Бюрократия и быстрый рост: следы регистратора Александра Веги, которые все еще помнят в Чиа

В последние недели имя Александра Веги Роча, Национального регистратора Республики Колумбия, звучит по всей стране, который занимает эту должность с 2019 года. Некоторые сектора попросили главу этого противоречивого чиновника после скандала с предполагаемыми фальсификациями на последних выборах в законодательные органы, в дополнение к этому, он также был обвинен в том, что он не давал заявлений средствам массовой информации и просто делегировал некоторых членов Офиса регистратора, однако, послужной список руководства короткий, ситуация, которая вызывает подозрения в связи с его быстрым подъемом на столь важную должность.

Согласно Noticias Uno, 42-летний регистратор быстро превратился в Национальный реестр актов гражданского состояния, не имея долгой истории на аналогичных должностях, потому что после избрания Верховным судом, Государственным советом и Конституционным судом в 2019 году многие поставил под сомнение прибытие регистратора на эту должность, учитывая, что из 54 зарегистрированных претендентов он был выбран после различных тестов и представления своего резюме.

Один из кандидатов на должность регистратора, в то время, рассказал журналу Cambio Magazine, что внезапный подъем Vega был результатом полуторагодичной кампании, потому что, по его словам, Vega удалось вызвать привязанность в президентах Конституционного суда и Национальных выборов Совет с различными подарками и подарками, благодаря чему удалось завоевать поддержку различных политиков и судей.

В муниципалитете Чия, Кундинамарка, Вега Роша начал свою карьеру, несмотря на то, что он был уроженцем города Мирафлорес в департаменте Гуавьяре. По данным журнала Cambio Magazine, после получения диплома юриста в 2004 году нынешний регистратор получил прямую поддержку тогдашнего мэра Чиа Фернандо Санчеса, который поручил ему стать представителем этой юрисдикции.

Хотя эта должность не важна для некоторых колумбийцев, из одного момента в другой, покинув свой пост и работая в некоторых случаях адвокатом, нынешний регистратор Александр Вега был подрядчиком в округе и неожиданно стал судьей Национального избирательного совета, журнала Cambio Magazine смог определить, что в разных источниках они выделили характеристики связей с общественностью, которые есть у Веги, в дополнение к его скорому дискурсу со своими сверстниками.

По словам Noticias Uno, в то время в городском совете Чиа были серьезные разногласия по поводу избрания Александра Веги представителем, поскольку в то время у него не было никакого профессионального опыта, связанного с этой должностью, кроме того, чиновник был бы единственным претендент на должность личности. Аналогичным образом, согласно этому СМИ, различные политики муниципалитета Кундинамарке считают его своим начальником.

Регистратор был вовлечен в различные скандалы, связанные с увеличением бюджета на субъекты, в которых он был, потому что в то время Совет Чиа утвердил ему большой экономический бюджет для расширения завода по производству персонала в этом муниципалитете, такая реструктуризация была запрошена Государственным советом. В данном случае предполагалось, что эти должности будут заполнены бюрократическими должностями.

Среди этих спорных гонораров регистраторов будут Хорхе Энрике Рамирес, бывший советник чиа и назначенный Александром Вегой муниципальным регистратором в этом муниципалитете, а также Адриана Эсмеральда Камехо Риос, невестка регистратора Веги, которая работает директором по доходам и финансам в Чиа. Секретариат казначейства в нынешнем руководстве.

Noticias Uno также смог уточнить, что мэр Чиа Луис Карлос Сегура проживает в доме, принадлежащем регистратору Александру Веге, он наверняка уточнил указанным СМИ, что платит ежемесячную арендную плату и что знает Вегу Рошу более 18 лет.

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