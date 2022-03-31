13 интересных вещей о розыгрышах чемпионата мира: от собаки, ставшей героем, до пьесы, с которой Билардо начал выигрывать Мексику 86

Fotografía cedida por el Centro de Fotografía de aficionados festejando tras la victoria de Uruguay en la final de la Copa Mundial de Fútbol el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/Centro de Fotografía

8 сентября 1928 года в городе Цюрихе была назначена дата: июнь 1930 года. Здесь должен состояться первый в истории чемпионат мира по футболу. Восемь месяцев спустя, 18 мая 1929 года, было официально объявлено, что Уругвай, нынешний двукратный олимпийский чемпион, станет принимающей страной, поскольку он превзошел других кандидатов (все они европейцы). Начались работы, был построен великолепный стадион Centenario, но турнир, казалось, был ограничен небольшой конкуренцией, поскольку со Старого континента никто не хотел добраться до Америки из-за длинного морского перехода, что означало. Именно француз Жюль Риме, президент ФИФА и главный гонщик чемпионата мира, убедил свою страну, Румынию, Югославию и Бельгию, покинуть матч. Любопытная деталь почти 100 лет назад заключается в том, что жеребьевка состоялась только за пару дней до запланированного начала (13 июля), потому что нам пришлось ждать, какие делегации прибывают в порт Монтевидео, после того как 21 июня они отправились в плавание из Франции вместе с самим Риме и тремя назначенных арбитров этой конфедерации. Наконец, было 13 участников, которые определились в трех зонах из трех и одной из четырех.

Только два президента ФИФА были рады вступить в должность, когда их страна принимала чемпионат мира. Первым был Жюль Риме, решающий человек в истории соревнований, который был у власти, когда Франция принимала третье издание в 1938 году. Вторым и последним по сей день стал Стэнли Роус, который многое сделал для того, чтобы Англия возглавила эту дату. Он был в восторге от того, что 6 января 1966 года в салонах отеля Royal Garden, в элегантном лондонском районе Кенсингтон, подняв трофей и сказав, что ему грозит лучший чемпионат мира всех времен, в котором это был первый прямой телевизионный розыгрыш через спутник. Он улыбнулся с плакатом на заднем плане, где, как только розыгрыш закончился, было видно, что его страна столкнется с Мексикой, Францией и Уругваем. К нему также подошел трофей, который он поднял под аплодисменты толпы. Никто не мог себе представить, что эта маленькая статуэтка станет для него огромной головной болью через несколько недель, когда она была украдена из выставочного центра, где она была выставлена, несмотря на обширное устройство безопасности и была закреплена на 30 000 фунтов. Полиция и Скотленд-Ярд мобилизовались, но ничего не сделали, пока соседка не заявила, что ее собака нашла ее завернутой в газетную бумагу рядом с деревом. Действительно, Пиклз был звездой, он спас честь англичан и заставил Стэнли Роуса дышать, который в благодарность пригласил дружелюбного животного и его владельца, на торжества для получения титула.

Формирование Аргентины на ЧМ-74: Франсиско Са, Энрике Вольф, Рубен Айяла, Даниэль Карневали, Роберто Тельч. Внизу: Рене Хаусман, Карлос Бабингтон, Гектор Язальде, Марио Кемпес, Роберто Перфумо и Рамон Эредиа

Чемпионат мира 1974-го года очень много значил для Аргентины, потому что это было их возвращение в топ соревнований после хорошего задания в Англии 66-го года и неудачи, которая означала выбывание против Перу на корте Бока и последующее отсутствие в Мексике 70-го. Было много ожиданий от судьбы жеребьевки национальной сборной в событии, которое не транслировалось в прямом эфире для нашей страны из-за затрат на спутник. Иллюзия исчезла, когда (немногие) специальные посланники СМИ прибыли во Франкфурт, поскольку было сказано, что все было напечатано. Мероприятие прошло в замороженном состоянии 5 января, но местный журнал «Der Spiegel» в своем выпуске 31 декабря объявил: «Италия войдет в четвертую группу в Мюнхене и Штутгарте, потому что она подходит ей из-за близости к границам. Бразилия на втором месте, Уругвай на 3-м. Со своей стороны, Аргентина должна будет перейти в четверку, а Чили, другая южноамериканская, в группу 1». Информация росла день ото дня, потому что упоминалось, что Федеральная Германия, местный актерский состав, предпочла иметь самого слабого южноамериканца в своем районе (Чили). В разгар всех возможных подозрений наступил важный день, когда Дентлев Ланге, берлинский мальчик, которому едва исполнилось 11 лет, отвечал за вытаскивание яиц. Случайно или нет, но порядок был точно такой же, как и был опубликован, и Аргентина, должно быть, была в самой сложной группе: Италия и Польша, плюс неопытная Гаити. Изюминкой было то, что у хозяев, помимо Чили, был еще один выбор шорт-шотов, такой как Австралия, а также ее соседи из Восточной Германии, которые в конечном итоге обыграли ее со счетом 1:0.

После долгого желания в начале 1970-х годов Аргентина была утверждена местом проведения чемпионата мира 78 года. Политические потрясения, казалось, поставили под угрозу организацию в период с конца 75-го по начало 76-го, но все было ратифицировано. Театр General San Martín, расположенный на проспекте Корриентес, был местом жеребьевки, которая состоится в субботу, 14 января, в разгар очень напряженных дней для национальных видов спорта, так как в четверг, 5-й, Вилас обыграл Коннорса на Мастерсе в одном из лучших матчей своей карьеры, в субботу, 7, Мигель Куэльо проиграл титул чемпиона мира в категории Medium Heavy, в воскресенье 8 прибыл чемпионат мира, который будет выставлен во время жеребьевки, а в субботу 14 были сыграны полуфиналы Nacional (каждый 1-1 между Independent с Estudiantes и Workshops против Newell), а 24 часа спустя Гран-при Формулы-1 был проходившей на ипподроме федеральной столицы.

Были тысячи спекуляций вокруг жеребьевки, так как европейское крыло во главе с немцем Нойбергером, силачом УЕФА, хотело, чтобы четыре сеяных головы стали полуфиналистами 74-го года (Германия — Голландия — Польша и Бразилия), но, с другой стороны, южноамериканский сектор утверждал, что Аргентина заслуживает место в характере организатора. В конце концов это произошло, но любопытная деталь заключалась в том, что Италия была размещена без ничьей в районе местной страны, что было редкостью. Накануне состоялась генеральная репетиция, где Аргентина и Италия делили территорию с Венгрией и Францией. В оргкомитете были удивлены и облегчены, так как это было только испытание. Через день мячи убрал маленький Рикардо Тейшейра, которому всего 3 года и внук президента ФИФА Жоао Авеланжа. И история повторилась, и это один из немногих случаев, когда в первом раунде хозяина не коснулся ни один доступный соперник.

Чемпион Аргентины среди чемпионов мира 1986 года, который должен был играть в Колумбии, но в конечном итоге победил в Мексике

Колумбия была назначена местом проведения чемпионата мира 1986 года, как только Жоао Авеланж стал владельцем ФИФА в 1974 году. Однако шли годы, и между этой организацией и различными правительствами южноамериканской страны возник взаимный поток недоверия из-за отсутствия работ и требований, соответственно. В октябре 82 года президент Белисарио Бетанкур заявил, что штат не будет инвестировать ни одного песо в чемпионат мира, и все закончилось. В мае следующего года Мексика обогнала выборы в Соединенных Штатах и заняла штаб-квартиру. Жеребьевка, которая была назначена на воскресенье, 15 декабря 85 года, имела свои любопытства. Начнем с того, что он проводился в студиях Televisa в Мехико, самой важной телевизионной станции в стране, потому что некоторые из предложенных сайтов были повреждены после землетрясения, которое произошло в столице 19 сентября того же года. Лучшие семена были выбраны четырьмя полуфиналистами Испании 82-го года (Италия - Германия - Франция - Польша), а также Мексика в качестве принимающей страны и Бразилия... потому что это была Бразилия, как объяснялось в предыдущие моменты. Многие утверждают, что именно в этот день Аргентина начала выигрывать чемпионат мира благодаря хитрости и организаторской силе Карлоса Сальвадора Билардо. У него был доверенный человек в каждом городе, где он мог играть: Хорхе Паолино в Монтеррее, Энцо Троссеро в Толуке, Антонио Батталья в Леоне и Зурдо Лопес в Мехико, с которым он связался, как только стало известно, что команда будет играть там, через несколько минут после церемонии, чтобы зарезервировать штаб-квартиру клуб «Америка», где он был DT. Это место, одно из немногих с футбольными полями и концентрацией, стало основой для окончательного успеха.

Пабло Порта, Жоао Авеланж, Герман Нойбергер и Йозепп Блаттер за основным столом жеребьевки ЧМ-82

Подготовка Италии к проведению чемпионата 1990 года была великолепной. Он работал годами, чтобы иметь первоклассную инфраструктуру и не зря некоторые из его лозунгов были: «Кубок мира современной эпохи» и «Первый из XXI века». Он проходил в Палаццо делло в Риме и считался одной из самых впечатляющих церемоний всех времен. Софи Лорен была одной из ведущих, а тенор Лучано Паваротти украсил вечеринку своим несравненным голосом. Шесть чемпионов мира до сих пор были представлены фигурой, в некоторых случаях все еще действующей: Пеле (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Карл-Хайнц Румменигге (Федеральная Германия), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Бруно Конти (Италия) и Рубен Соса (Уругвай). Для аргентинцев жеребьевка показалась доброжелательной (Камерун — Советский Союз — Румыния), не предполагая, что они пострадают, чтобы пройти раунд. Одна деталь, которая осталась почти незамеченной в нашей стране, заключалась в том, что на церемонии Эдоардо Беннато и Джанна Наннини спели официальную песню. Тот самый, который остается вечным символом небесных и белых дел.

Пеле не принес Аргентине удачи, когда он был частью жеребьевки

В дополнение к своим необыкновенным способностям футболиста, которые не раз приводили его к тому, чтобы считаться лучшим за все время, Пеле также обладал большой способностью вне корта для связей с общественностью. Объединив оба факта, его присутствие стало обычным явлением в розыгрышах, что не было выгодно Аргентине, с которой у него всегда менялись отношения. В 2002 году он получил мяч, который заставил команду во главе с Марсело Бьелсой пересечь пути с Англией на групповом этапе и нечто подобное произошло четыре года спустя, когда Холланд оставил руку в качестве соперника первого круга для мужчин во главе с Хосе Пекерманом.

Другие события, которые произошли в розыгрышах и заслуживают своего места в этом туре: в Швеции 58 года ответственным за его проведение была хозяйка, в то время как в Швейцарии 54 года не было никакой тайны или мячей напрямую, потому что страны были произвольно размещены в парах, которые не должны были столкнуться друг друга, и именно так формировались зоны. Особенность матча в США в 1994 году заключалась в том, что он проходил в городе, который не принимал ни одного матча: Лас-Вегасе. Четыре года спустя, во Франции 1998 года, он состоялся на стадионе Velodrome в Марселе перед огромной аудиторией для такого рода мероприятий: 38 000 человек. В декабре 2009 года в Кейптауне президент ФИФА Джозеф Блаттер забыл, где состоится первый матч. Он исправил неудобную ситуацию благодаря Шарлиз Терон, южноафриканской модели и соведущей, которая сказала ему, что это стадион Soccer City в Йоханнесбурге.

1 апреля взоры всего мира снова сойдутся на болиллеро, которые ФИФА предлагает для традиционной жеребьевки. Будут спекуляции, опросы и тысячи догадок. Также уверенность в том, что некоторые начнут повышать или уменьшать свои шансы на этот момент. Но что объединит всех вместе, так это прекрасное чувство начала мечты о снятии долгожданного чемпионата мира.

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