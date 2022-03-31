Альберто Фухимори: другие судебные процессы и гражданские репарационные выплаты, на которые бывший президент до сих пор не отвечает

Межамериканский суд по правам человека просил перуанское государство не освобождать бывшего президента Альберто Фухимори, и правительство выполнит этот запрос. Тем не менее, бывший президент по-прежнему будет привлечен к ответственности за десять случаев, когда гуманитарное помилование и президентская благодать возвращенных Конституционным трибуналом (КС) будет недостаточно. Кроме того, она также задолжала государству миллионы долларов в качестве гражданских репараций.

Гражданская репарация

Прокурор по борьбе с коррупцией Хавьер Пачеко обнародовал цифру, которую бывший президент Альберто Фухимори должен перуанскому государству: S/51 миллион солей гражданского возмещения по трем делам, по которым он был осужден.

Речь идет о нерегулярном проникновении в дом Владимиро Монтесиноса, нерегулярной покупке кабельного канала и выплате CTS его бывшему советнику.

Бывший президент не заплатил ни одного из них, и 17 марта Конституционный суд восстановил его гуманитарное помилование и право на благодать.

«Фухимори был осужден и потерпел ущерб со стороны государства по трем фактам: незаконные взломы, незаконная покупка кабельного канала и оплата CTS у Владимиро Монтесиноса. За эти три события Фухимори должен государству примерно 51 миллион подошв», - сказал он в эфире RPP Television.

Кроме того, президент не имеет имущества или имущества на свое имя, поэтому эмбарго не может быть осуществлено. Ему так и не удалось оформить получение пожизненной пенсии в качестве бывшего главы государства, так что эти деньги не могут быть взяты государством в виде выплат.

Незавершенные дела, которые продолжатся, несмотря на помилование

Альберто Фухимори Фухимори еще не отреагировал на правосудие в общей сложности по десяти делам:

- Касо Пайвилка

Одним из незавершенных разбирательств является так называемое дело Пативилки. В налоговом тезисе утверждается, что бывший президент проводил политику борьбы с подрывной деятельностью с параллельной и незаконной практикой, которой руководила Grupo Colina. Это привело к убийству шести членов общины в пампасах Сан-Хосе и Каракиньо в округе Пативилка (Барранка) 28 января 1992 года. Жертвами стали Джон Кальдерон Риос, Сесар Родригес Эскивель, Торибио Ортис Апонте, Педро Агуэро Ривера, Ньевес Ариас Веласкес и Феландро Кастильо Манрике.

Фухимори обвиняется как предполагаемый исполнитель преступления против жизни, тела и здоровья (квалифицированное убийство - убийство) и в преступлении против общественного спокойствия (преступления против общественного спокойствия (преступления против общественного мира и незаконных объединений), пострадавшем от государства.

Помилование и президентская благодать, предоставленные тогдашним президентом Педро Пабло Кучински этот процесс. В январе 2018 года Фухимори потребовал объявить уголовное дело исчезновением, но 9 февраля 2018 года коллегия B Национальной уголовной палаты отклонила запрос и решила продолжить процесс.

«Это несовместимо с обязанностями по расследованию, судебному преследованию и наказанию серьезных нарушений прав человека, а также является мерой, которая, как мы проанализировали, явно противоречит основополагающим правам, защищаемым нашей Конституцией», - говорится в резолюции.

Кроме того, в нем уточнено, что решения Межамериканского суда по правам человека (Межамериканский суд по правам человека) и международное право налагают на государства четкое обязательство расследовать независимые и беспристрастные нарушения прав человека и преступления по международному праву.

- Касо Чавимочик

Бывший президент Альберто Фухимори также обвиняется по делу Чавимочика, которое все еще находится на рассмотрении. Его обвиняют в том, что он передал 800 тысяч долларов из государственных средств Национальной разведывательной службы (SIN) бизнесмену Аугусто Миягусуку для покупки земли в ирригационном проекте Чавимочик, в Ла-Либертаде. Согласно налоговому тезису, покупка земли «была прямым результатом преступной деятельности, в которой участвовали подсудимый Миягусуку и Альберто Фухимори, причем первый выступал в качестве подставного лица для последнего».

- семь других невыясненных случаев

Фухимори также ждет ответа на семь других случаев, запросы на продление экстрадиции которых уже были одобрены правительством Педро Кастильо в 2021 году.

Эти случаи касаются, прежде всего, продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В данном случае он обвиняется в предполагаемых преступлениях против общественной безопасности (незаконная поставка огнестрельного оружия) и против общественного спокойствия (незаконное объединение для совершения преступлений).

В октябре 2021 года шестью резолюциями были одобрены запросы на продление экстрадиции по шести делам: Кастро Кастро, Чавин де Уантар, Совет обороны, Семья Вентосилья, Panamericana TV и Оппоненты (за похищение при отягчающих обстоятельствах). Во всех этих разбирательствах Альберто Фухимори обвиняется в предполагаемых преступлениях, связанных с квалифицированным убийством, тяжкими телесными повреждениями, незаконным объединением с целью совершения преступления, преднамеренным хищением, похищением при отягчающих обстоятельствах и разглашением секретов национального интереса потерпевшим государством.

- принудительная стерилизация

11 декабря 2021 года судья Рафаэль Мартинес из надпровинциального уголовного суда Специального национального высшего суда возбудил уголовное дело против Альберто Фухимори и других лиц по делу о принудительной стерилизации.

Фухимори Фухимори привлекается к ответственности за преступления против жизни, тела и здоровья, серьезные травмы, за которыми последовала гибель Мамериты Местансы, Алехандры Агирре и других в контексте серьезных нарушений прав человека. Согласно обвинению, Фухимори, его бывшие министры и другие установили политику в области общественного здравоохранения, которая фактически представляла собой программу «стерилизации», проводимую без согласия жертв. Обвиняемые, как сообщается, действовали в соответствии с теорией «доминирования в организованном аппарате власти в контексте серьезных нарушений прав человека», где тогдашний глава государства был «человеком, стоящим за спиной».

Уголовное разбирательство только в отношении бывшего президента было приостановлено с этой даты, поскольку правительство Чили ожидает вынесения решения по запросу о продлении выдачи бывшего президента по этому делу.