Количество украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, уже превышает 4 миллиона

Согласно статистике, ежедневно обновляемой Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), украинцы, бежавшие из своей страны из-за российского вторжения, в основном женщины, дети и старики, преодолели барьер в четыре миллиона человек.

Организация предсказывала еще в начале российского вторжения, что эта цифра будет достигнута, что представляет собой крупнейший исход населения в Европе со времен Второй мировой войны, и что почти каждый десятый украинец покинул свою страну всего за месяц.

Более половины этих беженцев прибыли в соседнюю Польшу, где проживает около 2,3 миллиона украинцев, а около 600 000 находятся в Румынии, где тысячи из них ранее проходили через соседнюю Молдову.

(С информацией из EFE)

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