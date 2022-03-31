Криминальная диктатура в Мичоакане: тонкая грань между насилием, политической импровизацией и неудачами пенитенциарной системы

В прошлое воскресенье вечером группа из 10-15 членов семьи Мичоакан прибыла на ранчо Эль-Параисо в Синапикуаро, штат Мичоакан, где после обеда несколько мужчин собрались в тайном паленке, чтобы стать свидетелями петушиных сражений. Агрессоры, одетые как военные, прибыли спрятавшись в грузовике с картофелем Сабритас, как троянский конь Мичоакан и только что они прошли через вход в комплекс и убили около двадцати человек своим оружием, известным как козьи рога.

Его главной целью был лидер картеля нового поколения Халиско (CJNG). По информации из местных источников, почти все погибшие принадлежали к картелю из четырех букв, хотя некоторые из жертв также были галереями. Зинапикуаро стал последней главой в серии жестоких событий, которые за последние четыре месяца только резко увеличили число погибших в Мичоакане: с ноября 2021 года по настоящее время в трех массовых убийствах погибли два журналиста, два мэра и 48 человек.

Насилие в Мичоакане и на большей части территории страны, конечно, связано с организованной преступностью, а также с властями и отсутствием у них руководства, а также с сектором общества. Хавьер Улисес Олива Посада, штатный научный профессор в UNAM, категорически отнесся к этому и заявил, что, с одной стороны, появились новые правительства штатов, которые пришли к власти только 6 июня прошлого года, которые, не имея четкого представления о том, что они хотят делать с точки зрения общественной безопасности, перед лицом слабости местной полиции, предпочитают импровизировать.

«В Сакатекасе есть заявления Дэвида Монреаля — губернатор попросил «довериться Богу» после того, как 10 тел появились в заброшенном фургоне перед Дворцом правительства — или дело Альфонсо Дурасо, еще более спорным, потому что он был министром безопасности, когда группа преступников взяла муниципалитета Каборка более 6 часов, а также случай Колимы с губернатором (Индира Вискаино), который даже поднял вопрос о возможности запрашивая отпуск после 10 дней подряд расстрелов в штате», - пояснил он Infobae.

Этот коктейль из импровизации и отсутствия профессионализма используется преступными группами для расширения своих сфер влияния или поддержания их с помощью насилия. В конкретном случае Мичоакана следы наркоторговли можно проследить до 40 лет назад, но для эксперта по национальной безопасности одна из самых серьезных ошибок восходит к шестилетнему сроку полномочий бывшего президента Энрике Пенья Ньето (2012-2018), когда он и его секретарь внутренних дел Мигель Анхель Осорио Чонг решил терпеть группы самообороны. «Они предоставили доступ нерегулярным и вооруженным группировкам, которые, как мы видим сегодня, находятся с той или иной стороны. Они вымогают деньги у производителей авокадо и лимона и покрывают районы, производящие наркотики», — заявила Олива Посада.

Однако положение в Мичоакане, которое также служит отражением других образований Республики, следует приписывать не только политикам или этим вооруженным группировкам. Для эксперта социальный контекст является не менее важным третьим фактором, объясняющим нынешнюю атмосферу насилия. Резня в Зинапикуаро произошла в незаконном паленке без какой-либо регистрации. В течение многих лет этот тип событий сосуществовал с организованной преступностью. 21 ноября 2021 года в Зитакуаро вооруженный коммандос ворвался в паленке в общине Ла-Жиронда, убив четырех помощников и ранив еще 11 человек. В мае 2017 года другое аналогичное шоу в муниципалитете Ласаро-Карденас стало ареной противостояния между вооруженными гражданскими лицами.

«Практика незаконных действий на различных общественных собраниях частично объясняет эндемическую атмосферу насилия. Следует помнить, что в этих горных районах, вдали от городских центров, эти споры о территориальном контроле могут возникать легче. Это не только незаконный оборот наркотиков, но и вымогательство, похищение людей, минимальные обвинения, убийства журналистов и экологических лидеров. Они ведут себя так, будто это какая-то преступная диктатура », — отметил академик.

По мнению исследователя, стратегия президента Лопеса Обрадора, направленная на непосредственное нападение на причины, а не последствия, верна, но недостаточна (ФОТО: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

8 февраля сотрудники Секретариата национальной обороны (Седена) и Национальной гвардии восстановили муниципалитет Агилилья после более чем девяти месяцев, в течение которых был создан картель нового поколения Халиско (CJNG). Отец Жилберто Вергара сообщил Infobae, что они никогда не видели такого сильного присутствия вооруженных сил. Муниципальное место заняли не менее 60 патрулей. Однако ожидания не будут длиться долго, потому что всего через месяц мэр муниципалитета Сесар Артуро Валенсия был убит в непосредственной близости от винодельни Муниципального дворца Агилилья.

Этот парадокс развертывания вооруженных сил без сдерживания насилия, по мнению эксперта, связан не только с вопросом импровизации решений, но и с вопросом бюджета — Морена, партия, к которой принадлежит мексиканский президент, урезала треть выделенного бюджета для муниципальной безопасности — и ограничения в правовой базе. «Пористость обвинительной уголовной системы, иронично известной как «вращающаяся дверь» — преступникам требуется больше времени, чем уходить — бесспорна, поскольку из-за этих ограничений преступники могут действовать безнаказанно. Они знают, что после того, как они предстанут перед властью, у них очень мало шансов на привлечение к ответственности. Эта ситуация на протяжении многих лет и десятилетий привела к ослаблению масштабов, с которыми мы сталкиваемся».

По мнению исследователя, стратегия президента Лопеса Обрадора, направленная на борьбу с причинами, а не следствиями, верна, но недостаточна. Одновременно необходимо восстановить социальную структуру и обеспечить соблюдение закона, наказать преступников и предать властям. «Несомненно, требуется тяжелая рука. Для этого была создана Национальная гвардия. Никто не говорит о нарушениях прав человека или произволе. Это не только вопрос силы и подчинения, но и более последовательное представление мексиканского государства, чтобы иметь возможность справиться с ситуацией в Мичоакане и стране в целом».

Олива Посада прогнозировала, что без серьезной корректировки и тщательного пересмотра сценарии, подобные сценариям Зинапикуаро, вероятно, будут и дальше воспроизводиться в Мичоакане и других неспокойных регионах Мексики, но также требуются более решительные обязательства со стороны общества. «Мы не должны мириться с преступными действиями, как если бы они заслуживали похвалы. Давайте не будем распространять музыку группы, пропагандирующую гендерное насилие, преступность и наркоторговлю. Мы хотим, чтобы правительство и власти сделали все, но мы как граждане также несем большую ответственность за происходящее».

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