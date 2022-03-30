Сборная Перу: когда будет разыгран утешительный поедин для прохода на чемпионат мира 2022 года в Катаре

Перу обыграла Парагвай и заняла пятое место в турнирной таблице южноамериканских квалификаций. Это место дает ей возможность сыграть плей-офф против победителя азиатских квалификаций за место в Катаре 2022 года и сделает это в июне следующего года. Соперник выйдет из того, кто победит между Объединенными Арабскими Эмиратами и Австралией.
Он пока точно не определен, но, скорее всего, будет сделан 13 или 14 июня. Он пройдет в стране, принимающей следующий чемпионат мира (Доха), а победитель будет определен в одном матче. Этот матч состоится после матча ОАЭ против Австралии, который планируется провести за неделю до (7 июня) в Дохе.
Помните, что это будет последний матч отборочного турнира в Катаре 2022 года, и только в этот день будут известны 32 участника лучшей футбольной вечеринки. На данный момент подтверждено 12 из УЕФА: четыре из Конмебола, четыре из АФК (азиатские квалификации), два из CAF (африканские квалификации) и один из Конкакаф.
Национальная сборная Перу вышла на этот этап, набрав 24 очка в турнирной таблице Конмебола. Квалификация была достигнута на Национальном стадионе, который был заполнен, и все произошло на последнем свидании. За эту победу им удалось одержать семь побед, три ничьи и восемь поражений. Кроме того, исторически сложилось так, что она стала первой командой, которая перешла на чемпионат мира, набрав одно очко в первых четырех датах.
КВОТЫ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ
УЕФА (Европа): 13 купонов
CAF (Африка): 5 чашек
AFC (Азия): 4,5 купона
Конмебол (Южная Америка): 4,5 места
КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн): 3,5 квоты
ОФК (Океания): 0,5 места
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ КОМАНДЫ ПОЛУЧИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА:
УЕФА
Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Германия, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Португалия, Польша и Испания.
КОНМЕБОЛ:
Бразилия, Аргентина, Уругвай и Эквадор.
АФК:
Япония, Иран, Саудовская Аравия и Южная Корея.
КАФ:
Гана и Камерун
КОНКАКАФ:
Канада
ВЕДУЩИЙ:
катар
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