AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
среда 30 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

По словам Дэна, колумбийцы считают, что коррупция в последние годы выросла

Согласно исследованию, коррупция наиболее воспринимается в государственном секторе.

Newsroom Infobae

30 март 2022
Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González
Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

30 марта Дэйн опубликовал исследование политической культуры, в котором появились интересные данные о политике, демократии и восприятии коррупции. Согласно опросу, в целом по стране в 2021 году 73,2% людей старше 18 лет считали, что уровень коррупции вырос за последний год, тогда как в 2019 году этот процент составлял 64,9%.

22,8% респондентов заявили, что уровень коррупции остался на прежнем уровне, а 1,4% заявили, что он снизился. В 2019 году эти процентные показатели составили 28,4% и 3,7% соответственно.

В свою очередь, к 2021 году в общей численности населения страны 40,6% населения считают, что в области или проблеме, где происходят наиболее серьезные случаи коррупции в государственном секторе, относится к здравоохранению. В разбивке по географическим областям этот процент составлял 44,6 процента в населенных и рассредоточенных сельских центрах и 39,5 процента в муниципальных центрах. Коррупционные дела в сфере правосудия занимали второе место по общему показателю по стране — 28,1%; по географическим областям она составляла 29,5 процента в верховьях и 22,9 процента в населенных пунктах и рассредоточенных сельских районах.

Со своей стороны, в 2021 году 7,3% опрошенных людей по стране заявили, что имели прямой контакт с сотрудниками государственного учреждения для проведения какой-либо административной процедуры, 7,3% ответили, что прямо или косвенно попросили их предоставить стимул, такой как подарок или дополнительные деньги для облегчения процедура или услуга. В разбивке по полу 7,7 процента мужчин заявили, что просили у них какой-то стимул, в то время как 6,9 процента женщин столкнулись с этой ситуацией. В разбивке по географическим областям 7,8 процента опрошенных сообщили об этом в столицах и населенных пунктах и 5,6 процента в отдаленных сельских районах.

Монитор коррупции граждан Колумбии выполнил задачу по выявлению, систематизации и анализу коррупционных деяний, о которых сообщалось в 25 СМИ в период 2016-2020 годов. В результате этого учения было выявлено в общей сложности 967 конкретных коррупционных деяний, о которых сообщалось в 2026 пресс-релизах.

Административная коррупция произошла в 44% случаев. Большинство этих дел связано с процессами государственных закупок, связанными с такими практиками, как нерегулярная маршрутизация контрактов и оплата недоставленных услуг.

За этим следует предоставление услуг по обеспечению безопасности, которые включают такие действия, как продажа конфиденциальной информации и оружия военнослужащими и полицейскими. И в-третьих, коррупция в процедурах, таких как получение разрешений на строительство, выдача фальшивых сертификатов, уклонение от уплаты налогов и нарушения экологических лицензий или транспорта дикой природы.

Политическая коррупция выявлена в 27% отчетов. Случаи, связанные с этим видом коррупции, включают, среди прочего, отвлечение ресурсов, направленных на защиту жизни и неприкосновенности людей, использование государственных ресурсов для финансирования политических кампаний. Коррупция в частном секторе регистрируется в 19% случаев, а коррупция в судебных органах составляет 10%. Дела, связанные с каждым видом коррупции, можно найти в полном отчете.

При анализе секторов, в которых происходит коррупция, выявлено, что 62% событий сосредоточены в шести секторах: 21 процент — в оборонном секторе; 11% — в судебном секторе; и 30% случаев — в секторах образования, науки и технологий; жилищного строительства, территориального планирования и общественных услуг; здравоохранения; и транспорт.

При анализе случаев коррупции в конкретных группах населения непосредственно затронуты события 311. В большинстве из них непосредственно затрагиваются дети и подростки, за которыми следуют учащиеся и население, находящееся в условиях социально-экономической уязвимости. Таким образом, коррупция усиливает неравенство, которое уже существует в этих уязвимых группах.

В рамках сообщенных событий только в 367 году удалось определить точную цифру денег, стоящих на кону, на основании чего было установлено, что деньги, совершенные коррупцией, составили 92,77 миллиарда песо, потерянные 13,67 миллиарда песо и возвращенные 4,94 миллиарда песо.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Регистратор попросил CNE определить, может ли Федерико Гутьеррес фигурировать в качестве «Фицо» в президентской карточке
Консервативная партия подтвердила поддержку кандидатуры Федерико Гутьерреса


новости без цензуры