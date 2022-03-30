Вторжение в Украину сделало Владимира Путина худшим авторитетным человеком в истории интернета

EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK

Война и вторжение в Украину сделали президента России Владимира Путина худшим авторитетным человеком в истории Интернета, а сети были наводнены миллионами новостей и сообщений о презрении к нему.

С тех пор как 24 февраля было принято решение о вторжении в Украину, было зарегистрировано более 12 миллионов негативных новостей (только на испанском языке), тысячи твитов, критических видео, которые стали вирусными в различных социальных сетях, на лейблах или хэштегах, а также многочисленные маркетинговые кампании по продвижению футболок или предметов, которые выражают отказ от вторжения и российского президента.

Данные взяты из Испанской интернет-обсерватории, частной организации, созданной 20 лет назад и специализирующейся на анализе тенденций и явлений, связанных с сетью.

Данные, опубликованные в эту среду Обсерваторией, показывают, что в последние недели сеть стала эхом и отражением неприятия, вызванного этой войной, и подчеркивают, что это событие привело к появлению новых архетипов «хейтеров» («хейтеров»), троллей, «карателей» («карателей»), «военные наемники» и «кибердиверсанты».

Военный конфликт привел, по данным Обсерватории, к череде миллионов негативных мнений, дисквалифицирующих прилагательных, зажигательных твитов и антипутинских групп, которые были размещены в Facebook или Telegram.

Некоторые из основных поисковых систем Интернета изменили поисковые запросы и ассоциируют имя Путина с такими терминами, как «война», «личное состояние», «геноцид Украина» или «отравление».

Блоги, которые ссылаются на предполагаемую коррупцию олигархов, состояние Путина за рубежом, его любовников, тайных детей и даже планы покончить с жизнью российского лидера, также распространились в Интернете.

(С информацией из EFE)

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