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среда 30 март 2022
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Россия

Тесты Saber 11 календарь А: это даты регистрации на экзамен

Icfes сообщил, как студенты Calendar B могут узнать результаты своих экзаменов, которые были представлены в прошлое воскресенье. Здесь все подробности

Newsroom Infobae

30 март 2022

Колумбийский институт оценки образования (Icfes) объявил, что со следующего понедельника, 18 апреля, они откроют процесс регистрации на тесты Saber Calendar A, Pre Saber и Validation Academic Baccalaureate.

«Мы продолжаем укреплять процессы оценки как эффективный механизм предоставления материалов, которые позволяют нам работать над постоянным улучшением качества образования во всех уголках Колумбии», - заявила генеральный директор Icfes Моника Оспина Лондоньо.

По словам Оспина, процесс регистрации будет продлен до следующего понедельника, 23 мая, так что три теста можно будет применить в первую неделю сентября.

В этой связи директор Icfes подчеркнула важность этих тестов, поскольку, как она указала, «результаты позволяют учащимся - в данном случае учащимся 11 класса, календарным А и В, а также валидирующим - иметь доступ к высшему образованию».

Далее чиновник добавил: «С помощью Pre Saber оценки отражают опыт теста и знакомятся с методологией, и, наконец, анализ данных помогает нам измерять качество образования и генерировать рекомендации, которыми учреждения и правительства руководствуются при принятии решений а также в разработке политики, соизмеримой с потребностями страны».

Следует напомнить, что в воскресенье, 27 марта, Icfes провел первый день тестирования Saber 2022 года, который был применен к студентам календаря B, Pre Saber и Validation Academic Baccalaureate в 231 пункте в 90 муниципалитетах по всей стране.

Тесты Saber 11 Calendar B и Validants были проведены за один день с использованием ручки и бумаги на месте. В общей сложности, включая тесты Pre Saber, было представлено более 105 000 студентов и граждан по всей стране.

В случае тестов Pre Saber, которые проводились дома в электронном виде, а также на ручке и бумаге на месте, в зависимости от выбора учащегося, они собрали 3700 учеников девятого и десятого классов, которые сдавали тест на месте, а еще 12 553 человека сдали его таким образом электроника, то есть дома.

Кроме того, Icfes подчеркнул, что к этому новому дню тестирования в рамках политики национального правительства по интеграции были созданы механизмы, позволяющие 914 людям с определенными видами инвалидности представить свои тесты в оптимальных условиях.

Институт также подчеркнул, что среди опрошенных 1030 граждан Венесуэлы прошли тест, чтобы получить доступ к колумбийской системе высшего образования.

Что касается результатов тестов Saber 11, Icfes объявила, что они будут опубликованы в следующую субботу, 28 мая, на веб-сайте организации: www.icfes.gov.co, а к субботе, 4 июня, в дополнение к дипломам будут объявлены результаты Pre Saber и валидационных тестов. и свидетельства о допущении лиц, сдавших квалификационный экзамен.


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