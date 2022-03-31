Турецкий прокурор попросил суд передать дело Хашогги в Саудовскую Аравию

FILE PHOTO: A demonstrator holds a poster with a picture of Saudi journalist Jamal Khashoggi outside the Saudi Arabia consulate in Istanbul, Turkey October 25, 2018. REUTERS/Osman Orsal/File Photo

Турецкий прокурор попросил суд в Стамбуле в четверг закрыть дело саудовского журналиста Джамаля Хашогги, жестоко убитого в турецкой столице в 2018 году, и перевести его в Саудовскую Аравию, подтвердила его турецкая невеста.

«Прокурор призвал, в соответствии с саудовским иском, передать дело в (Саудовскую Аравию) и закрыть его в Турции», - написала Хатице Ченгиз в Twitter после слушания в главном суде Стамбула.

«Суд запросит мнение Министерства юстиции Турции. #Khashoggi #JusticeForJamal», добавил Ченгиз в социальную сеть.

Согласно частному информационному агентству DHA, прокурор заявил, что дело «отложено, потому что судебные приказы не могут быть исполнены, поскольку подозреваемые являются иностранцами».

Запрос прокурора поступил в то время, когда Турция добивается оттепели в отношениях с Саудовской Аравией, которые ухудшились после убийства сотрудника американской газеты The Washington Post в саудовском консульстве в Стамбуле.

ФАЙЛ ФОТО: Комитет по защите журналистов и другие активисты движения за свободу прессы проводят бдение при свечах перед посольством Саудовской Аравии в ознаменование годовщины убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле, Вашингтон, США. США, 2 октября 2019 г. REUTERS/Сара Силбигер/Фото файла

2 октября 2018 года Хашогги вошел в консульство, чтобы договориться о женитьбе на Дженгизе. По данным властей США и Турции, саудовская эскадра, ожидавшая его, задушила его и расчленила тело, которое так и не было найдено.

— «Ужасные новости» —

«Ужасные новости», — заявил Эрол Ондероглу, представитель организации «Репортеры без границ» (RSF) в Турции, по просьбе прокурора и попросил министерство юстиции отклонить его.

«Дело Хашогги, похоже, стало жертвой дипломатического сближения между Турцией и королевством на этот раз», — заявила Саудовская Аравия в интервью AFP.

Убийство вызвало возмущение международного сообщества, и западные спецслужбы утверждают, что убийство санкционировал наследный принц Саудовской Аравии Мохамед бен Салман.

Наследный принц заявил, что принимает на себя ответственность Саудовской Аравии по этому делу, но отвергает любые личные связи. Эр-Рияд говорит, что это была работа агентов, которые действовали самостоятельно.

Считается, что убийство санкционировал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. EFE/ Айтор Перейра/ АРХИВ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свое время заявил, что приказ убить его «исходил от самых высоких уровней» саудовского правительства.

Недовольная судебным процессом в Саудовской Аравии, Турция начала собственное расследование убийства и заочно отдала 26 саудовцев, включая двух близких друзей наследного принца.

— Настаивайте на суде —

Дженгиз заявил в февральском интервью AFP, что Турция должна настаивать на отправлении правосудия в отношении Хашогги, «даже если она улучшит свои отношения» с Эр-Риядом.

«Я не думаю, что в чьих интересах полностью закрыть дело», - сказал он.

На вопрос, разочарована ли она, Ченгиз ответила: «Если мы посмотрим на это с точки зрения реальной политики (турецкая позиция), это меня не разочаровывает», и добавил, что странами управляют не «эмоции», а взаимные интересы.

Хатице Ченгиз, невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, выступает перед СМИ после участия в суде по делу об убийстве Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция, 4 марта 2021 года. REUTERS/Мурад Сезер/Стоковое фото

Но она настаивала, что «с эмоциональной точки зрения» ей грустно.

«Не потому, что моя страна заключила мир с Саудовской Аравией и дело закрывается (...), но в конце концов, неважно, насколько упорно мы ее защищали (...) теперь все возвращается к тому, как было в начале, как будто ничего не произошло. Я неизбежно разочарована этим», - сказала она.

Турция, переживающая экономический кризис и нуждающаяся во внешней торговле и инвестициях, обратилась за поддержкой к своим региональным соперникам, таким как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг в телевизионном интервью, что вскоре будут предприняты некоторые «конкретные шаги» для нормализации отношений с этими странами.

Следующее слушание по этому делу назначено на 7 апреля.

(с информацией от AFP)

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