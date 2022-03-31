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четверг 31 март 2022
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Россия

Бонус Yanapay, Wanuchay и все субсидии, которые все еще действуют: как и когда их собирать

Многие люди получили государственные облигации, но есть одна группа, которая еще не получила эту льготу. Если вы хотите узнать, как и когда это можно сделать, прочитайте эту заметку.

Newsroom Infobae

31 март 2022

Правительство Перу предоставило различные облигации для различных секторов. Эти экономические субсидии призваны стать временная финансовая поддержка, позволяющая бенефициарам противостоять разрушительным последствиям пандемии, которая привела к нестабильности цен в основной корзине домашних хозяйств, принадлежности, необходимые для работы и других вещей в повседневной жизни.

Начнем с бонуса, который скоро закончится, и это бонус для официальных работников, зарабатывающих менее 2000 подошв. Подробности ниже.

БОНО 210:

Эта надбавка была выплачена государством всем официальным работникам, зарплата которых равна или меньше 2000 подошв. В случае государственных служащих они первыми получили это пособие, а в случае работников частного сектора им также было предоставлено пособие, но имейте в виду, что вы должны получить его сегодня, потому что другой даты для сбора 210 подошв не будет.

Требования для получения бонуса 210:

- Работник должен быть должным образом зарегистрирован в своем DNI в электронной форме работодателя в июле, августе или сентябре 2021 года.

- Работники не могут проходить профессиональную подготовку или быть пенсионерами.

- Для большей точности критериев отбора предлагается пересмотреть статью 5 постановления министров № 241-2021-TR.

Если вы соответствуете требованиям, то вы должны перейти по следующей ссылке и подтвердить выплату бонуса: https://bono210.essalud.gob.pe/

ФАКТ: Все бенефициары облигаций 210 подошв могут прояснить свои сомнения, жалобы или запросы по бесплатной горячей линии, предоставленной государством для всех граждан: 0800 1 6872.

Максимальная дата получения этого бонуса - до сегодняшнего дня, 31 марта этого года.

БОНО ЯНАПАЙ:

Выдача этого бонуса началась в сентябре 2021 года и также была предоставлена для поддержки наиболее уязвимых семей в стране, которые потеряли работу или находились в состоянии нищеты. Эта сумма составляет 350 подошв.

Чтобы узнать, являетесь ли вы бенефициаром, необходимо перейти по соответствующей ссылке и ввести свои данные, такие как идентификатор, дату выдачи и поставить галочку «Я не робот». Вы также принимаете «политику конфиденциальности».

Ссылка Боно Янапай: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

ФАКТ: Все пользователи, у которых есть сомнения, вопросы или неудобства в отношении ваучера, могут связаться с бесплатной телефонной линией правительства, номер 101.

Этот бонус можно обналичить только до 30 апреля этого года.

БОНО ВАНУЧАЙ:

Министерство аграрного развития и ирригации (Midagri) также предоставляет облигации для мелких фермеров и представляет собой облигацию Wanuchay Bond в размере 350 солей. Оплата была произведена с 18 января 2022 года.

Чтобы узнать, являетесь ли вы получателем этого ваучера, вы должны перейти по ссылке ниже и ввести номер DNI, проверочную цифру и дату выдачи DNI . Установите флажки «Я не робот» и «Я принимаю политику конфиденциальности» и, наконец, нажмите на зеленое поле с надписью «Посмотрите, являетесь ли вы бенефициаром».

Это официальная ссылка: https://wanuchay.midagri.gob.pe

СОВЕТ: Помните, что если у вас есть какие-либо вопросы, проблемы или вопросы относительно бонуса Wanuchay, вы можете связаться с нами по следующему электронному адресу: consultaswanuchay@midagri.gob.pe

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