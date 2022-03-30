Это было падение Сантьяго Аларкона в середине Live for Instagram

Среди множества актерских задач Чичилы Навии и Сантьяго Аларкон (супругов) на этот раз есть запуск канала YouTube, получившего название «Familío». Фактически, в прошлое воскресенье, 27 марта, paisa опубликовала в своих социальных сетях трейлер этой цифровой постановки, в которой, помимо него и его партнера, также представлены актерские работы их двух общих детей: Марии и Матиаса.

«Сегодняшний отличный запуск нашего YouTube-канала, Familío, потому что... то, что происходит дома, не остается дома», - написал актер в подписи к своему посту. Таким образом, он также понял, что воскресенье, 27 марта, было выбрано в календаре для премьеры спектакля. Затем, вскоре после этого, вместе с Чичилой Навиа, они сделали Live, чтобы расширить информацию о том, что такое их сериал.

Однако в середине его объяснения на экране появился «Гвардиано», семейный питомец. Собака сосредоточила все свое внимание на Сантьяго Аларконе на очевидном поиске игры, в то же время Навия прокомментировала: «Другой член семьи, он немного напряжен, как отец, как и они видят». Именно тогда сила животного была настолько сильна, что оно сбило актера со стула и оказалось на полу. Перед панорамой актриса также рассмеялась, а позже и сам Аларкон тоже рассмеялся, присоединившись и показав, что с ним все в порядке, а затем в шутку сказал: «Я этого не ожидал».

В вышеупомянутом Live Чичила Навиа утверждала, что в этом проекте, который едва вышел в первую опубликованную главу, Андрес Борда выступает как режиссером, так и писателем.

«... Во время пандемии мы были... очень креативны и говорили: - Ну, что нам делать с докладом, во что мы его вкладываем, сейчас самое время подумать о чем-то крутом -... мне пришло в голову, что мы изобретем канал на YouTube, и таким образом мы могли бы стать промоутерами какой-то занятости в то время; мы назвали супер патч классный... среди них наш режиссер и писатель Андрес Борда... у нас есть много крутого контента, вдохновленного нашей семьей».

С другой стороны, если говорить о просмотрах на YouTube, то на сегодняшний день первый эпизод, получивший название «Сказки для сна», набрал более 29 тысяч просмотров.

Излишне говорить, что как пара актеры уже переживают двадцатилетнюю сентиментальную историю.

Излишне говорить, что колумбийская публика недавно увидела Чичилу Навиа на большом экране от имени художественного фильма «Эль Пасео 6», вышедшего на экраны в декабре 2021 года. Со своей стороны, говоря о телевизионной местности, одним из последних и хорошо запомнившихся выступлений Аларкона был сериал «El man es German» в сезоне 2019 года.

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