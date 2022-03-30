Украина заверила, что Россия вывела военные части из Киева и Чернигова, чтобы сосредоточиться на востоке страны

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

Вооруженные силы Украины заявили во вторник, что Россия вывела воинские части из Киевской и Черниговской областей, чтобы сконцентрировать свои усилия на востоке страны, но предупредили, что эта акция направлена на «введение в заблуждение» военного руководства Украины.

«Он направлен на то, чтобы обмануть военное руководство Вооруженных сил Украины и создать заблуждение об отказе России окружить Киев», - сказал он в докладе, опубликованном в его официальном профиле в Facebook, добавив, что так называемый «вывод войск» - это, по сути, ротация отдельных подразделений.

«В направлении Донецка российские оккупанты продолжают обстреливать. Они нанесли воздушные и ракетные удары по районам Кременной и Мариуполя. Основные усилия противник сосредоточил на захвате контроля над населенными пунктами Попасная и Рубежное (Луганск), а также на полном захвате Мариуполя. Она не увенчалась успехом», — заявили в Вооруженных силах Украины.

Они также пояснили, что российские войска обстреляли из артиллерии позиции украинских подразделений вблизи села Степногорск и городов Орехово и Гуляйполе Запорожской области.

Вооруженные силы заявили, что российские военнослужащие продолжают обстреливать и наносить ракетные авиаудары по районам Кременной и Мариуполя

«В районах сел Новокарловка и Луговское противник продолжает проводить фортификационные бригады оккупированных позиций и устанавливать минные поля. Никаких существенных изменений в оперативных районах Черного и Азовского морей не произошло», — отметили они.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российскими переговорщиками дали некоторые позитивные признаки, но предупредил, что России нельзя доверять.

Россия объявила после состоявшихся во вторник переговоров между украинско-российской делегацией в Стамбуле, Турция, что она значительно сократит военные операции вблизи столицы Украины Киева и северного города Чернигов.

Соединенные Штаты и другие страны ранее скептически относились к заявлению России.

В видеовыступлении во вторник вечером Зеленский заявил, что «мужественные и эффективные действия» украинских войск вынудили Россию сократить свои действия в Киеве и Чернигове.

Он заявил, что Украина продолжит переговорный процесс «в той мере, в какой это зависит от нас», но подчеркнул недоверие в «словах, которые исходят от представителей страны, которые продолжают бороться, чтобы уничтожить нас».

Зеленский заявил, что переговорщики Украины не будут ставить под угрозу «суверенитет и территориальную целостность».

Россия обязалась во вторник деэскалацию вокруг Киева и другого украинского города, но западные державы призвали не терять бдительность, пока не подтвердят, что Москва держит свое слово.

(С информацией от Europa Press)

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