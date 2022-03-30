Сборная Перу: Джанлука Лападула был поздравлен Беневенто после участия в утешительном турнире до Катара 2022

В прошлый вторник, 29 марта, национальная сборная Перу отлично провела ночь после победы над своим парагвайским коллегой со счетом 2:0 в последний день Южного чемпионата Американские отборочные. Этот результат позволил ему занять пятое место, поэтому он будет играть в утешительном поединке подряд после России-2018. В связи с этим Беневенто, клуб Джанлуки Лападулы, направил футболисту поздравление с этим историческим событием.

Хотя это был не только перуанский нападающий, так как поляк Камиль Глик также одержал победу со своей командой на чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Поздравляем Камиля Глика, который выхватил пас в Катар 2022 года, и Джанлуку Лападулу, который квалифицировался со своим Перу в плей-офф мира!!» , стала публикация итальянского актерского состава в своем аккаунте в Twitter, в которой отмечались достижения игроков своего состава.

Сообщение Беневенто в Twitter после победы Перу с Джанлукой Лападулой.

В случае с европейским защитником он начал со счетом 2:0 в пользу своей команды против Швеции, выступавшей за утешительный поединок. Это позволило ему напрямую пройти квалификацию на чемпионат мира и обеспечить себе место среди лучших команд планеты. Кроме того, это матч для тренера Фабио Казерта из итальянской команды, миссия которой заключается в возвращении в Серию А.

Со своей стороны, Джанлука Лападула имеет много общего с этим отскоком и доступом к утешительному порыву от «бланкироха». С тех пор как национальная майка была надета в ноябре 2020 года в проигрыше Чили во время посещения плей-офф, перуанская команда добилась заметного развития и роста. И это несмотря на то, что в начале 2021 года результаты не сопровождали, и я смотрел в нижней части турнирной таблицы, что думал о классификации. Кроме того, уроженец Турина пострадал от адаптации к перуанской игре, чтобы на поле было понимание.

УЛУЧШЕНИЕ ПЕРУ

Однако изменения произошли после победы над Эквадором в Кито со счетом 2:1. В этом матче Лападула дважды присутствовал на голах Кристиана Куэвы и Луиса Авинкулы. Оттуда в Кубке Америки в Бразилии он забил 3 гола (против Эквадора, Парагвая и Колумбии) и оказал 1 голевую передачу. Его участие и интеграция с «биколором» стали более заметными до такой степени, что он пришел обмениваться шутками и празднованиями со своими коллегами.

Хотя в плей-офф ему не удалось забить, пока дуэль против Боливии в Лиме и забил первый гол в этой победе со счетом 3:0. Сам Куэва и Серхио Пенья завершили разгром. Но в матче, где он пострадал более чем достаточно был в триумф со счетом 2 к 1 против Венесуэла в Каракасе. «Лапа» открыл счет с большим хедером после отличного прострела Андре Каррильо. Венесуэльцы сыграли вничью через Дарвина Мачиса, пока «Аладино» не занял второе место со штрафным, который попал в барьер.

Наконец, матч с Парагваем сыграл решающую роль в получении квоты на утешительный поединок против представителя Азии. И что сделал Джанлука: он забил гол и зачистил еще один на шест. В общей сложности он забил 3 гола в плей-офф Катара 2022 года, хотя его вклад на поле, как в ударах, так и в оборонительных действиях, также следует отметить.

Джанлука Лападула и свидетельство его гармонии со сборной Перу празднует с Кристианом Куэвой и Андре Каррильо. | Фото: FPF

МАТЧ С БЕНЕВЕНТО

После матча перуанский нападающий вернется в Беневенто, чтобы вернуться к тренировкам к матчу, который он сыграет против «Пизы» за Серию B в эту субботу, 2 апреля . Однако в поединке против «гуарани» он был перевязан льдом на лодыжке, поэтому нам придется подождать, если это серьезная травма или он будет в форме.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

Джанлука Лападула эмоционально отпраздновал пением из «Contigo Peru» перуанским триумфом и утешительным выступлением против Парагвай