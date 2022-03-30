“Ternuritas”: AMLO mocked the pianists who brought toy from “La Casa Gris” by his son José Ramón

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) поиздевался над сенаторами Партии национального действия (PAN), которые привезли игрушку Lego из «Серого дома» своего первенца Хосе Рамона Лопеса Бельтрана.

Это, намекнув на то, что этот факт «впал бы в нелепость»; поступка, которого, подчеркнул он, следует избегать в политике.

«Вот что они сделали. Очень творческий вопрос», - заключил президент, уточнив, что его правительство больше не обязано давать дальнейшие объяснения, которые им уже были предложены.

«Хосе Рамону 40 лет. Он женат, снимает дом с женой за 100 000 песо в месяц. Я бы этого не сделал, но он независим, и он сдал его в аренду частному лицу», - сказал он во время своей утренней лекции.

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