«Рыжая»: почему ты не можешь перестать встречаться с ней?

Red прибыл на платформу Disney Plus 11 марта и всего за три дня стал самым просматриваемым рейтингом фантастики номер один (на основе количества полученных часов просмотра). Фильм рассказывает историю Мэй Ли, 13-летней девочки, которая не только сталкивается с типичными проблемами своего возраста в школе и в семье, но и сталкивается с совершенно особой ситуацией: каждый раз, когда она испытывает сильные эмоции, она превращается в гигантского красного медведя панды.

При строгом семейном правлении Мейлин Ли (Мэй, это её прозвище) должна столкнуться со своими собственными глубочайшими страхами и желаниями, когда она борется с этим альтер-эго, нежной красной пандой.

Режиссер Доми Ши, в фильме участвуют два известных певца и автора песен, таких как недавняя обладательница премии «Оскар» Билли Эйлиш и Финнеас О'Коннелл, которые отвечали за написание трех песен для группы 4Town, супер-поклонниками которой являются Мэй Ли и ее друзья. Вот несколько ключей к тому, почему красный должен быть частью фильмов, которые вы должны посмотреть.

Камино-а-ла-пубертад

Возможно, одним из ключей Рэда является путь Мэй Ли в юность. «Я очень хотел исследовать конфликты девушки, вступающей в подростковый возраст, показать, как она чувствует себя тянутой между тем, чтобы быть хорошей дочерью и принимать себя такой, какая она есть, во всей ее хаотичной сложности », - объясняет режиссер Доми Ши. Связь матери и сына является ключом к росту этой девочки, которая должна доставить удовольствие своей матери, но также хочет хорошо сломать эту девичью плесень.

Связь маленькой девочки с матерью — ось «Красного». (Дисней Плюс)

Группа друзей

Они стойкие и те, кто действительно знает драму, которую переживает Мэй. Это Эбби, Мириам и Прия, которые разделяют с ней страсть к бойз-бэнду 4*Town. Сценарист Джулия Чо очень заботилась о дружбе Мэй и сказала: «Мне нравится подчеркивать этот компонент женской дружбы, потому что слишком долго рассказывалось о том, что мы конкурентоспособны, иерархичны и жестко критикуем друг друга. Правда в другом. И это стало очень важной частью фильма».

Дружба также является главным героем в «Красном». (Дисней Плюс)

Еда и отец семьи

Это одна из центральных приправ Рэда, и Ши решил, что она станет одной из основ фильма. Она взяла за основу свой личный опыт, касающийся фигуры своего отца, который в красном переезжает к Джин. « Это бастион семьи, послушный, но стоический. Он вдохновлен моим отцом, хотя папа немного разговорчивее. Это хорошее дополнение к Ming, нижний к Земле. Он — немой герой», — говорит режиссер. Цзинь, отец Мэй Ли, готовит блюда, вдохновленные тайской кухней, которая основана на курице и рыбе на пару, морского ушка с тирабеком и унадоном (угорь на гриле с соусом). Приют Джин обнаруживает, что перед домом, которым управляют сильные женщины (его жена, его неожиданно прибывшая свекровь и собственная дочь), находится на кухне. Он тихий, терпеливый, спокойный персонаж, который готовит и обустраивает сад.

Джин Ли, отец Мэй, спокоен и успокаивает воду своими блюдами. (Дисней Плюс)

Путешествие в прошлое

Хотя это не удаленное время, действие фильма происходит в 2000-х годах. Он воссоздает начало этого века, в котором все еще сохранились элементы 90-х годов, такие как компакт-диски, стационарные телефоны, размещенные на стене, старые компьютеры, карманные видеоигры в стиле знаменитого тамагочи и многие видеокассеты, которые можно увидеть внутри мебели дома Мэй Ли.

«Красный» достиг первого места на платформе. (Дисней Плюс)

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