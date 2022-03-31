Барриос Альтос и ла Кантута: дела, по которым Межамериканский суд оставил Альберто Фухимори неосвобожденным

Дело о помиловании Альберто Фухимори вызывает большое давление и споры в перуанской политической сфера. Недавно Межамериканский суд по правам человека (Межамериканский суд по правам человека) обратился к правительству с просьбой не освобождать бывшего президента, несмотря на то, что Конституционный суд (КС) восстановил гуманитарное помилование и президентскую милость.

Фухимори останется в тюрьме до тех пор, пока не будет принято решение о том, как действовать в ответ на просьбу жертв «Барриос Альтос» и «Ла Кантута» к Межамериканскому Корт. Узнайте здесь о делах, по которым Фухимори был приговорен к 25 годам лишения свободы, и за которые он получил помилование.

Случай с Барриосом Альтосом произошел 3 ноября 1991 года, когда шесть вооруженных лиц в капюшонах из группы «Колина» ворвались в дом в 840 дель Хирон Уанта в Барриос-Альтос, где происходила поллада. Предполагалось, что люди в доме были связаны с террористической деятельностью, поэтому им приказали лечь на пол, а затем стрелять без разбора. Пятнадцать человек погибли, в том числе 8-летний мальчик по имени Хавьер Риос Рохас, а еще 4 получили серьезные ранения.

Случай с Ла Кантутой произошел через несколько месяцев, 18 июля 1992 года, в Национальном педагогическом университете имени Энрике Гусмана Ла Валье, более известном как Ла-Кантута. В этом месте девяти учеников и одного преподавателя забрали из своих домов, а затем исчезли. Останки двух из них были найдены в тайных захоронениях через год. Прямое авторство также было приписано Grupo Colina.

ПРИГОВОР

Фухимори был экстрадирован из Чили в Перу в 2007 году и осужден за свою роль в резне в Барриос-Альтосе, Ла-Кантуте, других нарушениях прав человека, а также коррупционных преступлениях. 7 апреля 2009 года Специальная уголовная палата (ОПО) приговорила его к 25 годам лишения свободы. Бывший президент был признан непосредственным исполнителем квалифицированного убийства и серьезных телесных повреждений в связи с событиями, произошедшими в Барриос-Альтос и Ла-Кантута.

Они пришли к выводу, что Фухимори кооптировал вооруженные силы и возглавляет организованный аппарат, который вращается вокруг Национальной разведывательной службы (СИН). Это послужило средством совершения преступлений, о которых тогдашний президент знал.

Поскольку в Перу наказания не являются кумулятивными, это был общий приговор, за который он находился в тюрьме. Он также был осужден за узурпацию функций (6 лет), растрату (7 лет и 6 месяцев), незаконные выплаты конгрессменам и покупку редакционных строк СМИ (6 лет) и дело газет Чича (8 лет).

ОИН квалифицирует преступления в Барриос-Альтос и Ла-Кантута как преступления против человечности, поскольку они являлись частью систематической и широко распространенной государственной политики, направленной на ликвидацию лиц, предположительно являющихся членами подрывных групп. Приговор был подтвержден во второй инстанции Первой переходной уголовной палатой 30 декабря 2009 года.

ДЕЛА ДОШЛИ ДО МЕЖАМЕРИКАНСКОГО СУДА

Жертвы обратились в Межамериканский суд, и перуанское государство признало их ответственность за эти события. Они были охарактеризованы Межамериканским судом как серьезные нарушения прав человека. Поэтому суд постановил, что применение законов об амнистии или любого другого типа закона об изъятии недопустимо.

При этом они приняли решение по законам об амнистии, принятым при правительстве Фухимори для освобождения от ответственности виновных в резне в Барриос-Альтосе, и указали, что они не имеют юридической силы.

Это решение создало важный прецедент. Решение по делу Barrios Altos послужило основанием для отклонения исключений, поданных в ходе различных судебных разбирательств с целью применения законов об амнистии. Например, они послужили основанием для ТК в делах Мартина Риваса и Салазара Монро, где он заявил о требованиях военнослужащих, стремящихся не быть судимыми случаи необоснованные.

ПОЧЕМУ ДЕЛА ВСЕ ЕЩЕ ОТКРЫТЫ?

Оба дела остаются открытыми в Межамериканском суде, поскольку государство не выполнило многие меры, предписанные агентством. Последние решения по исполнению приговоров 2009 года (дело La Cantuta) и 2012 (дело Barrios Altos) показывают, что все еще существует необходимость завершать расследования, выплачивать репарации и осуществлять символические меры. Например, останки пяти жертв по делу La Cantuta все еще числятся пропавшими без вести, а многие из осужденных не заплатили что угодно для возмещения ущерба в гражданском порядке.

Кроме того, были приняты меры для того, чтобы свести на нет серьезность этих дел. В июле 2012 года Постоянная палата по уголовным делам Верховного суда вынесла верховную казнь, заявив, что внесудебные казни по делу Barrios Altos не являются преступлениями против человечности и смягчили приговоры обвиняемым. Межамериканский суд провел расследование и что существование этой меры противоречит постановлению по делу Barrios Altos. По этой причине Постоянная палата по уголовным делам отменила свой собственный исполнительный приговор.

Спустя годы, 24 декабря 2017 года, тогдашний президент Педро Пабло Кучински предоставил Альберто Фухимори гуманитарное помилование и президентскую милость в связи с этими двумя конкретными случаями. Это решение было отменено Верховным судом после постановления Межамериканского суда, признавшего недействительными амнистию лиц, осужденных за преступления против человечности. Однако 17 марта 2022 года Конституционный суд восстановил эту льготу.

Теперь, 30 марта, Межамериканский суд попросил правительство не освобождать Фухимори до тех пор, пока дела не будут решены. Публичные слушания назначены на 1 апреля.

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