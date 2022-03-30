«Марбель, от всего сердца, я обнимаю вас, приглашаю вас обучаться»: ответ Mábel Lara на расистские нападки певицы

Продолжают говорить о скандале с певицей Марбель, которой было забавно сравнивать кандидата в вице-президенты от Исторического пакта, лидера Африки Франсию Маркес, с гигантской гориллой «Кинг-Конг». По этому случаю к делу присоединилась журналистка Мабель Лара.

Кроме того, он сказал: «Вы имеете полное право чувствовать то, что хотите, и чувствовать себя как это, но помните, что здесь также существует закон дискриминации», - заключил Мабель.

Политик из Кали сделал пост в своем аккаунте в Twitter, чтобы объявить об иске, который он подал против Морин Белки Рамирес Кардона, имени королевы технокаррилеры.

Я подал этот 👇 уголовный иск против #Marbelle за нарушение антирасистского закона и уголовного кодекса, оскорбив и оскорбив нашего кандидата в вице-президенты @FranciaMarquezM. Миссис Марбель, вы думали, что можете безнаказанно выплевывать расизм? #FranciaNoEstáSola

В жалобе Роя Баррераса, которая была подана в офис генерального прокурора Франсиско Барбоза, говорится в анализе сенатором твита Марбель, который был удален через несколько часов после того, как он был опубликован волной ругательств, которые певица получила в результате.

Именно так г-жа Рамирес использовала этот персонаж, чтобы пренебрежительно, грубо и оскорбительно ссылаться на кандидата в вице-президенты Франсию Маркес Мина.

Кроме того, она указала на другие твиты, в которых Марбель ассоциировала кандидата в вице-президенты с вымершим РВСК-АН, партизанской организацией, которая уже была распущена и с которой Маркес никогда не был связан, равно как и не связана с ГАОР диссидентов.

Рой Баррерас говорит, что своими твитами певица совершила преступления оскорбления, клеветы и домогательств. За первое преступление, если это будет доказано, певица должна была бы выплатить срок от 16 до 54 месяцев тюрьмы; за клевету предусмотрены приговоры от 16 до 72 месяцев, а за домогательства она может получить от одного до трех лет.

Певица процитировала твит Роя Баррераса и заверила, что ответит на запросы властей относительно этого иска.

Однако, похоже, что вечно противоречивая певица из rancheras научилась играть в Twitter: помимо ответа Баррерасу, она выпустила несколько намеков без фирменных бланков.

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