Спорная речь, которую Рики Жерве произнес бы на церемонии вручения Оскара 2022 года

После споров, развязанных пощечиной Уилла Смита Крису Року в защиту Джады, его жена, продюсер Рики Жерве выпустил серию твитов, показывающих, насколько кислотной была бы его речь во время церемонии вручения Оскара 2022 года.
В своем официальном аккаунте он высказал ряд цитат, которые он бы сказал на мероприятии, в которых затрагивает многие социальные вопросы, связанные с экономическим неравенством и даже алопецией, болезнью, от которой страдает актриса Джада.
В одном из твитов автора The Office - оригинальной британской версии - можно было прочитать следующее: «Я с гордостью могу сказать, что это самые разнообразные и прогрессивные Оскары в истории. У нас есть все коллективы, которые находятся под солнцем. Кроме бедных людей, конечно. Для тех, кто их дает».