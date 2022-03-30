Сборная Перу: когда будет разыгран утешительный поедин для прохода на чемпионат мира 2022 года в Катаре

Перу обыграла Парагвай и заняла пятое место в турнирной таблице южноамериканских квалификаций. Это место дает ей возможность сыграть плей-офф против победителя азиатских квалификаций за место в Катаре 2022 года и сделает это в июне следующего года. Соперник выйдет из того, кто победит между Объединенными Арабскими Эмиратами и Австралией.

Он пока точно не определен, но, скорее всего, будет сделан 13 или 14 июня. Он пройдет в стране, принимающей следующий чемпионат мира (Доха), а победитель будет определен в одном матче. Этот матч состоится после матча ОАЭ против Австралии, который планируется провести за неделю до (7 июня) в Дохе.

Помните, что это будет последний матч отборочного турнира в Катаре 2022 года, и только в этот день будут известны 32 участника лучшей футбольной вечеринки. На данный момент подтверждено 12 из УЕФА: четыре из Конмебола, четыре из АФК (азиатские квалификации), два из CAF (африканские квалификации) и один из Конкакаф.

Национальная сборная Перу вышла на этот этап, набрав 24 очка в турнирной таблице Конмебола. Квалификация была достигнута на Национальном стадионе, который был заполнен, и все произошло на последнем свидании. За эту победу им удалось одержать семь побед, три ничьи и восемь поражений. Кроме того, исторически сложилось так, что она стала первой командой, которая перешла на чемпионат мира, набрав одно очко в первых четырех датах.

КВОТЫ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ

УЕФА (Европа): 13 купонов

CAF (Африка): 5 чашек

AFC (Азия): 4,5 купона

Конмебол (Южная Америка): 4,5 места

КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн): 3,5 квоты

ОФК (Океания): 0,5 места

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ КОМАНДЫ ПОЛУЧИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА:

УЕФА

Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Германия, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Португалия, Польша и Испания.

КОНМЕБОЛ:

Бразилия, Аргентина, Уругвай и Эквадор.

АФК:

Япония, Иран, Саудовская Аравия и Южная Корея.

КАФ:

Гана и Камерун

КОНКАКАФ:

Канада

ВЕДУЩИЙ:

катар

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