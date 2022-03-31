Аида Виктория Мерлано выступила в защиту Франсии Маркес из комментариев Марбель: «Очевидно, что она не представляет вас»

Спорные сообщения, которые певица Марбель отправила кандидату в вице-президенты Франсии Маркес в последние дни, не остались незамеченными влиятельной личностью Аидой Викторией Мерлано, которая через свои социальные сети не стеснялась выходить на защиту активиста-эколога.

Напомним, что несколько дней назад певица technocarrilera опубликовала расистский комментарий о Франсии Маркес: она сравнила ее в социальных сетях с «Кинг-Конгом». Споры распространялись в течение нескольких дней и даже выплеснулись на нынешнего сенатора по делам человека Колумбии Густаво Боливара, которого в очень неудачной попытке «защитить» своего политического партнера в итоге охарактеризовали как «расиста».

В ответ на противоречивые комментарии во время вице-президентских дебатов, организованных журналом Semana, журналистка Вики Давила спросила кандидата, есть ли у нее какие-либо сообщения для отправки Марбель перед ее постами в социальных сетях, на что она ответила: «Я посылаю ей родовое объятие».

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Певица, не колеблясь, продолжила спор и использовала свой аккаунт в Twitter, чтобы ответить Франсии Маркес:

В контексте: «Кинг Конг», так Марбель назвала Франсией Маркес: «Это прозвища с любовью»

Хотя Франция больше не комментировала это, влиятельная личность Аида Виктория Мерлано не отказалась от нового комментария певицы technocarrilera против защитника окружающей среды и использовала свои социальные сети для ее защиты.

Через свой аккаунт в Twitter создатель контента сообщил Марбель, что Франсия Маркес явно не может ее представлять, так как указала, что, хотя эколог говорит от любви, певица делает это только из ненависти.

Решительному ответу генератора контента на комментарии Марбель в адрес кандидата в президенты аплодировали ее сторонники, которые поддержали ее и заверили, что у певицы ненавистническая речь.

«Хорошо сказано, этой даме не хватает образования и, прежде всего, смирения, которая верит себе Богом», «Ее съедает бедность души, не стоит изнашиваться с кем-то таким», и «От ненависти, обиды и пустоты, которую она несет внутри... В романе отец изменял матери с негритянской женщиной. Вот почему? Отсюда ваш расизм?» , были некоторые комментарии, которые написали поклонники влиятельного лица.

Даже некоторые пользователи сети, которые утверждали, что не являются последователями Петро, воспользовались триединством Аиды Виктории, чтобы выразить свое полное неприятие нападений Марбель на Франсию Маркес:

Хотя на данный момент певица technocarrilera не прокомментировала сообщение Мерлано, ее аккаунт в Twitter показывает, что в последние часы она посвятила себя обмену трелями тех, кто поддерживает комментарии, которые она сделала против экологического активиста.





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