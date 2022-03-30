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Россия

«Тернуритас»: АМЛО издевался над пианистами, которые привезли игрушку из «La Casa Gris» его сына Хосе Рамона

Президент намекнул, что поступок сенаторов «впал бы в насмешки», поэтому призвал избегать практик такого характера

Newsroom Infobae

30 март 2022

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) поиздевался над сенаторами Партии национального действия (PAN), которые привезли игрушку Lego из «Серого дома» своего первенца Хосе Рамона Лопеса Бельтрана.

Это, намекнув на то, что этот факт «впал бы в нелепость»; поступка, которого, подчеркнул он, следует избегать в политике.

«Вот что они сделали. Очень творческий вопрос», - заключил президент, уточнив, что его правительство больше не обязано давать дальнейшие объяснения, которые им уже были предложены.

«Хосе Рамону 40 лет. Он женат, снимает дом с женой за 100 000 песо в месяц. Я бы этого не сделал, но он независим, и он сдал его в аренду частному лицу», - сказал он во время своей утренней лекции.

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