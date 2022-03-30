Они спросили Сару Урибе, как преодолеть тусу: «Можешь оплакивать все это»

Через социальные сети Сара Урибе постоянно подвергается сомнению своими подписчиками, и иногда на нее указывают некоторые недоброжелатели в той или иной динамике, которую она выполняет для взаимодействия с интернет-пользователями. Темы его личной жизни, его отношения с Фредди Гуарином и даже его вес были в чернильнице, поэтому иногда его ответы часто бывают силовыми, будучи заклейменными как грубые.

В своем последнем раунде «вопросов и ответов», который она назвала «Я отвечаю на них сексуальными фотографиями или неопубликованными видео», пользователь сети попросил ее совета о том, как преодолеть тусу, и дать ей одну из лучших мотивационных фраз, чтобы опередить ее эмоциональную проблему.

Ответ Сары Урибе был самым искренним и честным из всех, что могло существовать: «Пусть вы оплакиваете ее всем. Я хочу, чтобы вы чувствовали это всем. Дайте себе время на преодоление и исцеление, потому что, чтобы исцелить, вы должны сначала почувствовать себя».

Ответ ведущей сопровождался ее фотографией в одной из поездок, на которой она стоит перед огромной цветочной композицией, украшенной пастельными розами, которая идеально сочетается с естественностью Сары Урибе, и нарядом, который она носила по этому случаю, состоящей из джинсовых шорт и небесно-голубого свитера.

Вот полное содержание Сары Урибе :

Сара Урибе дала своим последователям советы о том, как преодолеть тусу. Взято из Instagram @rastreandofamosos

Ответ бизнесвумен был воспроизведен развлекательным порталом «Tracking Famosos», где она уже превышает 2300 лайков и некоторые комментарии, которые высмеивали ее слова, поскольку считают, что они не имеют отношения к вопросу, заданному пользователем Интернета.

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«Я готов к очередному любовному разочарованию по совету Сары Урибе», «Я поддерживаю Сару, я продолжал преодолевать тусу в течение полутора лет, это было трудно, но мне это удалось», «Отлично, но большинство из нас не применяют это на практике, мы покинули Гватемалу, чтобы попасть в гватепиор», «Совершенно верно», среди другие.

Бывшая главная героиня романа не в первый раз подвергается критике в социальных сетях в отношении своего тела, так как ей постоянно указывают на то, что она набрала вес. Однако некоторые спрашивали его, почему он некоторое время не показывает живот, поскольку в его публикациях вопросы постоянны.

«Есть те, кто спрашивает, почему я не показываю живот, и я собираюсь это сделать. Понимаете, это глупо, но это усложняет меня, потому что у всех нас есть что-то сложное. Случилось так, что мне сделали операцию, и мне не нравится, как выглядит мой живот и как выглядел пупок. Раньше у меня были квадраты, и все выглядело хорошо, но мне это больше не нравится, и так как мне это не нравится, и я тоже не чувствую себя в безопасности, потому что я больше не показываю это», объяснила Сара Урибе в своих «InstaStories».

В дополнение к этому, генератор контента также показал огромный шрам, который у нее есть на нижней части живота, образовавшийся в результате кесарева сечения, которое ей сделали в связи с рождением сына Якобо. Но это не единственное воспоминание, оставшееся в пайсе о рождении первенца, потому что после родов ее тело имело избыточный вес на 10 килограммов, поэтому она гордится и выглядит им без проблем.

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