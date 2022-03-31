Карлос Антонио Велес раскрыл двух своих лучших игроков в истории колумбийского футбола

Карлос Антонио Велес, который последние несколько дней активно работал в социальных сетях, комментируя неудачу сборной Колумбии не принять участие в чемпионате мира в Катаре 2022 года, объявил, кто является двумя лучшими игроками в истории национального футбола. Поразительно, что ни одна из них не входит в поколение, прошедшее квалификацию Brazil 2014.

Аналитика, заслуженного за 50-летнюю карьеру в спортивной журналистике, спросили в Win Sports, где у него брали интервью, футболист, который ему больше всего понравился. Хотя он сказал, что решение трудное, учитывая, что каждая эпоха имеет свои отсылки, он выделил Уиллингтона Ортиса и Фаустино Асприлью.

Уиллингтон Ортис в футболке Millionarios.

Что касается Ортиса, четырехкратного чемпиона в составе América de Cali, который участвовал в четырех квалификациях с «Триколором» и был признан лучшим колумбийским футболистом XX века Международной федерацией истории и статистики футбола (IFFHS), он прокомментировал:

О Фаустино, запомнившемся своим поведением на игровом поле, а также тем, насколько решительным он забил, он прокомментировал: «Второй, безусловно, одна из моих великих футбольных слабостей, Асприлья, был экстраординарным игроком».

Фаустино Асприлья на чемпионате мира по футболу FIFA 1998 во Франции против Румынии. Гетти Имиджес

Что касается игрока, наиболее опередившего свое время из-за своих технических условий, только на этот раз на международном уровне, он без колебаний ответил, что для него за Пеле стоит голландец Йохан Кройфф, считающийся лучшим футболистом XX века. «Он был первым по интенсивности, по давлению, первым, кто сделал все те вещи, которые сегодня новы... Этот человек обозначил маршрут, на котором сегодня все пытаются играть», - сказал он.

После окончания плей-офф победой за малейшую разницу над Венесуэлой Карлос Антонио Велес раскритиковал как тренеров, возглавлявших Колумбию, так и игроков. В первой инстанции он сказал: «Мы шатались... к России мы «фиксировали» классификацию «Лимским пактом» и, теперь, на один момент, нас оставили в стороне. Ответственность несут игроки DT и солидарности. Они раздавали очки, чтобы вытащить Кейроза, а Руэда не смог. Неудача в персонаже и обновлении. Конец цикла».

После этого он сделал комментарий, который вызвал споры в социальных сетях и реакцию некоторых игроков в кофе, которые имели опыт Кубка мира, таких как Карлос Вальдес. Записка Велеса, в которой, среди прочих, он намекал на Джеймса Родригеса, была:

Между тем, ответ Вальдеса, одного из ключевых игроков на чемпионате мира 2018 года в Бразилии, был: «И многих заставили поверить, что поехать на чемпионат мира было легко и что он возглавил таксиста и что ему пришлось уйти, потому что он не сделал этого поколения чемпионом мира». Темой обсуждения в ближайшие дни станет вопрос о том, кто должен возглавить команду и возглавить смену поколений, одно из имен, похожих на имя аргентинского тренера Марсело Бьельсы.

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