COVID-19: каковы шансы на повторное заражение детей?

Ramiro wearing a face mask plays football in a park after restrictions were partially lifted for children in the city of Buenos Aires during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Argentina May 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

С пандемией коронавируса, установленной более двух лет назад, научные исследования не прекращаются, поскольку инфекции также растут в различных частях мира.

Новое исследование среди несовершеннолетних показало, что они являются популяцией с наименьшим риском повторного заражения после перенесенной болезни COVID-19 . И он обнаружил, что повторные инфекции не были связаны с более серьезным заболеванием или смертельным исходом.

По словам британских ученых, которые провели исследование, финансируемое Агентством по безопасности здравоохранения Соединенного Королевства, повторные инфекции SARS-CoV-2 редки у детей, особенно у маленьких детей, и происходили главным образом во время волны Дельта в Англии.

Повторные инфекции не были связаны с более серьезным заболеванием или смертельным исходом у детей. (Маджид Асгарипур/Вана (Агентство новостей Западной Азии) через REUTERS)

« Повторные инфекции не были связаны с более серьезным заболеванием или смертельным исходом у детей. Вакцинация против COVID-19 обеспечивает большую защиту от первичных инфекций и повторных инфекций в этой группе населения. Кроме того, они не были связаны с серьезными заболеваниями с точки зрения госпитализации или госпитализации в реанимацию, и в течение 28 дней после эпизода повторного заражения у детей не было смертельных случаев», — заявили в расследовании врачи Анна А. Менса и Хелен Кэмпбелл. опубликованный в журнале «Ланцет».

Авторы исследования заявили, что дети живут с семьями или опекунами, и их посещение школы и участие в жизни общества имеют решающее значение для их развития. Важно учитывать косвенные последствия пандемии для детей, в том числе влияние COVID-19 на членов семьи, школьное образование и психическое здоровье. «Поэтому понимание риска повторного заражения у детей имеет первостепенное значение, включая вывод исследования о том, что уровень повторного заражения был ниже у тех, кто все еще не может получить доступ к вакцине в большинстве стран», - добавили они.

У детей в возрасте 16 лет и младше было выявлено 688 418 первичных инфекций и 2343 реинфекции. Общий коэффициент повторного инфицирования составил 66,88 на 100 000 жителей, что выше у взрослых (72,53 на 100 000), чем у детей (21,53 на 100 000). Частота повторного инфицирования после первичного инфицирования составила 0,68% в целом, 0,73% у взрослых по сравнению с 0,18% у детей в возрасте до 5 лет, 0,24% у детей в возрасте от 5 до 11 лет и 0,49% у детей в возрасте от 12 до 16 лет. Из 109 детей, поступивших в больницу с реинфекцией, 78 (72 процента) имели сопутствующие заболевания.

Исследование показало, что повторное инфицирование, возможно, не было причиной госпитализации - ANI/Reuters

Методология, использованная в исследовании, устанавливает рамки для обзора влияния вакцин на повторное заражение по возрастным группам, отмечая, что такие страны, как Австралия, Канада и США, начали программу вакцинации мРНК у детей в возрасте от 5 до 11 лет, как и в Соединенном Королевстве, согласно рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) 16 февраля 2022 года.

Вывод исследования о том, что повторное инфицирование, возможно, не стало причиной госпитализации (то есть пациенты могли быть госпитализированы с COVID-19, а не из-за COVID-19), не является неожиданным. История болезни пациентов с повторной госпитализацией у детей требует подробного изучения сопутствующих заболеваний и окончательных диагнозов по МКБ-10.

«Однако тяжелые симптомы COVID-19 чаще встречаются у людей с историей болезни; в исследовании четверо детей, которые были госпитализированы в отделение интенсивной терапии (ОИТ) после повторного заражения, также нуждались в интенсивной терапии во время первичной инфекции. Все четверо детей имели множественные и тяжелые мультисистемные сопутствующие заболевания, и авторы не смогли определить вклад инфекции SARS-CoV-2 в заболевание, которое в конечном итоге привело к поступлению в отделение интенсивной терапии», - заявили специалисты.

Реинфекция SARS-CoV-2 не была связана с летальными случаями педиатрии (Nikon D850)

Ключевой вывод исследования, проведенного Менсой и его коллегами, заключается в том, что повторное заражение SARS-CoV-2 не было связано с летальными случаями заболевания у детей. Одной из потенциальных областей будущих исследований является роль, которую может сыграть экспресс-тестирование на антиген в выявлении случаев повторного заражения, особенно с учетом того, что многие страны ввели обычные скрининговые тесты (например, в школах). Многие из этих случаев повторного заражения протекают бессимптомно, поэтому важно отслеживать их роль в передаче инфекции на домашнем, школьном и общинном уровнях, особенно в случае возникновения новых вариантов беспокойства.

Наконец, важно изучить роль, которую множественные реинфекции будут играть в иммунной системе вакцинированных людей, уделяя особое внимание развитию иммунной памяти В-клеток и Т-клеток.

«Взаимодействие между инфекцией и вакциной будет иметь решающее значение в течение 2022 и 2023 годов и, как мы надеемся, оптимизирует защиту на протяжении всей жизни и минимизирует риск повторного заражения (особенно связанного с серьезным заболеванием), госпитализации, интенсивной терапии и смерти», — заключили эксперты.

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