей программы о том, что во вторник будет отмечаться еще один год жизни.

Однако мало кто мог себе представить, что ее муж Альфредо Самбрано удивит ее вечеринкой-сюрпризом в своем доме, посетили самые близкие к популярной «Урраке», а также их родственники.

Из историй на официальном аккаунте ведущей Magaly TV La Firme вы можете увидеть тот самый момент, когда она была удивлена своим близким кругом посреди огромного украшения, приготовленного в ее доме.

В другое время фигура ATV без колебаний поделилась со своими более чем 1 миллионом подписчиков, что певица сальсы Даниэла Даркур посетила ее вечеринку, чтобы спеть традиционную песню «Happy Birthday».

«Посмотрите, кто пришел спеть мне Happy Birthday! Спасибо Даниэле Даркур», - написала она о видео, где можно услышать, как артист поет рядом с нотариусом перед журналисткой, которая была очень удивлена улыбкой на лице.

Со своей стороны, народная артистка ответила на ее сообщение в той же социальной сети. «Счастливый день, мой дорогой волшебник», поставил интерпретатор «сеньор лжи». Давайте вспомним, что оба они демонстрируют дружескую связь в течение нескольких лет.

Фото: Инстаграм

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