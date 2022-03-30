Тесты Saber 11 календарь А: это даты регистрации на экзамен

Колумбийский институт оценки образования (Icfes) объявил, что со следующего понедельника, 18 апреля, они откроют процесс регистрации на тесты Saber Calendar A, Pre Saber и Validation Academic Baccalaureate.

«Мы продолжаем укреплять процессы оценки как эффективный механизм предоставления материалов, которые позволяют нам работать над постоянным улучшением качества образования во всех уголках Колумбии», - заявила генеральный директор Icfes Моника Оспина Лондоньо.

По словам Оспина, процесс регистрации будет продлен до следующего понедельника, 23 мая, так что три теста можно будет применить в первую неделю сентября.

В этой связи директор Icfes подчеркнула важность этих тестов, поскольку, как она указала, «результаты позволяют учащимся - в данном случае учащимся 11 класса, календарным А и В, а также валидирующим - иметь доступ к высшему образованию».

Далее чиновник добавил: «С помощью Pre Saber оценки отражают опыт теста и знакомятся с методологией, и, наконец, анализ данных помогает нам измерять качество образования и генерировать рекомендации, которыми учреждения и правительства руководствуются при принятии решений а также в разработке политики, соизмеримой с потребностями страны».

Следует напомнить, что в воскресенье, 27 марта, Icfes провел первый день тестирования Saber 2022 года, который был применен к студентам календаря B, Pre Saber и Validation Academic Baccalaureate в 231 пункте в 90 муниципалитетах по всей стране.

Тесты Saber 11 Calendar B и Validants были проведены за один день с использованием ручки и бумаги на месте. В общей сложности, включая тесты Pre Saber, было представлено более 105 000 студентов и граждан по всей стране.

В случае тестов Pre Saber, которые проводились дома в электронном виде, а также на ручке и бумаге на месте, в зависимости от выбора учащегося, они собрали 3700 учеников девятого и десятого классов, которые сдавали тест на месте, а еще 12 553 человека сдали его таким образом электроника, то есть дома.

Кроме того, Icfes подчеркнул, что к этому новому дню тестирования в рамках политики национального правительства по интеграции были созданы механизмы, позволяющие 914 людям с определенными видами инвалидности представить свои тесты в оптимальных условиях.

Институт также подчеркнул, что среди опрошенных 1030 граждан Венесуэлы прошли тест, чтобы получить доступ к колумбийской системе высшего образования.

Что касается результатов тестов Saber 11, Icfes объявила, что они будут опубликованы в следующую субботу, 28 мая, на веб-сайте организации: www.icfes.gov.co, а к субботе, 4 июня, в дополнение к дипломам будут объявлены результаты Pre Saber и валидационных тестов. и свидетельства о допущении лиц, сдавших квалификационный экзамен.





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