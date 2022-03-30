Видео | Мелисса Мартинес выступила против одного из СМИ после заголовка, в котором Матиаса Миера «избили»

Недавно журналистка и ведущая Мелисса Мартинес использовала свои социальные сети, чтобы упомянуть историю, в которой она была главной героиней вместе со своим партнером, нападающим Матиасом Миером, который играет за Independiente Santa Fe.

В заметке, опубликованной спортивным порталом под названием «Избиение Мелиссой Мартинес Матиаса Миера, который поймал камеры», в которой они упомянули об обмене ударами боксерскими перчатками в середине репортажа программы «La Red» канала Каракол. Там пара притворяется, что участвует в боксерском матче, но все происходит в условиях пацифизма, о котором свидетельствует поцелуй в конце этих ударов.

Ведущая также поставила под сомнение заголовок новостного портала, спросив своих подписчиков в истории в Instagram, что они подумают, увидев такой заголовок.

«Если вы увидите такой заголовок в журнале, что вы можете подумать? Потому что я хочу знать, преувеличиваю ли я», - сказала Atlantic, заявив, что она также задала вопрос, чтобы подтвердить, «вышли ли они из ананаса» в том спортивном портале. Затем она указала, что отличается терпением, и мимоходом поделилась видео, на котором обменивается несколькими ударами с нападающим, играющим в «Индепендьенте Санта-Фе».

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«Вы знаете меня и знаете, что я тихая женщина; затем вы приходите сюда - в профиль Instagram - и спрашиваете меня: «Мели, пришлите нам видео, что случилось? Итак, скажите мне: «Имею ли я право расстраиваться или нет?» говорит журналист, родившийся в Соледад.

Эти «InstaStories» были воспроизведены несколькими развлекательными аккаунтами, один из них был «Колумбийский креольский», и реакция не заставила себя долго ждать: в то время как одни защищали Мартинеса, другие называли СМИ «желтыми».

«Они пошли от ананасового, желтоватого значит. Полная солидарность с вами»; «Они прошли, правда. Какая печаль и какой недостаток профессионализма в журналистике»; «Вы имеете полное право расстраиваться. СМИ не дают права делать такие вещи только для того, чтобы привлечь аудиторию»; «Желтизна новостных страниц для привлечения внимания»; «Пожалуйста, кто вы в СМИ, и вы уже стали «жертвой», начните кампанию, чтобы они не были такими желтоватыми» - вот некоторые из реакций на пост.

Ответ новостного портала на опубликованную статью Мелисса Мартинес

29 марта сайт FutBolred опубликовал текст с извинениями перед парой за опубликованный текст, который впоследствии они удалили из-за вирализации видео ведущей; они также указали, что она «не преувеличивает», выражая свое раздражение написанным контентом и тем, где она находится обвиняется в том, что она якобы «избила» ее пару.

«Важно уточнить, что мы никогда не намерены никого обидеть или причинить вред в наших публикациях и что мы уважаем этические принципы противостояния источникам и проверки нашей информации, но эти заметки, которые являются более легкими и вирусными, содержат ловушку, которая является именно тем раздражением, которое мы вызываем в вышеупомянутый журналист. Мы упали, и поэтому мы предлагаем ей и ее мужу наши искренние оправдания», - заявили СМИ, также заявив, что они не единственные, кто сделал заметку, посвященную тому моменту, который мы видели в «Красном».

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