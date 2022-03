Конгресс Республики обсуждает цензуру против министра здравоохранения Эрнана Кондори

В этот четверг с 9 часов утра запланировано пленарное заседание Конгресса Республики, на котором будут обсуждаться и голосовать за вотум недоверия министру здравоохранения, Эрнан Кондори.

Предложение было представлено на прошлой неделе со скамейки Avanza País. Конгрессмен Диего Базан продвигал эту меру против Кондора всего через несколько дней после того, как министр предстал перед Конгрессом, чтобы ответить на различные вопросы в процессе интерпелляции.

Согласно законодательному регламенту, для осуждения министра необходимо 66 голосов. Если это число будет достигнуто, чиновник должен уйти в отставку, а у президента Республики есть 72 часа, чтобы принять отставку.

По словам Базана, 33 подписи были получены от законодателей, которые принадлежат банкам Avanza Pais, Popular Renewal, Together for Peru, Alliance for Progress, Somos Peru, Acción Popular . Также подписали не сгруппированные конгрессмены Карлос Андерсон, Энрике Вонг, Сюзель Паредес, Флор Пабло и Эдвард Малага.

Лишь три скамьи решили не участвовать в этой законодательной инициативе. Это «Перу Либре», «Фуэрза народное» и «Демократическое Перу».

В письме, представленном Базаном, говорится, что Кондори «неадекватно занимался этой профессией, продвигая продажу Cluster X2 («бурлящая вода»), приписывая ей лечебные свойства, которые не доказаны и не сертифицированы каким-либо официальным или академическим органом».

Министра также допрашивают за продвижение службы по диагностике рака шейки матки за минуту, так как он не имеют специальности гинекология и онкология.

Представленное ходатайство также показывает, что назначение Эрнана Кондори «вызвало единодушное отклонение медицинским сообществом страны», ссылаясь на критику чиновника в адрес перуанского медицинского колледжа.

ВАША ЗАЩИТА

16 марта Кондори появился перед пленарным заседанием, чтобы ответить на интерпеляторное заявление, сделанное оппозицией в Конгрессе, которое в основном касалось вопроса о ее пригодности, а также о случае пучковой воды и ее целебных свойств.

Держатель минзы всегда отрицал, что он прописывал и продавал бурную воду. Он сказал, что обсуждал этот вопрос в своем семейном кругу и использовал его на близком ему человеке, который страдает тяжелой болезнью.

На вопрос о специальности в области гинекологии и акушерства Кондори Мачадо ответил, что он хирург и имеет аспирантуру со степенью магистра в области общественного и общественного здравоохранения, с упоминанием управления здравоохранением и других действий.

Он также указал, что учился в Лиме, но практиковал во внутренних районах страны, в центральных джунглях, где руководил различными медицинскими пунктами, строительством центра матери и ребенка в Пуэрто-Юнинаки и строительством и оборудованием больницы в Ла-Мерседе.

На вопрос о том, лечил ли он случаи гинекологического рака, Кондори Мачадо ответил, что, будучи квалифицированным врачом, он делал это на уровне предполагаемого диагноза, но не делал биопсии, равно как и лечение, которое соответствует врачам, специализирующимся в этой области.

Что касается вопроса об использовании так называемой бурной воды, то он отрицал, что продвигал, прописывал и продавал ее, и пояснил, что в какой-то момент не заявлял, что она обладает целебными свойствами.

В этой связи он пояснил, что продукт Cluster X2 или Cluster Water имеет разрешение Генерального директората гигиены окружающей среды (Digesa), но признал, что он является «неточным» в отношении одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов (FDA).

Он также сказал, что провел ультразвуковое сканирование беременных матерей, потому что он сказал, что готов к этим тестам, чтобы подтвердить диагноз. Кроме того, он подготовлен для ухода за беременными матерями, в частности удаленным населением, которое не имеет ресурсов.

Он утверждал, вокруг своего диагноза рака из медицинского центра, что скрининг на предмет предполагаемого диагноза рака шейки матки является частью знаний, приобретенных в его профессии и обучении.

Его также спросили о случае назначения ветеринарного врача Уильяма Кордова Пардо на должность заместителя исполнительного директора II министерского управления Министерства здравоохранения. Он ответил, что он был оценен соответствующей технической областью, которая сообщила, что она удовлетворяет требованиям без юридических препятствий для его найма. Оно указывает, что оно было отозвано, как только стало известно об обвинениях, и уточняет, что это не приговоры.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: