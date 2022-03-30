SEC уведомляет брокеров с Уолл-стрит о правиле поведения

(Bloomberg) — Главный регулирующий орган Уолл-стрит сообщает инвестиционной индустрии, что брокеры и финансовые консультанты должны придерживаться аналогичных кодексов поведения, помогая розничным клиентам выбирать тип счета для открытия.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила в среду, что оба типа финансовых специалистов разделяют сопоставимые обязанности со своими клиентами. Хотя правила для консультантов и брокеров вступают в силу в разное время, они «обычно дают практически одинаковые результаты с точки зрения конечной ответственности перед розничными инвесторами», говорится в информационном бюллетене.

В руководстве рассматриваются спорные политические дебаты о правилах конфликта интересов и о том, что означает для брокеров действовать в интересах своих клиентов. Этот вопрос уже давно является предметом партийных исков и споров. Во время администрации Трампа защитники инвесторов и демократы критиковали соответствующее постановление за то, что оно было слишком слабым, что вызвало спекуляции о том, что SEC заменит его под председательством Гэри Генслера.

Бюллетень среды указывает на то, что регулятор, скорее всего, сохранит правило, но интерпретирует его более строгим образом. Несмотря на то, что бюллетени сотрудников SEC не имеют юридической силы закона, они внимательно отслеживаются отраслью.

В документе говорится, что существуют различия между фидуциарным стандартом, который применяется к инвестиционным консультантам, и правилами для брокеров, но в нем также подчеркивается схожесть требований к поведению.

По словам сотрудников SEC, оба «вытекают из ключевых фидуциарных принципов, которые включают обязательство действовать в наилучших интересах розничного инвестора и не ставить свои интересы выше интересов инвестора».

Оригинальное примечание:

брокеры с Уолл-стрит уведомляют SEC о правилах поведения

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