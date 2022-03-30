Сенатор Херман Мартинес отправил «к черту» аннулирование мандата AMLO

Отмена мандата была важным вопросом для президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) и его сторонников, поскольку с этой цифрой, описанной в самой Конституции, граждане смогут голосовать за преемственность Табаскеньо в качестве федерального президента.

Это демократическое мероприятие вызвало бесконечные аплодисменты и критику среди тех, кто его поддерживает, и тех, кто высказывался против него, таких как сенатор от множественной группы Херман Мартинес, который послал «к черту» этот всенародный опрос.

На пресс-конференции в Сенате Республики Мартинес указал, что «демонстрация» Лопеса Обрадора в «утро», в ходе которой он заявил, что представит предложение по избирательной реформе с целью изменения правил Национального избирательного института (НИС) и Избирательного трибунала Судебная власть Федерации (TEPJF).

По этому поводу он отметил, что это «стимул», который стремится «разделить» население для содействия аннулированию мандата. По этой причине он потребовал, чтобы он уделял больше внимания насилию в Мексике, в частности в штате Мичоакан, где менее чем за месяц было зарегистрировано два массовых убийства более 15 человек.

«Это еще один стимул разделить его мандат и способствовать его отзыву. Это еще один отвлекающий фактор, не говоря уже о насильственных смертях в Мичоакане. Есть по меньшей мере 634 мичоаканца, которые не собираются голосовать за отзыв, потому что они мертвы», - сказал законодатель.

Эмилио Альварес Икаса отметил, что четвертый квартал станет администрацией с наибольшим количеством пропавших без вести и убитых людей (Фото: Twitter)

Мартинес Касарес сказал, что движение «Четвертая трансформация» (IV квартал) продолжает «открывать могилы» в стране, поскольку с момента борьбы с пандемией COVID-19 увеличение количества убийств нанесло ущерб наиболее пострадавшему населению, поэтому оно стремится отвлечь мнения от всенародного опроса.

Он, наконец, взорвался и отправил «к черту» аннулирование мандата, которое он назвал «фарсом», и потребовал силовых действий для умиротворения Мичоакана.

«Отсюда я говорю, что по мере того, как эти массовые убийства продолжаются и как эти события продолжаются по утрам: к черту их аннулирование! к черту ваш отзыв! Ваш отзыв — это фарс! Так же, как он послал дьявола в учреждения, я посылаю дьяволу его отзыв, это фарс! Пусть Мичоакан начнет умиротворяться! , я говорю ему как мичоакан», - сказал Херман Мартинес.

Со своей стороны, Эмилио Альварес Иказа из той же парламентской группы напомнил, что в минувшие выходные 20 человек были казнены в подпольном паленке расположенный в муниципалитете Зинапикуаро, что добавило к его послужному списку насилия за три года правления.

Менее чем за месяц Мичоакан зафиксировал два массовых убийства (Фото: REUTERS)

Кроме того, он заявил, что администрация AMLO вот-вот станет той, в которой больше всего людей пропало без вести, поскольку она регистрирует каждое третье исчезновение.

«Мы наблюдаем устойчивый и тревожный рост массовых убийств в Мексике. Только в марте произошло 6 массовых убийств, в результате которых погиб 61 человек», — заявил законодатель.

27 марта было объявлено, что 19 человек, число которых было скорректировано до 20 через 24 часа, были казнены в этом муниципалитете Мичоакан из-за предполагаемых репрессий между членами картеля нового поколения Халиско (CJNG), Корреасом и семьей Мичоакан.

Предварительные сообщения свидетельствуют о том, что планировалось отомстить предполагаемому региональному главе CJNG, который мигрировал из своей принадлежности к семье Мичоакан. Соколы обнаружили предполагаемого лидера и была развернута операция по его казни, однако Корреас послужил бы поддержкой для этих действий. Но власти не сообщили о каких-либо более значительных элементах, подтверждающих эти сообщения.

Всего за 48 часов прокуратура Мичоакана выявила 19 из 20 убитых, в том числе трое с американским гражданством, в дополнение к теме, известной как Эль Чапо, из Гватемалы. Все они уже были предъявлены родственниками.

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