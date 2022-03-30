Годовая инфляция в Испании составляла 9,8%, самая высокая с 1985 года: правительство запустит чрезвычайный пакет помощи

Frutería en un mercado de Madrid, España, 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Susana Vera

По данным Национального института статистики (INE), инфляция в Испании выросла до 9,8% в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что на 2,2 пункта выше уровня, зафиксированного в феврале (7,6%) и самого высокого уровня с 1985 года.

Данные, опубликованные в эту среду по индексу потребительских цен (ИПЦ), показывают, что это значительное увеличение связано с повсеместным ростом большинства его компонентов, особенно электроэнергии, цены на которую достигли рекордных цен в Испании; топливо и топливо, цены на которые выросли, ухудшились после вторжения России в Украину, а также продукты питания и безалкогольные напитки.

Базовая инфляция, которая не включает свежие продукты или энергию, выросла на четыре десятых в марте до 3,4 процента, что является самым высоким показателем с сентября 2008 года.

Президент испанского правительства социалист Педро Санчес подчеркнул, что этот рост «на 73%» связан с последствиями войны в Украине, «из-за безудержной цены на энергию и необработанные продукты питания».

В этом контексте «толстые линии» новой помощи для смягчения экономических последствий российского вторжения означают, что 6 миллиардов будут выделены в виде прямых мер и 10 миллиардов в виде гарантированных государством кредитов, чтобы помочь предприятиям и семьям сократить расходы на электроэнергию, увеличить топливо, остановить повышение арендной платы и, таким образом, бороться с инфляцией.

Политика шока исполнительной власти после определенной инерции, которая начала нарушать общественную жизнь в стране, направлена на реакцию на забастовку перевозчиков и конфронтацию со всеми ее союзниками по поводу изменения позиции в отношениях с Сахарой Педро Санчеса и его правительственной команды.

Столкнувшись с критикой, исполнительная власть была вынуждена ответить, что ожидание определений было результатом переговоров, которые необходимо было начать на внеочередном саммите НАТО и Европейского союза в Брюсселе. Как только разрешение было получено в Бельгии, Педро Санчес появился вместе с португальцем Антониу Коста, чтобы объяснить, что они даже запросили разрешение на «иберийское исключение», чтобы снизить цену на электроэнергию на полуострове.

Столкнувшись с безудержной инфляцией, самой сложной частью переговоров было достижение соглашений между правительственными партнерами. Социалистические и «подемистские» чиновники вели переговоры по документам, в которых явно есть некоторые предложения от партии во главе с Пабло Иглесиасом, такие как ограничение 2% на повышение арендной платы или запрет на увольнения, по крайней мере, на следующие 90 дней, крайний срок, который есть у этого пакета.

Демонстрация перевозчиков, протестующих против высоких цен на топливо, в Мадриде. Несмотря на бонус в 20 центов, до оказания помощи в 5-центовых диспенсерах была «ретушь».

Хотя на момент публикации в этой среде в Испанском официальном вестнике (BOE) пакет помощи вступит в силу 1 апреля, это произойдет только через месяц, когда он должен быть рассмотрен в Конгрессе Депутаты. Даже с новой системой сил или, по крайней мере, что произойдет с уходом Пабло Касадо и приходом Альберто Нуньеса Фейхо к руководству Народной партии (НП).

Принятый вчера Советом министров крупный указ со срочными экономическими мерами в размере 6 миллиардов евро также даст возможность увидеть уровень политической раздробленности в Испании или нет. В ожидании этих четырех недель парламентских дебатов и голосования PSOE и НП не отказались от публичных разногласий по поводу инструментов, хотя политические спекуляции предполагают, что перед лицом кризиса, с которым сталкивается общество, будет трудно не сопровождать план.

В то время как политическая среда имеет свою логику, эффективность мер имеет свою собственную. Заявление правительства о продлении бонуса за цены на топливо для всего населения было оперативно встречено испанскими топливными насосами во вторник. Согласно опросу, проведенному государственным секретарем по энергетике, всего за 24 часа цены на бензин и дизельное топливо выросли более чем на пять центов за литр . Когда остается узнать подробности о том, как замена резервуаров будет компенсирована владельцам автозаправочных станций, это увеличение отрицает помощь в размере 20 центов, которую Министерство финансов предоставило вместе с нефтяными компаниями.

Эта «ретушь» против топливного бонуса может возобновить ужесточение позиции перевозчиков, которые парализовали логистику страны в последние дни. Пакет предусматривал конкретные действия для транспортного сектора (450 миллионов в дополнение к помощи на топливо), рыболовства (68 миллионов) и сельского хозяйства (362 миллиона), которые страдают от увеличения вводимых ресурсов, таких как топливо, удобрения и корма для животных.

Объявление о сокращении без соответствующего технического объяснения подчеркнуло топливный сектор в понедельник. Испанская конфедерация предпринимателей на станциях технического обслуживания (CEEES), представляющая владельцев автозаправочных станций, попросила исполнительную власть срочно и быстро «разъяснить», как будет принята мера, объявленная несколькими часами ранее, после опасений, которые она вызвала у многих ее партнеров.

Инфляция — европейская проблема

Инфляция начала расти в июле 2021 года, отчасти из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, которая достигла очень высоких показателей с декабря прошлого года. Но последний выстрел связан с напряженностью вокруг конфликта в Украине.

По словам президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, вся Европа сталкивается с экономической неопределенностью из-за войны в Украине.

Согласно заявлению Национального статистического института Испании, «эта эволюция обусловлена повсеместным увеличением большинства его компонентов . К ним относятся рост цен на электроэнергию, топливо и топливо, а также продукты питания и безалкогольные напитки , что в этом месяце выше, чем в марте 2021 года».

В эту среду влиятельная группа экономистов, консультирующих правительство Германии, пересмотрела прогноз роста экономики Германии в 2022 году с 4,6% до 1,8% из-за войны в Украине. Комитет, известный как «мудрые», также ожидает, что инфляция достигнет пика в 6,1% в этом году, а затем упадет до 3,4% в 2023 году, когда ожидается, что рост ВВП восстановится до 3,6%, согласно пресс-релизу.

Предсказывая, что рост цен ударит по всей еврозоне, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в среду, что «мы столкнемся с более высокой инфляцией и замедлением роста в краткосрочной перспективе» во время конференции, организованной центральным банком Кипра.

«Чем дольше длится война, тем выше экономические издержки и тем выше вероятность того, что мы столкнемся с более неблагоприятными сценариями. Домохозяйства, которые настроены более пессимистично, могут сократить свои расходы и бизнес-инвестиции также могут пострадать, добавил он.