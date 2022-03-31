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четверг 31 март 2022
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Россия

Альберто Фухимори: другие судебные процессы и гражданские репарационные выплаты, на которые бывший президент до сих пор не отвечает

Бывшему президенту по-прежнему придется отвечать на правосудие по десяти неурегулированным делам. Кроме того, выяснилось, что он должен перуанскому государству миллионы долларов.

Newsroom Infobae

31 март 2022

Межамериканский суд по правам человека просил перуанское государство не освобождать бывшего президента Альберто Фухимори, и правительство выполнит этот запрос. Тем не менее, бывший президент по-прежнему будет привлечен к ответственности за десять случаев, когда гуманитарное помилование и президентская благодать возвращенных Конституционным трибуналом (КС) будет недостаточно. Кроме того, она также задолжала государству миллионы долларов в качестве гражданских репараций.

Гражданская репарация

Прокурор по борьбе с коррупцией Хавьер Пачеко обнародовал цифру, которую бывший президент Альберто Фухимори должен перуанскому государству: S/51 миллион солей гражданского возмещения по трем делам, по которым он был осужден.

Речь идет о нерегулярном проникновении в дом Владимиро Монтесиноса, нерегулярной покупке кабельного канала и выплате CTS его бывшему советнику.

Бывший президент не заплатил ни одного из них, и 17 марта Конституционный суд восстановил его гуманитарное помилование и право на благодать.

«Фухимори был осужден и потерпел ущерб со стороны государства по трем фактам: незаконные взломы, незаконная покупка кабельного канала и оплата CTS у Владимиро Монтесиноса. За эти три события Фухимори должен государству примерно 51 миллион подошв», - сказал он в эфире RPP Television.

Кроме того, президент не имеет имущества или имущества на свое имя, поэтому эмбарго не может быть осуществлено. Ему так и не удалось оформить получение пожизненной пенсии в качестве бывшего главы государства, так что эти деньги не могут быть взяты государством в виде выплат.

Незавершенные дела, которые продолжатся, несмотря на помилование

Альберто Фухимори Фухимори еще не отреагировал на правосудие в общей сложности по десяти делам:

- Касо Пайвилка

Одним из незавершенных разбирательств является так называемое дело Пативилки. В налоговом тезисе утверждается, что бывший президент проводил политику борьбы с подрывной деятельностью с параллельной и незаконной практикой, которой руководила Grupo Colina. Это привело к убийству шести членов общины в пампасах Сан-Хосе и Каракиньо в округе Пативилка (Барранка) 28 января 1992 года. Жертвами стали Джон Кальдерон Риос, Сесар Родригес Эскивель, Торибио Ортис Апонте, Педро Агуэро Ривера, Ньевес Ариас Веласкес и Феландро Кастильо Манрике.

Фухимори обвиняется как предполагаемый исполнитель преступления против жизни, тела и здоровья (квалифицированное убийство - убийство) и в преступлении против общественного спокойствия (преступления против общественного спокойствия (преступления против общественного мира и незаконных объединений), пострадавшем от государства.

Помилование и президентская благодать, предоставленные тогдашним президентом Педро Пабло Кучински этот процесс. В январе 2018 года Фухимори потребовал объявить уголовное дело исчезновением, но 9 февраля 2018 года коллегия B Национальной уголовной палаты отклонила запрос и решила продолжить процесс.

«Это несовместимо с обязанностями по расследованию, судебному преследованию и наказанию серьезных нарушений прав человека, а также является мерой, которая, как мы проанализировали, явно противоречит основополагающим правам, защищаемым нашей Конституцией», - говорится в резолюции.

Кроме того, в нем уточнено, что решения Межамериканского суда по правам человека (Межамериканский суд по правам человека) и международное право налагают на государства четкое обязательство расследовать независимые и беспристрастные нарушения прав человека и преступления по международному праву.

- Касо Чавимочик

Бывший президент Альберто Фухимори также обвиняется по делу Чавимочика, которое все еще находится на рассмотрении. Его обвиняют в том, что он передал 800 тысяч долларов из государственных средств Национальной разведывательной службы (SIN) бизнесмену Аугусто Миягусуку для покупки земли в ирригационном проекте Чавимочик, в Ла-Либертаде. Согласно налоговому тезису, покупка земли «была прямым результатом преступной деятельности, в которой участвовали подсудимый Миягусуку и Альберто Фухимори, причем первый выступал в качестве подставного лица для последнего».

- семь других невыясненных случаев

Фухимори также ждет ответа на семь других случаев, запросы на продление экстрадиции которых уже были одобрены правительством Педро Кастильо в 2021 году.

Эти случаи касаются, прежде всего, продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В данном случае он обвиняется в предполагаемых преступлениях против общественной безопасности (незаконная поставка огнестрельного оружия) и против общественного спокойствия (незаконное объединение для совершения преступлений).

В октябре 2021 года шестью резолюциями были одобрены запросы на продление экстрадиции по шести делам: Кастро Кастро, Чавин де Уантар, Совет обороны, Семья Вентосилья, Panamericana TV и Оппоненты (за похищение при отягчающих обстоятельствах). Во всех этих разбирательствах Альберто Фухимори обвиняется в предполагаемых преступлениях, связанных с квалифицированным убийством, тяжкими телесными повреждениями, незаконным объединением с целью совершения преступления, преднамеренным хищением, похищением при отягчающих обстоятельствах и разглашением секретов национального интереса потерпевшим государством.

- принудительная стерилизация

11 декабря 2021 года судья Рафаэль Мартинес из надпровинциального уголовного суда Специального национального высшего суда возбудил уголовное дело против Альберто Фухимори и других лиц по делу о принудительной стерилизации.

Фухимори Фухимори привлекается к ответственности за преступления против жизни, тела и здоровья, серьезные травмы, за которыми последовала гибель Мамериты Местансы, Алехандры Агирре и других в контексте серьезных нарушений прав человека. Согласно обвинению, Фухимори, его бывшие министры и другие установили политику в области общественного здравоохранения, которая фактически представляла собой программу «стерилизации», проводимую без согласия жертв. Обвиняемые, как сообщается, действовали в соответствии с теорией «доминирования в организованном аппарате власти в контексте серьезных нарушений прав человека», где тогдашний глава государства был «человеком, стоящим за спиной».

Уголовное разбирательство только в отношении бывшего президента было приостановлено с этой даты, поскольку правительство Чили ожидает вынесения решения по запросу о продлении выдачи бывшего президента по этому делу.

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