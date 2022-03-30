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среда 30 март 2022
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Россия

Погода в Мексике на 30 марта: холодный фронт 39 вызовет сильные ветры на севере страны

На рассвете от холода до очень холода и от жаркого до очень жаркого днем на большей части территории.

Newsroom Infobae

30 март 2022
Imagen de archivo de un hombre viajando en bicicleta mientras palmeras son movidas por los vientos del Huracán Zeta en Cancún, México. 26 de octubre, 2020. REUTERS/Jorge Delgado/Archivo
Imagen de archivo de un hombre viajando en bicicleta mientras palmeras son movidas por los vientos del Huracán Zeta en Cancún, México. 26 de octubre, 2020. REUTERS/Jorge Delgado/Archivo

По оценкам Национальной метеорологической системы, наличие 39-го холодного фронта во взаимодействии с субтропическим струйным потоком вызовет сильные и очень сильные порывы ветра на севере и северо-востоке национальной территории. С другой стороны, на юге и юго-востоке приток влаги из Тихого океана, Мексиканского залива и Карибского моря вызовет дожди, которые могут сопровождаться ударами электрическим током.

В Мексике будут зафиксированы минимальные температуры до -10º C в горных районах Дуранго и Чиуауа и до -5ºC в Нижней Калифорнии, Соноре, Сакатекасе и штате Мехико. Напротив, максимумы поднимутся до 45° C в Тамаулипасе, Сан-Луис-Потоси, Халиско, Мичоакане, Керетаро, Идальго, Оахаке и Веракрусе.

Долина Мексики: прогнозируется утром, холодная среда в высокогорных районах, окружающих регион. В остальное время в Мехико и штате Мехико ожидается переменная облачность и дождь. Во второй половине дня атмосфера будет теплой или жаркой.

В Мехико прогнозируется минимальная температура от 11 до 13° C и максимум от 29 до 31° C. Для столицы штата Мехико минимальная температура от 3 до 5° C и максимум от 25 до 27° C.

Погода в Мексике на 30 марта 2022 года. Фото: @conagua_clima
Погода в Мексике на 30 марта 2022 года. Фото: @conagua_clima

Полуостров Нижняя Калифорния: переменная облачность. Без осадков в Нижней Калифорнии и Южной Нижней Калифорнии. Утренняя среда от холодной до очень холодной с морозом на рассвете над горами северной Нижней Калифорнии. Вечерняя атмосфера от умеренного до теплого.

Северная часть Тихого океана: чистое небо утром и переменная облачность днем. В регионе нет дождей. Утренняя среда от холода до очень холодной с морозом на рассвете в горах Соноры и умеренным утром в Синалоа. Во второй половине дня атмосфера будет преобладать от теплой до жаркой.

Центральная часть Тихого океана: переменная облачность и отсутствие осадков в регионе. Холодная или прохладная утренняя среда с возможностью заморозков на рассвете над горами Халиско (север). Во второй половине дня теплая или очень жаркая среда.

Южная часть Тихого океана: облачное небо с отдельными дождями, которые могут сопровождаться ударами электрическим током в Оахаке и Чьяпасе; в Герреро нет дождей. Прохладная атмосфера утром и теплая и очень жаркая днем.

Погода в Мексике на 30 марта 2022 года. Фото: @conagua_clima
Погода в Мексике на 30 марта 2022 года. Фото: @conagua_clima

Мексиканский залив: переменная облачность, дождь в регионе отсутствует. Прохладная и теплая атмосфера утром и днем, от теплой до очень жаркой среды. Северный и юго-восточный ветер от 15 до 30 км/ч с порывами от 60 до 80 км/ч и вероятностью прыжков в Тамаулипасе.

Полуостров Юкатан: Небольшая облачность большую часть дня с изолированными дождями над полуостровом. Теплая и теплая утренняя атмосфера до очень жаркого во второй половине дня.

Меса дель Норте: небо от ясного до переменно облачного. В регионе нет дождей. Очень холодная утренняя среда с морозом на рассвете в районах Чиуауа, Дуранго и Сакатекас. Во второй половине дня теплая атмосфера в регионе.

Центральная Меса: Небольшая облачность без дождя в большей части региона, переменная облачность с вероятностью отдельных осадков, которые могут сопровождаться ударами электрическим током в районах Пуэблы. Утренняя атмосфера от холодной до прохладной и теплой до очень жаркой во второй половине дня.

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