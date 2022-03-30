ООН выразила обеспокоенность преследованием правозащитников и журналистов в Боливии

Una decena de periodistas bolivianos que se concentraron el 12 de noviembre, para denunciar los escasos avances en la investigación sobre el secuestro y tortura de siete trabajadores de medios de comunicación. EFE/Juan Carlos Torrejon

Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность случаями преследования и запугивания правозащитников и журналистов в Боливии, включая произвольные аресты при освещении демонстраций в период с 2019 по 2021 год.

В своем периодическом докладе о положении в области прав человека в Боливии, в котором рассматриваются события последних пяти лет, комитет экспертов также выражает обеспокоенность по поводу того, что диффамация, клевета и оскорбления продолжают криминализироваться «с последующей угрозой свободе выражения мнений».

Комитет получил жалобы на чрезмерное и несоразмерное применение силы, иногда со смертельными последствиями, в контексте кризиса в Боливии после выборов 2019 года и призывает к незамедлительному расследованию этих событий «тщательным, независимым и беспристрастным образом».

Он также обеспокоен переполненностью боливийских тюрем, которые составляют 148 процентов от их вместимости, и тем, что почти две трети лиц, лишенных свободы, находятся в предварительном заключении.

Комитет отмечает, что Служба по предотвращению пыток собрала более 3000 случаев пыток и жестокого обращения в южноамериканской стране в период с 2013 по 2021 год, в основном совершенных полицией в тюрьмах.

Комитет получил жалобы на чрезмерное и несоразмерное применение силы (EFE/Jorge Abrego/Archive)

Хотя внутренние расследования были открыты для 70 сотрудников полиции, комитет подчеркивает, что они не были точно проинформированы о результатах этих расследований.

С другой стороны, Боливия имеет «низкий уровень осуждения по делам о насилии в отношении женщин»: согласно опубликованному сегодня докладу, с ноября 2020 года было совершено не менее 113 убийств женщин.

Комитет обеспокоен тем, что определение преступлений изнасилования и изнасилования по закону не адаптировано в законодательстве Боливии к международным стандартам, что «на практике подразумевает безнаказанность» в случаях сексуальных посягательств и жестокого обращения с детьми.

С другой стороны, эксперты ООН приветствуют тот факт, что в 2014 году Конституционный суд Боливии объявил неконституционным требование о предоставлении судебного разрешения на прерывание беременности, если она наступила в результате изнасилования, инцеста или изнасилования по закону, но осуждает, что все еще существуют препятствия для абортов.

Комитет получил утверждения на этот счет от примерно 200 женщин, привлеченных к ответственности за совершение аборта после того, как о них сообщил медицинский персонал.

Наконец, комитет приветствует создание в 2016 году Комиссии по установлению истины и подготовку ее окончательного доклада о серьезных нарушениях прав человека, совершенных в период с 1964 по 1982 год, но заявляет, что 147 из 1714 жертв, признанных в связи с этими событиями, еще не получили никакой компенсации.

Остальные жертвы «получили только 20 процентов от выделенных сумм», завершает доклад комитета Организации Объединенных Наций.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: