ВОЗ потребовала от России прекратить атаки на украинскую сеть здравоохранения: «Это нарушение международного гуманитарного права»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что нападения российских войск на медицинские работники и украинские пациенты оставили десятки погибших и потребовали прекращения военных действий.
На пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус указал, что на сегодняшний день зарегистрировано 82 нападения вторгшихся сил, в результате которых погибли по меньшей мере 72 человека и 43 получили ранения, включая медицинских работников и пациентов.
Гебрейесус заверил, что организация продолжает работать с местными и международными партнерами для доставки медикаментов в наиболее пострадавшие районы Украины. Поэтому он призвал российские власти разрешить поставки, особенно в города, наиболее пострадавшие от вторжения, такие как Мариуполь.
«Мы выпустили строки, инструкции и пожертвования, в которые мы включили список критически важных поставок, которые срочно необходимы. Мы продолжаем призывать к гарантиям безопасного прохода для доставки грузов в Мариуполь и другие осажденные города», — потребовал он от российских войск.
Директор ВОЗ также отметил, что на данный момент доставлено почти 160 тонн поставок.
Во время пресс-конференции он выразил сожаление по поводу продолжения войны на украинской земле и потребовал, чтобы нападения «немедленно прекратились», потому что «нападение на медицинское учреждение является явным нарушением международного гуманитарного права»: «Мы не можем продолжать быть свидетелями нападений на медицинские учреждения, поскольку начало вторжения Российской Федерации».
Эти слова Гебрейесуса прозвучали на следующий день после того, как Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине, осудил продолжающуюся российскую атаки на украинскую сеть здравоохранения.
«Нападения на здоровье продолжаются, подвергая медицинских работников риску и не позволяя пациентам иметь безопасное место для ухода», - сказал Хабихт во время видеоконференции, состоявшейся во вторник из Львова, города, расположенного на западе Украины.
Чиновник утверждал, что нападения на медицинские учреждения недопустимы, и предупредил, что они нарушают международные гуманитарные стандарты.
Местный чиновник ВОЗ также подчеркнул, что украинская система здравоохранения находится под сильным давлением из-за того, что большая часть населения страны находится вдали от своих домов. Сегодня почти 6,5 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами.
Со своей стороны, многие медицинские работники также переехали в более безопасные районы или покинули страну, что еще больше усложняет уход и увеличивает работу оставшихся.
Доступ к лекарствам также становится все труднее из-за закрытия многих аптек. Хабихт пояснил, что в настоящее время в эксплуатации находятся около 10 500 человек, половина из тех, которые существовали до российского вторжения.
«Больницы адаптируются к ситуации, увеличивая количество лечения травм и травм, особенно на востоке страны», - сказал Хабихт, который также указал, что большая часть неотложной помощи, направляемой ВОЗ, направляется в этот район Украины.
С начала вторжения 24 февраля российские войска осуществляли жестокие бомбардировки гражданского населения, разрушая квартиры, супермаркеты, театры, ратуши и другие здания. В осажденном Мариуполе на юге страны войска Путина разрушили здания больницы комплекс, включая родильное отделение. Кадры этого события обошли весь мир, вызвав возмущение международного сообщества. В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок.
Мэрия Мариуполя в среду осудила принудительную эвакуацию в Россию родильного дома в этом осажденном городе на юго-востоке Украины, где 9 марта россияне разбомбили еще один родильный дом.
«Более 70 человек — женщины и медицинский персонал — были насильственно вывезены оккупантами», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.
В общей сложности более 20 000 жителей Мариуполя были эвакуированы «против их воли» в Россию, согласно данным муниципалитета, который утверждает, что россияне конфисковали у них документы и перенаправили их «в отдаленные российские города».
В Киеве, со своей стороны, медицинские центры находятся близко к зонам боевых действий, что затрудняет прием раненых украинцами.
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