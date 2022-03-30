Зорайда Авалос заканчивает свой срок на посту прокурора нации

Fotografía de archivo en la que se registró a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, en Lima (Perú). EFE/Eduardo Cavero

Через три года, во вторник, 29 марта, Зорайда Авалос перестала отвечать за Прощался с теми, с кем работал через сообщение из Twitter учреждения аккаунт. Бывший прокурор страны напомнила о трудных условиях, в которых ей пришлось занимать эту должность, особенно в разгар пандемии COVID-19, которая еще не закончилась.

«За три года правления два были проведены в разгар пандемии, а весь период — во время потрясений и политического кризиса. Факт, который позволяет нам оценить критику того времени, с которым мы столкнулись, заключается в том, что за такой короткий период времени в стране было четыре президента Республики и три разных конгресса Республики», - сказал Авалос.

Кроме того, он подчеркнул, что, учитывая сложную политическую сцену, которую ему пришлось пересечь, ему приходится обращаться с различными жалобами к представителям политического класса. «Мне пришлось занимать достойную должность прокурора нации в самые трудные времена в новейшей республиканской истории, и это свидетельствует о том, что за эти три года моя канцелярия подала более 40 конституционных жалоб на высших должностных лиц от президентов Республики, государственных министров, конгрессменов республики, судей и верховных прокуроров, среди прочих», - сообщил он в Twitter-аккаунте прокуратуры.

Мартин Вискарра, один из политиков, вакцинированных нерегулярно.

Среди наиболее запоминающихся обвинений - обвинения в адрес бывшего президента республики Мартина Вискарры Корнехо, выдвинутые после дела Ричарда Свинга о преступлениях, связанных с торговлей людьми с отягчающими обстоятельствами, умышленным хищением средств для присвоения имущества третьим лицам и преступлением несовместимых переговоров. Жалоба также доходит до бывших министров культуры: Патрисии Бальбуэна Паласиос, Уллы Холмквист Пачас и Сони Гильен Онеглио в связи с мероприятиями, связанными с наймом Ричарда Сиснероса в Министерство культуры в период с 2018 по 2020 год.

«Явным доказательством, подтверждающим это заявление, является тот факт, что расследуемые и осужденные принадлежат к разным политическим секторам и разным институтам, что является, кроме того, ощутимым доказательством того, что они занимали свой пост с полной автономией и независимостью, без какой-либо предвзятости», - добавил он.

СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Если что-то и характеризовало переход Авалоса во главе государственного министерства, то это были напряженные отношения между политическим классом, которые время от времени требовали от него действий, в то время как другие обвиняли ее в сговоре с теми, кто считал ее политическими соперниками. За три года пребывания в должности он подвергся нескольким нападкам, о которых упоминал в своем прощальном заявлении.

«Если персонализация атак поставит учреждения и их автономию в надежную безопасность, и мы не вернулись ни на миллиметр назад в их защите, это будет стоить оплаты. Нашей главной обязанностью была и будет защита автономии и независимости института от любого предполагаемого вмешательства», - подчеркнул он.

В конце Зорайда Авалос заявила, что обладает «достаточными полномочиями» и подчеркнула, что никогда не пыталась влиять в нижестоящих инстанциях, чтобы причинить кому-либо вред или благосклонность. «Мои заявления полностью согласуются с моими действиями», - сказал он. Следует напомнить, что некоторые обвиняли ее в поддержке президента Педро Кастильо, чтобы в отношении него не было возможности провести расследование.

Зорайда Авалос ответила Педро Кастильо после вовлечения прокуратуры в заговор против него

Кроме того, сам президент республики Педро Кастильо указал на нее как на часть заговора, направленного на дестабилизацию страны, после того как стали известны заявления, которые Карелим Лопес предложил прокуратуре в попытке стать эффективным коллаборационистом. «В этой связи я решительно отвергаю заявление президента Республики о том, что мы, как Государственная прокуратура, оказались в заговоре. Это ложь. Общеизвестно, что мы проводим различные расследования в отношении различных секторов. Никто не скажет, что прокуратура работает с политической предвзятостью», — заявил тогда Авалос.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ