Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - March 29, 2022 Peru's Christian Cueva reacts REUTERS/Sebastian Castaneda

Сборная Перу совершила переворот власти на Вторник, чтобы обыграть Парагвай 2-0 и обеспечить себе пятое место в отборочных турнирах Катара 2022, что дает ему право играть, в июне следующего года, плей-офф на чемпионат мира перед представителем Азии между Австралией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Таким образом, красно-белые одержали уверенную победу на Национальном стадионе в Лиме, забив гол итальянско-перуанского нападающего Джанлуки Лападулы и полузащитника Йошимара Йотуна.

Партия порождала ожидания на разных широтах, особенно в регионе, поскольку некоторые другие страны ожидали поражения перуанцев для достижения своих интересов при отборе, как это было в случае с Чили и Колумбией.

Так цели рассказывались в других странах, некоторые с большим энтузиазмом, а другие с явным разочарованием. Вот несколько международных историй о голах, забитых во вторник биколором.

РЕПЕШАЕ

Таким образом, Перу набрала 24 очка, которые закрепили ее на пятом месте в итоговом зачете южноамериканских квалификаций, уступив Эквадору, Уругваю, Аргентине и Бразилии, которые также оставили Колумбию и Чили, мечтавшие выйти в утешительный поединок, без какого-либо выбора.

Столкнувшись с Национальным стадионом, полным зрителей, которые не переставали подбадривать на протяжении всего матча, команда во главе с аргентинцем Рикардо Гарекой вышла играть на полной скорости, а мяч лежал справа, куда двигался креативный Кристиан Куэва, абсолютная фигура матча.

Превратившись в шторм, Перу открыла счет всего через 4 минуты после получения необычайного высокого паса от Куэвы, который озадачил защитников соперника, когда они двигались влево, и уступил Лападуле, который тонко коснулся мяча, который ударил по левому полюсу, прежде чем войти в ворота, защищаемые Сильва.

Перу сохранила ставку на выход на фронт против Парагвая, который в ближайшие несколько минут выглядел озадаченным ранним счетом, но собирался воспользоваться ошибкой в старте Йотуна ударом Феррейры, который врезался в перекладину, которую защищал Галлесе.

Местные жители сохранили намерение наступления, и в 16 лет Лападула не сумел соединить с правой ногой крест, пересеченный Йотуном, со всеми голами под рукой.

Однако в следующие несколько минут Парагвай продвинулся вперед и сумел разорвать перуанский творческий круг, чтобы сбалансировать доли и убрать риск от своей цели, хотя у него не было вариантов сравняться со счетом.

На последнем отрезке первого тайма Перу взяло второе дыхание и снова ушло вперед, пока в 41 год Куэва не появился, чтобы контролировать мяч, покинуть дорогу сопернику с чистой магией и уступить место Флоресу, который сосредоточил слева приподнятый мяч, который Йотун соединил полуножницами, чтобы увеличить цифры.

Перу смогла выиграть третий гол на дополнительных минутах, но защитник Калленс провалился с голом в полном распоряжении, после того как Лападула ударил головой еще один удар головой на клюшке после получения прострела от Йотуна.

Уже во втором тайме Парагвай стремился предотвратить увеличение счета против него, прибегая к повторным фолам, которые прервали игру, в то время как Перу пыталась контролировать мяч, всегда с Куэвой в качестве двигателя всех своих действий.

В 63 года Перу переместил мяч из стороны в сторону и Куэва не смог увенчать свое большое выступление дня перед воротами после отравленного прохода, который трауко пересек.

В ближайшие несколько минут, осознавая, что он в шаге от долгожданного пятого места, что также дало ему возможность претендовать на участие в России-2018, контролировал действия, сокращал наступательные попытки Парагвая и пытался принести некоторые другие варианты риска.

Когда были сыграны 82 минуты, Лападула собирался запечатать победу, но его головой после высокого центрового Куэвы лопнул на перекладине после растяжки в конце вратаря Сильвы, в то время как заключенный Варела также растратил еще один отличный вариант расширения счета, поскольку он не мог обыграть вратаря Сильву.

После победы в последний день южноамериканских квалификаций Перу сыграет свое место на чемпионате мира в Катаре в июне следующего года против пятой команды из Азии.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: