«Некоторые волшебники»: резкая критика журналиста Антонио Казале FCF за исключение Колумбии из чемпионата мира 2022 года в Катаре

El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

Это не пошло на пользу колумбийским комментаторам ESPN Fútbol Colombia, которые критиковали Колумбийскую федерацию футбола (FCF) и напомнили, что тренеры Карлос Кейрос и Рейнальдо Руэдо оставили две команды в этих квалификациях.

«Некоторые маги, некоторые волшебники Дэвида Копперфильда, которые за три с половиной года покончили с этим. Они взяли Пекермана за проигрыш в 1/8 финала Англии на чемпионате мира (Россия 2018) и привели двух тренеров, которые выбили две команды с чемпионата мира: Кейрос взял Колумбию и Египет (вне чемпионата мира) и Рейнальдо Руэду в Чили и Колумбию (с чемпионата мира)», - сказал журналист Антонио Казале.

Португальский стратег участвовал в первом этапе южноамериканских квалификаций, возглавляя «производителей кофе», а затем ушел в отставку из-за плохих результатов. Он занял пост тренера сборной Египта и не смог добиться хороших результатов, проиграв Кубок африканских наций. и не смог квалифицировать команду Мохамеда Салаха на чемпионат мира 2022 года в Катаре, оба матча против Сенегала. После неудачи тренер объявил об уходе с поста: он провел 20 матчей, из которых выиграл 13, сыграл вничью 2 и проиграл 5 с «Фараонами».

Со своей стороны Рейнальдо Руэду постигла та же участь, что и Кейроса: Чили и Колумбия не прошли квалификацию под его командованием. За «La Roja» Руэда сыграл 27 матчей, 17 товарищеских матчей, 6 в Кубке Америки и 4 в плей-офф. Из них он выиграл только 9, 1 в плей-офф, 2 в Кубке и 6 в товарищеских матчах, а также имел 35 голов в пользу и 35 против. И с колумбийской сборной было похоже, когда она никогда не контактировала с игроками или болельщиками, несмотря на победу, достигнутую во вторник против Венесуэлы с визитом. Уже в отборочном турнире 2006 года Колумбия под его командованием была выведена из чемпионата мира в Германии на одно очко, чтобы сыграть утешительный поединок.

КОЛУМБИЙСКИЙ ИДОЛ

Бывший колумбийский игрок Фаустино Асприлья, квалифицировавший свою страну на два чемпионата мира (США 94 и Франция 98), заявил, что большой ошибкой был наем иностранного стратега, который не знал, что такое кофейный футбол.

«Это ошибка в том, что вы не знаете, куда идете. Колумбийский футбол имеет свою идентичность, и с тех пор, как мы его потеряли, мы не играли хорошо. Вы должны искать это: почему вы решили взять с собой европейского тренера (Кейроса), если вы не знали колумбийского футбола или сути колумбийского футболиста?» , прокомментировал ESPN Футбол Колумбия.

Бывший кумир «Пармы», который был частью золотого поколения Колумбии с Валенсийским «Поездам», Рене Игита и Карлос «Эль Пибе» Вальдеррама, сказал, что игрок из его страны особенный, и вы должны знать, как с ним обращаться, то, что иностранный тренер не мог поддерживать.

«Колумбийский футболист особенный: он слишком высокий, или он сильно увеличен, или он падает. Потому что мы такие. А тренеры, которых они сюда привезли, никогда не знали, что такое колумбийский футбол и так он закончился (с выбыванием чемпионата мира)», - заключил он.

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