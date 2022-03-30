Спорная речь, которую Рики Жерве произнес бы на церемонии вручения Оскара 2022 года

77th Golden Globe Awards - Show - Beverly Hills, California, U.S., January 5, 2020 - Ricky Gervais. Paul Drinkwater/NBCUniversal/Handout via REUTERS For editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal's prior written consent. No book publishing without prior approval. NO SALES. NO ARCHIVES.





После споров, развязанных пощечиной Уилла Смита Крису Року в защиту Джады, его жена, продюсер Рики Жерве выпустил серию твитов, показывающих, насколько кислотной была бы его речь во время церемонии вручения Оскара 2022 года.

В своем официальном аккаунте он высказал ряд цитат, которые он бы сказал на мероприятии, в которых затрагивает многие социальные вопросы, связанные с экономическим неравенством и даже алопецией, болезнью, от которой страдает актриса Джада.

В одном из твитов автора The Office - оригинальной британской версии - можно было прочитать следующее: «Я с гордостью могу сказать, что это самые разнообразные и прогрессивные Оскары в истории. У нас есть все коллективы, которые находятся под солнцем. Кроме бедных людей, конечно. Для тех, кто их дает».