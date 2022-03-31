Бонус Yanapay, Wanuchay и все субсидии, которые все еще действуют: как и когда их собирать

Правительство Перу предоставило различные облигации для различных секторов. Эти экономические субсидии призваны стать временная финансовая поддержка, позволяющая бенефициарам противостоять разрушительным последствиям пандемии, которая привела к нестабильности цен в основной корзине домашних хозяйств, принадлежности, необходимые для работы и других вещей в повседневной жизни.

Начнем с бонуса, который скоро закончится, и это бонус для официальных работников, зарабатывающих менее 2000 подошв. Подробности ниже.

БОНО 210:

Эта надбавка была выплачена государством всем официальным работникам, зарплата которых равна или меньше 2000 подошв. В случае государственных служащих они первыми получили это пособие, а в случае работников частного сектора им также было предоставлено пособие, но имейте в виду, что вы должны получить его сегодня, потому что другой даты для сбора 210 подошв не будет.

Требования для получения бонуса 210:

- Работник должен быть должным образом зарегистрирован в своем DNI в электронной форме работодателя в июле, августе или сентябре 2021 года.

- Работники не могут проходить профессиональную подготовку или быть пенсионерами.

- Для большей точности критериев отбора предлагается пересмотреть статью 5 постановления министров № 241-2021-TR.

Если вы соответствуете требованиям, то вы должны перейти по следующей ссылке и подтвердить выплату бонуса: https://bono210.essalud.gob.pe/

ФАКТ: Все бенефициары облигаций 210 подошв могут прояснить свои сомнения, жалобы или запросы по бесплатной горячей линии, предоставленной государством для всех граждан: 0800 1 6872.

Максимальная дата получения этого бонуса - до сегодняшнего дня, 31 марта этого года.

БОНО ЯНАПАЙ:

Выдача этого бонуса началась в сентябре 2021 года и также была предоставлена для поддержки наиболее уязвимых семей в стране, которые потеряли работу или находились в состоянии нищеты. Эта сумма составляет 350 подошв.

Чтобы узнать, являетесь ли вы бенефициаром, необходимо перейти по соответствующей ссылке и ввести свои данные, такие как идентификатор, дату выдачи и поставить галочку «Я не робот». Вы также принимаете «политику конфиденциальности».

Ссылка Боно Янапай: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

ФАКТ: Все пользователи, у которых есть сомнения, вопросы или неудобства в отношении ваучера, могут связаться с бесплатной телефонной линией правительства, номер 101.

Этот бонус можно обналичить только до 30 апреля этого года.

БОНО ВАНУЧАЙ:

Министерство аграрного развития и ирригации (Midagri) также предоставляет облигации для мелких фермеров и представляет собой облигацию Wanuchay Bond в размере 350 солей. Оплата была произведена с 18 января 2022 года.

Чтобы узнать, являетесь ли вы получателем этого ваучера, вы должны перейти по ссылке ниже и ввести номер DNI, проверочную цифру и дату выдачи DNI . Установите флажки «Я не робот» и «Я принимаю политику конфиденциальности» и, наконец, нажмите на зеленое поле с надписью «Посмотрите, являетесь ли вы бенефициаром».

Это официальная ссылка: https://wanuchay.midagri.gob.pe

СОВЕТ: Помните, что если у вас есть какие-либо вопросы, проблемы или вопросы относительно бонуса Wanuchay, вы можете связаться с нами по следующему электронному адресу: consultaswanuchay@midagri.gob.pe

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