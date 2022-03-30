Неловкий момент, который пережила Регина Бландон из-за того, что она не смогла пойти в туалет во время игры

Во многих случаях актеры сталкиваются с различными проблемами на сцене и за ее пределами в рамках своих проектов, ситуаций, которые считаются частью их профессии. Так было с опытом, с которым Реджина Бландон столкнулась, когда она была частью актёрского состава «Счастливого», постановки Роберта Кейсли, которая была поставлена в Миланском театре, расположенном в Мехико.

Как никогда раньше, мексиканская переводчица открыла двери своего дома, чтобы поделиться своей близостью во время интервью, которое она дала When Nadie Sees Me, программе YouTube, которую вела комик Изабель Фернандес. Во время беседы актриса вспоминала, что некоторое время назад попала в неловкую ситуацию, потому что не могла сходить в туалет между перерывами вышеупомянутой пьесы.

Главная героиня Guerra de Likes начала свою историю с объяснения того, что все произошло из-за доступа и пространств внутри площадки, поскольку она не могла легко двигаться, когда была расположена на ее месте перед выходом на сцену.

(Захват YouTube: Изабель Фернандес)

«Я спускалась из раздевалки и поднималась, как тапанко, которая была там, откуда я пришла, и больше не возвращалась в раздевалку, то есть я не могла пойти в ванную, не было возможности. Поэтому мне пришлось пописать перед входом, пойти в тапанко, я бы налил свой мескаль и все», - сказал он.

Регина Бландон сказала, что ее персонажем была женщина, которая часто пила, по этой причине во время пьесы ей пришлось притворяться, что она пьет алкогольные напитки с помощью воды, и это заставило ее выйти из ванной между актами, но она ничего не могла с этим сделать, чтобы иметь возможность пойти в туалет.

Был момент, когда я снова поднялся, переоделся, покрасился и вернулся на дно. Так что, если в то время, когда я был там наверху, когда я был еще в часе езды, я хотел пописать, мне приходилось писать в то время, даже если это было так [немного]», - продолжил он.

С постели Регина призналась, что обычно не храпит, но ее парень, Мартин Альтомаро, храпит. (Захват YouTube: Изабель Фернандес)

Эта ситуация, в сочетании с нулевой возможностью сделать перерыв, чтобы облегчить себя между действиями, заставила его принять решение пописать в гримерке на полотенце - ситуация, которая случалась с ним не один раз.

«Однажды я не слушал [свое тело], конечно, мне пришлось дважды пописать на полотенце, сказав: «П*та, не разряжай [мой мочевой пузырь] хорошо». Тогда я уже сказал: «Никто не трогает это полотенце, я беру его домой, я стираю его, извините», - сказал он.

Но меры, которую он принял, было недостаточно, потому что продолжительность пьесы не помогла и в других случаях ему приходилось разгружаться в ведро, как товарищи по актерскому составу: «Вот почему нулевая скромность», - добавил он.

Актриса призналась, какие у нее любимые жареные блюда. (Захват YouTube: Изабель Фернандес)

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