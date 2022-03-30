Va por Mexico выступила против «указа» перед SCJN об аннулировании мандата

De izq. a der. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; Marko Cortés, presiente nacional del PAN; y Jesús Zambrano,m presidente nacional del PRD durante conferencia de prensa en el Hotel Hilton, Ciudad de México. Junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Коалиция Va por México, состоящая из Партии национального действия (PAN), Институционно-революционной (PRI) и Демократической революции (PRD), подала неконституционный иск в Верховный суд страны (SCJN) с просьбой приостановить «указ».

Оппозиция утверждала, что Политическая конституция уполномочивает Национальный избирательный институт (НИС) только продвигать и продвигать консультации по аннулированию мандатов, которые состоятся 10 апреля.

Согласно вызову, подписанному координаторами оппозиционных партий Хорхе Ромеро (PAN), Рубеном Морейрой (PRI) и Луисом Эспиносой Чазаро (PRD), он заявил, что «указ» не соответствует SCJN, потому что в антиконституционном действии 15/2021, были установлены параметры консультаций, продвигаемых президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO).

«Морене нецелесообразно, в соответствии с ее собственными интересами, стремиться изменить Конституцию и толкование министров», - указали оппозиционные партии.

Консультация по отзыву мандата состоится 10 апреля (Фото: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Va por México также указала, что сфера применения концепции правительственной пропаганды является неконституционной, поскольку, согласно ее призывам, она стремится быть применена в Избирательном трибунале судебной власти Федерации (TEPJF).

«Что касается демократии, разделения властей и в целях обеспечения прав граждан, коалиция Va Por México подала иск о неконституционности в SCJN, чтобы приостановить и объявить неконституционным декрет о публичном освещении правительством консультаций по отмене мандат», — постановили оппозиционные законодатели.

Это было 10 марта прошлого года, когда была одобрена инициатива с проектом указа о толковании сферы действия концепции правительственной пропаганды, с помощью которой государственные должностные лица на всех уровнях могут распространять или говорить об аннулировании мандата или другом демократическом процессе, не считаясь пропаганда. Так называемый «указ» был предложен президентом Палаты депутатов и законодателем Национального движения за возрождение (Морена) Серхио Гутьерресом Луной.

Изменение сферы действия концепции правительственной пропаганды было представлено Серхио Гутьерресом Луной, председателем Палаты депутатов (Фото: CUARTOSCURO.COM)

Однако TEPJF заявил, что этот указ не рассматривается на апрельских консультациях.

Специализированная палата Трибунала постановила, что он не может быть применен в настоящее время, поскольку это будет противоречить сроку, установленному в статье 105 Конституции, которая гласит, что поправки к избирательным правилам должны быть утверждены и опубликованы не менее чем за 90 дней до начало выборов или, в данном случае, аннулирование мандата, чего не произошло.

«Это уточнение сферы охвата концепций, упомянутых в указе, имеет основополагающее значение и поэтому не должно применяться к избирательным процессам, которые уже начались, поскольку тогда применение принципов, регулирующих эти выборы, может быть изменено, по крайней мере, что означает, что все люди, которые собираются активно участвовать в разбирательстве, и те, кто собирается голосовать, должны быть предельно ясны», — заявил председательствующий судья Палаты Рубен Лара.

Лара пояснила, что если этот указ будет применен в текущих избирательных процессах, это изменит уверенность в том, каким правилам они подчиняются, чему они будут подчиняться и которые будут определять маршруты этих процессов, а также те, которые связаны с правовой определенностью, законностью и отсутствием обратной силы нормы.

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