Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

30 марта Дэйн опубликовал исследование политической культуры, в котором появились интересные данные о политике, демократии и восприятии коррупции. Согласно опросу, в целом по стране в 2021 году 73,2% людей старше 18 лет считали, что уровень коррупции вырос за последний год, тогда как в 2019 году этот процент составлял 64,9%.

22,8% респондентов заявили, что уровень коррупции остался на прежнем уровне, а 1,4% заявили, что он снизился. В 2019 году эти процентные показатели составили 28,4% и 3,7% соответственно.

В свою очередь, к 2021 году в общей численности населения страны 40,6% населения считают, что в области или проблеме, где происходят наиболее серьезные случаи коррупции в государственном секторе, относится к здравоохранению. В разбивке по географическим областям этот процент составлял 44,6 процента в населенных и рассредоточенных сельских центрах и 39,5 процента в муниципальных центрах. Коррупционные дела в сфере правосудия занимали второе место по общему показателю по стране — 28,1%; по географическим областям она составляла 29,5 процента в верховьях и 22,9 процента в населенных пунктах и рассредоточенных сельских районах.

Со своей стороны, в 2021 году 7,3% опрошенных людей по стране заявили, что имели прямой контакт с сотрудниками государственного учреждения для проведения какой-либо административной процедуры, 7,3% ответили, что прямо или косвенно попросили их предоставить стимул, такой как подарок или дополнительные деньги для облегчения процедура или услуга. В разбивке по полу 7,7 процента мужчин заявили, что просили у них какой-то стимул, в то время как 6,9 процента женщин столкнулись с этой ситуацией. В разбивке по географическим областям 7,8 процента опрошенных сообщили об этом в столицах и населенных пунктах и 5,6 процента в отдаленных сельских районах.

Монитор коррупции граждан Колумбии выполнил задачу по выявлению, систематизации и анализу коррупционных деяний, о которых сообщалось в 25 СМИ в период 2016-2020 годов. В результате этого учения было выявлено в общей сложности 967 конкретных коррупционных деяний, о которых сообщалось в 2026 пресс-релизах.

Административная коррупция произошла в 44% случаев. Большинство этих дел связано с процессами государственных закупок, связанными с такими практиками, как нерегулярная маршрутизация контрактов и оплата недоставленных услуг.

За этим следует предоставление услуг по обеспечению безопасности, которые включают такие действия, как продажа конфиденциальной информации и оружия военнослужащими и полицейскими. И в-третьих, коррупция в процедурах, таких как получение разрешений на строительство, выдача фальшивых сертификатов, уклонение от уплаты налогов и нарушения экологических лицензий или транспорта дикой природы.

Политическая коррупция выявлена в 27% отчетов. Случаи, связанные с этим видом коррупции, включают, среди прочего, отвлечение ресурсов, направленных на защиту жизни и неприкосновенности людей, использование государственных ресурсов для финансирования политических кампаний. Коррупция в частном секторе регистрируется в 19% случаев, а коррупция в судебных органах составляет 10%. Дела, связанные с каждым видом коррупции, можно найти в полном отчете.

При анализе секторов, в которых происходит коррупция, выявлено, что 62% событий сосредоточены в шести секторах: 21 процент — в оборонном секторе; 11% — в судебном секторе; и 30% случаев — в секторах образования, науки и технологий; жилищного строительства, территориального планирования и общественных услуг; здравоохранения; и транспорт.

При анализе случаев коррупции в конкретных группах населения непосредственно затронуты события 311. В большинстве из них непосредственно затрагиваются дети и подростки, за которыми следуют учащиеся и население, находящееся в условиях социально-экономической уязвимости. Таким образом, коррупция усиливает неравенство, которое уже существует в этих уязвимых группах.

В рамках сообщенных событий только в 367 году удалось определить точную цифру денег, стоящих на кону, на основании чего было установлено, что деньги, совершенные коррупцией, составили 92,77 миллиарда песо, потерянные 13,67 миллиарда песо и возвращенные 4,94 миллиарда песо.

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