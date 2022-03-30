Серхио Игита объявил, чего он надеется достичь в Вуэльте Испании

В минувшее воскресенье, 27 марта, колумбиец Серхио Игита из команды Бора выиграл Вуэльту Каталонии после седьмого и финального этапа со стартом и финишем в Барселоне, в котором итальянец Андреа Баджоли (Quick-Step) выиграл спринт.

Молодой колумбиец, 24 года, стал третьим бегуном из южноамериканской страны, появившимся в победителях Вуэльты после Наиро Кинтаны, победителя в 2016 году, и Мигеля Анхеля «Супермена» Лопеса в 2019 году. Колумбиец особенно наблюдал за Карапасом, который пытался атаковать на предпоследнем восхождении на холм Монжуик, на который бегунам пришлось подняться шесть раз, не успев открыть брешь.

После того, как гонщик был коронован чемпионом каталонской гонки, гонщик Медельина дал пресс-конференцию, на которой он начал рассказывать о своем новом титуле, прибытии на Бору в качестве одного из лидеров сборной Германии и о целях, которые он ставит перед собой в этом сезоне и предстоящих соревнованиях для участия.

«Я был близок в Калифорнии и Париж-Ницце, но я никогда не был лидером и не мог победить. В этом году моей целью было выиграть WT на неделю. Это было возможно, состояние было хорошим, гораздо более зрелым и мы это сделали», - начал он говорить.

Он добавил, что: я не ожидал нападения. Многое произошло. Велосипедист вышел из Ineos, и я ударил меня. Когда мы с Карапасом остались одни, мы взяли минутку и решили уйти, попробуем. Гонка в тот день не должна была пройти так быстро во взводе, потому что это была опасная узкая дорога, и ее было трудно преследовать.

По поводу своего прибытия в сборную Германии он сказал: «Я являюсь одним из лидеров команды на гонках и с опытом, который у меня был, потому что я больше понимаю об этом. С национальной дороги я понял, что должен это сделать, и теперь мне остается идти по намеченному нами маршруту.

Для Игиты эта команда имеет хороший уровень, она провела хорошие гонки и отличный баланс. «Они вселили в меня большую уверенность, что у них есть свои внутренние тренеры, они все хорошо анализируют. У них все хорошо измерено, что вселяет в меня уверенность. За неделю до каждой гонки они отправляют план каждого велосипедиста, что будет сделано, то есть организация. Они предвосхищают все, и это дает душевное спокойствие».

Кроме того, он признался, каковы его краткосрочные цели: я должен воспользоваться тем, что нахожусь в хорошей форме в Стране Басков. Мы будем руководить хорошей командой, и я надеюсь пройти этап и сразиться с генералом. В Романдии я тоже хочу поехать и выиграть генерал.

О том, как он видит возможность занять какое-то место в Вуэльте Испании, Игита объяснил, что: «В идеале всегда хорошо идти хорошо, прибывать хорошо. Мечта — выиграть Вуэльту Испании или Джиро д'Италия. В этом году я постараюсь выиграть, а если нет, буду стараться. Будет несколько лучших, и это будет непросто».

Он добавил: Это очень полная платежная ведомость. Они не только нанимали людей на три недели, но и чтобы выиграть этапы, выбрать зеленую футболку, как Сэм Беннетт, они хотят иметь разностороннюю группу. Они хотят хорошо выполнять плоские сцены, упаковку и другие для больших раундов. Я чувствую себя готовым к Vuelta a España, с тремя большими, один чувствует себя более зрелым, вы можете подтолкнуть свое тело к более сильному пределу. В Испании будет два лидера, я не знаю, Джай Хиндли или Александр Власов, мы будем бороться за титул Вуэльты.

Наконец, он рассказал о том, как видит Игана Бернала, который в конце января этого года перенес тяжелую аварию, которая надолго оставила его вне дорог, несмотря на быстрое и великолепное выздоровление. «Мы очень сильны среди колумбийцев. Он тот, кто вносит большой вклад в велоспорт в стране. Я рада за этого человека. Я чуть не заплакала в день аварии. За короткое время он на велосипеде, он сильный человек. Он вернется сильнее, чемпионы несут это в себе»

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