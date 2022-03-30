Они представили мяч чемпионата мира: вдохновленные культурой Катара и с беспрецедентной скоростью

До начала чемпионата мира становится все меньше и меньше, и главный герой уже имеет свою эстетику. Мяч, который парализует планету в ноябре и декабре, будет назван в честь Аль-Рихлы. Это 14-й мяч подряд, созданный Adidas для нового чемпионата мира по футболу.

Чтобы адаптироваться к скоростям современного спорта, новая версия «la capricihosa» будет летать в воздухе быстрее, чем любой из других мячей предыдущих чемпионатов мира. «Футбол играет все быстрее и быстрее, и по мере ускорения точность и стабильность мяча в воздухе становятся критическими. Новая конструкция позволяет ему поддерживать высокую скорость на протяжении всей траектории. Для самой большой спортивной сцены в мире мы решили радикально внедрить инновации и сделать невозможное возможным с помощью самого быстрого и точного мяча из когда-либо созданных мячей для Чемпионата мира», — говорит Франциска Лёффельманн, директор по дизайну футбольной печати и спортивной одежды компании, производящей мяч.

Его имя не случайно. Al Rihla означает «Путешествие» на арабском языке, и его дизайн вдохновляется культурой, архитектурой, культовыми лодками и флагом Катара. Разработанный изнутри с использованием данных и тщательных испытаний, проведенных в лабораториях, аэродинамических трубах и кортах, мяч обеспечивает высочайший уровень точности и надежности на поле, отчасти благодаря новой структуре панелей и текстурам поверхности.

Al Rihla означает «Путешествие» на арабском языке, и его дизайн вдохновляется культурой, архитектурой, культовыми лодками и флагом Катара.

Мяч также был разработан с учетом окружающей среды. Все компоненты были тщательно отобраны, и Al Rihla является первым мячом чемпионата мира, изготовленным исключительно с использованием красок и клея на водной основе.

Смелые, яркие цвета и принты на перламутровом фоне вдохновлены катарской культурой и все более быстрым темпом футбола, а скорость, раскрывающая цветовую гамму, волнует игроков и болельщиков по всему миру на всех уровнях спорта.

«Мы считаем, что спорт принадлежит всем нам, поэтому мы активно работаем над улучшением доступа и равенства для нашего мирового футбольного сообщества. В рамках этого обязательства Al Rihla будет поддерживать местные сообщества во время их путешествий по всему миру с помощью мероприятий, призванных оказать долгосрочное влияние на массовый футбол и на всех уровнях», — сказал Ник Крэггс, генеральный директор компании.

Так же, как это было время Телстар, Танго, Ацтеков, Квестра, Триколора, Февернова, Джабулани или Бразука, теперь наступит время для Аль-Рихлы. А такие звезды, как Лионель Месси, Неймар, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе, будут стремиться войти в историю своими лучшими работами на следующем международном мероприятии.

Смелые и яркие цвета и принты на перламутровом фоне вдохновлены катарской культурой

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