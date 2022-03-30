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среда 30 март 2022
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Что сказала Мариана Родригес о слухе о том, что будет добиваться государственных должностей на выборах 2024 года

В интервью влиятельница признавала, что поначалу ее не интересовала политика, но «как только ее понимают», возникает интерес

Newsroom Infobae

30 март 2022
Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril
Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Мариана Родригес Канту, глава офиса Amar a Nuevo Leon и жена губернатора Самуэля Гарсии Сепульведы, рассказала о возможностях поиска государственных должностей в 2024 году.

В интервью журналу Quién, который является обложкой для апреля, влиятельница признала, что сначала она не интересовалась политикой, но «как только ее понимают», возникает интерес.

Однако первая леди Нуэво-Леона исключила кандидатуру на всенародно выборную должность, поскольку, по ее словам, ей нравится быть главой офиса Amar a Nuevo León.

Мариана Родри
Первая леди штата Нуэво-Леон исключила свою кандидатуру на всенародно выборную должность (Фото: Twitter)

«Не сейчас, я думаю, что моя роль прекрасна. Я делаю то, что могу больше всего, даже без ресурсов», - сказал он.

Во время интервью Мариана Родригес признала фундаментальную роль, которую играют ее социальные сети, в которых со времени кампании Самуэля Гарсии за губернаторство организации и до сегодняшнего дня своей работой в Капуллосе она делится со своими последователями.

«С помощью своих сетей я могу сообщать о том, чем занимаюсь каждый день. Никто не будет сомневаться в том, что делает Мариана. Я не хотел быть на лентах и с протоколами, которые они должны принять меня у дверей с упорядоченным персоналом», - сказал он.

Он указал, что вместе с нынешним президентом штата он создал цифровое сообщество, которому приписывает победу на выборах правительству, поскольку через сети он обнародовал предложения.

Самуэль Гарсия - Мариана Родригес - Macroplaza Празднование Нуэво-Леона
Влиятельный человек сказал, что Самуэлю Гарсии будет шесть лет, с которым она была помолвлена (Фото: Габриэла Перес Монтьель/Куартоскуро)

«Возможно, я был одним из факторов, но их было гораздо больше, например, стратегия кампании и отношение. Он также конкурировал с тремя коррумпированными людьми и Сэмюэлу было нечего из него вынимать», - рассказал он журналу.

Что касается возможности того, что Самуэль Гарсия будет добиваться президентства, влиятельный человек сказал, что он будет праздновать шесть лет, которые он посвятил правительству Нуэво-Леона, но если он достигнет этой должности, он подчеркнул, что «для него это мечта, и он с радостью будет сопровождать его».

Она верила, что ее муж закончит свой срок с одобрения и что «люди увидят, что политику можно вести правильно», и что они дадут ему возможность доказать это.

Что касается дела Эмилио, несовершеннолетнего, которого она увезла домой на выходные в январе, Родригес Канту заявила, что это было сделано из благих побуждений, и ее муж разгорелся скандал.

Мариана Родригес «приемная»
По делу Эмилио Родригес Канту заявил, что это было сделано из благих побуждений (Фото: Instagram/ @marianardzcantu)

«В случае с Эмилио, например, это всегда делалось в домах. Мы не были бы глупы делать то, что не было разрешено», - сказал он.

Следует отметить, что 27 марта губернатор Самуэль Гарсия породил слухи о том, что его жена может заявить о себе как о будущем сенаторе, разместив фотографию с ней в Instagram и используя хэштег #SENATORA.

«Просто любовь... и много восхищения #SENATORA», читайте в социальной сети, и что вызвало разные типы комментариев среди его подписчиков.

Кроме того, во время рабочей поездки, которая завершилась в муниципалитете Зуазуа, губернатор взял слово и предложил своей жене Мариане претендовать на место в Сенате на предстоящих выборах в 2024 году.

«Вы видели ее, мы отправили ее сенатором в 2024 году, давай, взбодрись, тоже попади в бюллетень», - сказала она во время своего выступления.

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