Древний газ, датируемый началом времён, вытекает из ядра Земли

Ученые сообщают в новом исследовании, что древний первичный гелий, который был выкован после Большого взрыва, вырывается из ядра Земли.

Но будьте уверены, нет причин для тревоги, говорят эксперты, Земля не сдувается, но это открытие является подтверждением до сих пор нерешенной детали о рождении нашей планеты: Земля сформировалась внутри солнечной туманности, того же молекулярного облака, которое породило Солнце.

Кроме того, это исследование предполагает, что другие первичные газы могут просачиваться из ядра Земли в мантию, что, в свою очередь, может предоставить информацию о составе солнечной туманности.

Гелий на Земле состоит из двух стабильных изотопов. Безусловно, наиболее распространенным является гелий-4, ядро которого содержит два протона и два нейтрона. Гелий-4 составляет около 99,99986% всего гелия на нашей планете.

Другим стабильным изотопом, на который приходится приблизительно 0,000137% гелия Земли, является гелий-3 с двумя протонами и одним нейтроном.

Гелий-4 — это прежде всего продукт радиоактивного распада урана и тория, который происходит прямо здесь, на Земле. Напротив, гелий-3 в первую очередь первичен, образуется в моменты после Большого взрыва, но он также может быть получен в результате радиоактивного распада трития.

Это газ, обнаруженный из ядра Земли, изотоп Гелий-3, который просачивается в основном вдоль системы вулканических хребтов посреди океана, что дает нам хорошее представление о скорости его выхода из коры.

Эта норма составляет около 2000 граммов в год: «достаточно, чтобы заполнить воздушный шар размером с стол», объясняет геофизик Питер Олсон из Университета Нью-Мексико.

«Это чудо природы, и подсказка к истории Земли, что внутри Земли все еще есть значительное количество этого изотопа», - добавляет он.

Менее ясен источник; сколько гелия-3 может появиться из ядра, по сравнению с тем, сколько находится в мантии.

Это покажет нам источник изотопа. Когда Земля сформировалась, она собирала материал из пыли и газа, которые плавали вокруг новорожденного Солнца.

Существенное количество гелия-3 может оказаться внутри планетарного ядра только в том случае, если он сформируется в процветающей туманности. То есть, не на окраине, и не так, как она рассеялась и летела.

Олсон и его коллега, геохимик Закари Шарп из Университета Нью-Мексико, исследовали моделирование запасов гелия Земли по мере его эволюции. Сначала, как он образовался, процесс, в ходе которого протопланета накапливала и включала гелий, а затем после Великого удара.

По мнению астрономов, это произошло, когда объект размером с Марс ударился о очень молодую Землю, отправив обломки на орбиту Земли, которые в конечном итоге реобъединились, образовав Луну.

Во время этого события, которое могло бы переплавить мантию, большая часть гелия, заключенного в мантию, была бы потеряна. Ядро, однако, более устойчиво к ударам, что позволяет предположить, что оно может быть довольно эффективным резервуаром для удержания гелия-3.

Считается, что Солнце сформировалось в облаке, подобном туманности Лагуна, и это последнее открытие предполагает, что Земля (ESA/NASA) также

На самом деле, это то, что обнаружили исследователи. Используя текущую скорость утечки гелия-3 изнутри, а также модели поведения изотопов гелия, Олсон и Шарп обнаружили, что в ядре нашей планеты, вероятно, приходится 10 тераграмм (10 миллиардов граммов) на петаграмм (100 миллионов тонн) гелия-3.

Это говорит о том, что планета, должно быть, образовалась в процветающей солнечной туманности и что она не «присоединилась» к Солнечной системе после своего образования. Тем не менее сохраняется ряд неопределенностей. Вероятность того, что все условия для секвестрации гелия-3 будут выполнены в ядре Земли, умеренно мала, а это означает, что изотопа может быть меньше, чем предполагает работа группы.

Однако возможно, что в ядре нашей планеты также много первичного водорода, попавшего в тот же процесс, который, возможно, накапливал гелий-3. Исследователи говорят, что поиск доказательств утечки водорода может помочь проверить результаты.

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