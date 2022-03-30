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среда 30 март 2022
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Россия

«Некоторые волшебники»: резкая критика журналиста Антонио Казале FCF за исключение Колумбии из чемпионата мира 2022 года в Катаре

Бывший футболист Фаустино Асприлья задался вопросом, почему они наняли такого тренера, как Карлос Кейрос, на первом этапе южноамериканских квалификаций, когда он не знал сути колумбийского футбола.

Newsroom Infobae

30 март 2022
El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero
El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero
Колумбия осталась без участия в утешительном матче чемпионата мира в Катаре 2022 несмотря на победу с минимальной разницей против Венесуэлы с голом Джеймса Родригеса в последний день южноамериканских квалификаций. Кофейная команда нуждалась в том, чтобы Перу проиграла, чего не произошло, потому что биколор выиграл 2-0 у Парагвая с голами Джанлуки Лападула и Йосимар Йотун на многолюдном Национальном стадионе.

Это не пошло на пользу колумбийским комментаторам ESPN Fútbol Colombia, которые критиковали Колумбийскую федерацию футбола (FCF) и напомнили, что тренеры Карлос Кейрос и Рейнальдо Руэдо оставили две команды в этих квалификациях.

«Некоторые маги, некоторые волшебники Дэвида Копперфильда, которые за три с половиной года покончили с этим. Они взяли Пекермана за проигрыш в 1/8 финала Англии на чемпионате мира (Россия 2018) и привели двух тренеров, которые выбили две команды с чемпионата мира: Кейрос взял Колумбию и Египет (вне чемпионата мира) и Рейнальдо Руэду в Чили и Колумбию (с чемпионата мира)», - сказал журналист Антонио Казале.

Португальский стратег участвовал в первом этапе южноамериканских квалификаций, возглавляя «производителей кофе», а затем ушел в отставку из-за плохих результатов. Он занял пост тренера сборной Египта и не смог добиться хороших результатов, проиграв Кубок африканских наций. и не смог квалифицировать команду Мохамеда Салаха на чемпионат мира 2022 года в Катаре, оба матча против Сенегала. После неудачи тренер объявил об уходе с поста: он провел 20 матчей, из которых выиграл 13, сыграл вничью 2 и проиграл 5 с «Фараонами».

Со своей стороны Рейнальдо Руэду постигла та же участь, что и Кейроса: Чили и Колумбия не прошли квалификацию под его командованием. За «La Roja» Руэда сыграл 27 матчей, 17 товарищеских матчей, 6 в Кубке Америки и 4 в плей-офф. Из них он выиграл только 9, 1 в плей-офф, 2 в Кубке и 6 в товарищеских матчах, а также имел 35 голов в пользу и 35 против. И с колумбийской сборной было похоже, когда она никогда не контактировала с игроками или болельщиками, несмотря на победу, достигнутую во вторник против Венесуэлы с визитом. Уже в отборочном турнире 2006 года Колумбия под его командованием была выведена из чемпионата мира в Германии на одно очко, чтобы сыграть утешительный поединок.

КОЛУМБИЙСКИЙ ИДОЛ

Бывший колумбийский игрок Фаустино Асприлья, квалифицировавший свою страну на два чемпионата мира (США 94 и Франция 98), заявил, что большой ошибкой был наем иностранного стратега, который не знал, что такое кофейный футбол.

«Это ошибка в том, что вы не знаете, куда идете. Колумбийский футбол имеет свою идентичность, и с тех пор, как мы его потеряли, мы не играли хорошо. Вы должны искать это: почему вы решили взять с собой европейского тренера (Кейроса), если вы не знали колумбийского футбола или сути колумбийского футболиста?» , прокомментировал ESPN Футбол Колумбия.

Бывший кумир «Пармы», который был частью золотого поколения Колумбии с Валенсийским «Поездам», Рене Игита и Карлос «Эль Пибе» Вальдеррама, сказал, что игрок из его страны особенный, и вы должны знать, как с ним обращаться, то, что иностранный тренер не мог поддерживать.

«Колумбийский футболист особенный: он слишком высокий, или он сильно увеличен, или он падает. Потому что мы такие. А тренеры, которых они сюда привезли, никогда не знали, что такое колумбийский футбол и так он закончился (с выбыванием чемпионата мира)», - заключил он.

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