ВОЗ потребовала от России прекратить атаки на украинскую сеть здравоохранения: «Это нарушение международного гуманитарного права»

FILE PHOTO: World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, at the WHO headquarters in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS/File Photo

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что нападения российских войск на медицинские работники и украинские пациенты оставили десятки погибших и потребовали прекращения военных действий.

На пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус указал, что на сегодняшний день зарегистрировано 82 нападения вторгшихся сил, в результате которых погибли по меньшей мере 72 человека и 43 получили ранения, включая медицинских работников и пациентов.

Гебрейесус заверил, что организация продолжает работать с местными и международными партнерами для доставки медикаментов в наиболее пострадавшие районы Украины. Поэтому он призвал российские власти разрешить поставки, особенно в города, наиболее пострадавшие от вторжения, такие как Мариуполь.

«Мы выпустили строки, инструкции и пожертвования, в которые мы включили список критически важных поставок, которые срочно необходимы. Мы продолжаем призывать к гарантиям безопасного прохода для доставки грузов в Мариуполь и другие осажденные города», — потребовал он от российских войск.

Директор ВОЗ также отметил, что на данный момент доставлено почти 160 тонн поставок.

Сотрудники больницы Тростянец сообщили, что российские войска атаковали санитарные объекты танками во время оккупации города (REUTERS/Thomas Peter)

Во время пресс-конференции он выразил сожаление по поводу продолжения войны на украинской земле и потребовал, чтобы нападения «немедленно прекратились», потому что «нападение на медицинское учреждение является явным нарушением международного гуманитарного права»: «Мы не можем продолжать быть свидетелями нападений на медицинские учреждения, поскольку начало вторжения Российской Федерации».

Эти слова Гебрейесуса прозвучали на следующий день после того, как Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине, осудил продолжающуюся российскую атаки на украинскую сеть здравоохранения.

«Нападения на здоровье продолжаются, подвергая медицинских работников риску и не позволяя пациентам иметь безопасное место для ухода», - сказал Хабихт во время видеоконференции, состоявшейся во вторник из Львова, города, расположенного на западе Украины.

Чиновник утверждал, что нападения на медицинские учреждения недопустимы, и предупредил, что они нарушают международные гуманитарные стандарты.

Российские войска разрушили сотни зданий, больниц, театров и других гражданских объектов (Reuters/Thomas Peter)

Местный чиновник ВОЗ также подчеркнул, что украинская система здравоохранения находится под сильным давлением из-за того, что большая часть населения страны находится вдали от своих домов. Сегодня почти 6,5 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами.

Со своей стороны, многие медицинские работники также переехали в более безопасные районы или покинули страну, что еще больше усложняет уход и увеличивает работу оставшихся.

Доступ к лекарствам также становится все труднее из-за закрытия многих аптек. Хабихт пояснил, что в настоящее время в эксплуатации находятся около 10 500 человек, половина из тех, которые существовали до российского вторжения.

«Больницы адаптируются к ситуации, увеличивая количество лечения травм и травм, особенно на востоке страны», - сказал Хабихт, который также указал, что большая часть неотложной помощи, направляемой ВОЗ, направляется в этот район Украины.

С начала вторжения 24 февраля российские войска осуществляли жестокие бомбардировки гражданского населения, разрушая квартиры, супермаркеты, театры, ратуши и другие здания. В осажденном Мариуполе на юге страны войска Путина разрушили здания больницы комплекс, включая родильное отделение. Кадры этого события обошли весь мир, вызвав возмущение международного сообщества. В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок.

Фотография Марьяны Вишегирской, идущей по покрытой щебнем лестнице и сжимающей одеяло вокруг беременного тела, стала символом украинского сопротивления агрессии Путина (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Мэрия Мариуполя в среду осудила принудительную эвакуацию в Россию родильного дома в этом осажденном городе на юго-востоке Украины, где 9 марта россияне разбомбили еще один родильный дом.

«Более 70 человек — женщины и медицинский персонал — были насильственно вывезены оккупантами», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.

В общей сложности более 20 000 жителей Мариуполя были эвакуированы «против их воли» в Россию, согласно данным муниципалитета, который утверждает, что россияне конфисковали у них документы и перенаправили их «в отдаленные российские города».

В Киеве, со своей стороны, медицинские центры находятся близко к зонам боевых действий, что затрудняет прием раненых украинцами.

Продолжайте читать: