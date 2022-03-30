Сингапур казнил первого заключенного, приговоренного к смертной казни за два года

FILE PHOTO: Activists hold posters against the execution of Nagaenthran Dharmalingam, a Malaysian whose intellect, his defence and human rights groups have argued, was at a level recognised as a mental disability, for drug trafficking in Singapore, as activists submit a clemency petition at the Singapore High Commission in Kuala Lumpur, Malaysia, March 9, 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo

Сингапур казнил заключенного, осужденного за наркоторговлю, в среду во время первой казни за два года в процветающем городе-государстве, где oenegés предупреждают, что почти полная мощность в камере смертников может ускорить повешение.

Абдул Кахар бин Отман, 68-летний сингапурец, был казнен в 6:00 по местному времени (22:00 по Гринвичу во вторник) в тюрьме Чанги, что подтвердили правозащитник Рави Мрави и активистка Кирстен Хан, координатор НПО «Коллектив трансформирующего правосудия».

«Семьи других заключенных говорят о скором похоронах», — рассказала Эфе Хан, которая накануне участвовала в бдении за заключенного у ворот тюрьмы Чанги.

Казнь Кахара не была подтверждена властями, которые занимаются этими вопросами непрозрачно и обычно публикуют только ежегодный список повешений, метод, используемый в Сингапуре, в то время как активисты говорят, что это первая казнь города и штата за последние два года.

Кахар был приговорен к смертной казни за два преступления, связанные с наркоторговлей в 2015 году — на общую сумму 66,77 грамма диаморфина (героина) — а неделю назад его брат, Муталиб, получил письмо от тюремной службы Сингапура, в котором сообщалось, что казнь назначена на 30 марта.

«Он не хочет умирать (...) за что-то настолько глупое», - сказала Муталиб в разговоре во вторник с Transformative Justice Collective, который oenegé публикует в своем аккаунте в Instagram.

«Завтра я заберу его тело и похороню его, чтобы началась его лучшая жизнь (..) Можно наказывать людей, но убивать их. Убивайте их, нет», — сокрушался мужчина.

Плакат против казни Абдула Кахара бин Османа

Родившись в семье с финансовыми трудностями, Кахар провел большую часть своей жизни за решеткой из-за проблем с наркотиками, и, отбыв первый срок в 2005 году, он попытался реабилитироваться особенно с помощью своего брата, который сожалеет об отсутствии программ и рекомендаций со стороны властей.

По словам Хана и других активистов полуавтократического острова, дело Кахара является примером предполагаемого предубеждения в отношении населения с наименьшими ресурсами, что, по их словам, разделяет большинство заключенных, приговоренных к смертной казни, где много обвинительных приговоров за наркоторговлю.

Трансформационное коллективное правосудие и другие НПО в регионе предупреждают, что количество смертников может быть почти заполнено, поэтому они считают, что казни можно ускорить.

Несколько заключенных уже исчерпали последние средства правовой защиты, в том числе малайзийский Нагаентран Дхармалингам, после того как вчера суд отклонил апелляцию, основанную на его интеллектуальной инвалидности, согласно медицинским диагнозам, что вызвало критику со стороны ООН и ЕС, среди прочих.

В Сингапуре действует один из самых драконовских законов о незаконном обороте наркотиков на планете, предусматривающий смертную казнь за 15 граммов героина, в то время как организации, выступающие против смертной казни, осуждают его бесполезность в сдерживании потребления и поощрении реабилитации.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: