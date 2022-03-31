Azcapotzalco: как зарегистрироваться на бирже труда с зарплатой до 20 тысяч песо

В мэрии Аскапоцалько они разделили разные вакансии на своей бирже занятости 2022 года с зарплатой до 20 000 песо.

Вакансии включают различные профили и должности, заинтересованные люди должны обратиться в Международный бизнес-центр, который находится на проспекте 22 февраля, номер 440 в районе Сан-Маркос, чтобы спросить об обмене вакансиями Azcapotzalco и подать заявку на вакансию интерес. Часы работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в выходные дни — с 8:00 до 16:00.

Какие вакансии доступны?

* Аналитик заработной платы: доступно три места, требования должны быть в возрасте от 25 до 45 лет со степенью в области администрирования, они запрашивают опыт составления еженедельных и двухнедельных платежных ведомостей, расчета расчетов, регистрации, ухода, управления Advanced Excel, знание МОК, NOI, SNA и IDC; зарплата составляет 20 тысяч песо в месяц.

* Помощник по техническому обслуживанию: доступно шесть мест, среди которых от 18 до 45 лет, окончил среднюю школу, имеет знания в области каменной кладки, живописи, сантехники и гипсокартона, зарплата составляет 7 тысяч песо в месяц.

(Фото: Facebook/Мэрия Аскапоцалько)

* Промышленный механик: имея 3 свободных места, возраст от 18 до 40 лет, заявитель должен пройти инженерное дело, минимальный опыт работы 6 месяцев, быть ответственным, организованным и пунктуальным.

* Повара и повара: с дипломом или стажировкой в администрации, минимальным опытом работы в течение одного года, наличием расписания, доступно 5 вакансий, а зарплата, которую они предлагают, составляет 6500 песо плюс бонусы.

* Административный помощник: 5 мест, требования должны быть от 25 до 45 лет, бакалавриат или стажировка в администрации, опыт бухгалтерского учета и управления персоналом, заработная плата составляет от 7 тысяч до 8 тысяч песо в месяц.

Часы работы: с понедельника по четверг с 8 до 15 часов и по выходным с 8 до 16 часов (Фото: SNE)

* Бухгалтер: возраст 18 лет и старше, кандидаты должны иметь степень в области администрирования, быть инициативными, ответственными, пунктуальными и уметь работать в команде, давать 10 000 песо в месяц. иметь опыт работы на этой должности не менее трех лет и иметь действующую федеральную лицензию, зарплата составляет 12 тысяч песо в месяц.

* Оператор по уборке: они просят минимальный опыт работы 6 месяцев, от 24 до 50 лет, закончили обучение в средней школе и дают 5 тысяч 200 песо в месяц.

* На должности помощника в администрации есть две вакансии, так как требования должны быть от 18 до 40 лет, учеба на высшем среднем уровне или закончена, они предлагают еженедельную зарплату в размере 1500 песо. Закончил бакалавриат, максимальный возраст для подачи заявления составляет 50 лет, они дают неделю зарплату в 1800 песо. * Есть пять вакансий для помощника по складу завода, требования должны быть 18 лет и старше с минимальным начальным образованием, быть инициативным, ответственным, активным, давать 6 тысяч песо в месяц.

* В модуле ухода Azcapotzalco они также разделяют вакансии, он расположен в Камаронесе 494, северный угол 87 b, Рекрео.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: