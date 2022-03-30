В ООН заявили, что почти половина беременностей в мире — случайные

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Согласно исследованию, опубликованному в среду Организацией Объединенных Наций, почти половина беременностей, которые происходят каждый год в мире, являются случайными, в котором содержится призыв инвестировать в половое воспитание и методы контрацепции для реагирования на этот «невидимый кризис».

По оценкам Фонда народонаселения ООН (UNFPA), агентства ООН по сексуальному и репродуктивному здоровью, в мире ежегодно происходит 121 миллион случаев недобровольной беременности, причем особенно много в развивающихся странах.

В докладе говорится, что из этих непреднамеренных беременностей более 60 процентов заканчиваются абортами, которые во многих случаях не проводятся безопасно, что составляет от 5 до 13 процентов от общего числа случаев материнской смертности.

Хотя число случаев случайной беременности за последние два десятилетия сократилось, ЮНФПА подчеркивает, что этот показатель остается очень высоким и что процент абортов увеличился.

По данным агентства, основными причинами этой проблемы являются отсутствие сексуального и репродуктивного образования и ухода, противозачаточные средства, которые недостаточно адаптированы к потребностям многих женщин, стигмы, существующие во многих обществах, сексуальное насилие и нищета, среди прочего.

Помимо всего этого, по мнению ЮНФПА, преодолевает проблему гендерного неравенства, как причины, так и следствия нежелательных беременностей, которые оказывают серьезное влияние на образование и возможности для прогресса для миллионов женщин.

Беременная женщина

«Для пострадавших женщин самое важное репродуктивное решение, будь то беременность или нет, не является выбором», - заявила журналистам исполнительный директор агентства Наталья Канем.

По оценкам ООН, около 257 миллионов женщин во всем мире, которые не хотят забеременеть, не используют современные методы контрацепции, и до 25 процентов всех женщин не имеют возможности отказаться от секса.

По словам Канема, эти проблемы особенно серьезны в случае девочек-подростков, которые не знают своего тела и которых очень часто заставляют или заставляют поддерживать отношения, часто обрекаются на жизнь в нищете, когда им приходится бросать учебу.

ЮНФПА также обращает внимание на стремительное увеличение числа случаев незапланированной беременности в конфликтных ситуациях, когда женщины теряют доступ к противозачаточным средствам и увеличиваются случаи сексуального насилия.

По оценкам агентства, например, ситуация в Афганистане, по оценкам, приведет к 4,8 миллиона случаев случайной беременности к 2025 году.

ЮНФПА обратил внимание на риск для украинских женщин, которые были массово перемещены в результате войны, напомнив, что исследования, основанные на других кризисах, свидетельствуют о том, что до 20 процентов женщин-беженцев становятся жертвами сексуального насилия.

Организация Объединенных Наций считает, что для преодоления кризиса нежелательных беременностей наиболее важным является укрепление ресурсов в области сексуального и репродуктивного образования и доступа к современным противозачаточным средствам.

В этой связи главный ответственный за доклад Гильда Седг подчеркнула, что проблема носит социальный характер и никогда не может быть сведена «к вопросу индивидуальной ответственности или безответственности» женщин.

(С информацией из EFE)

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