Перу против Парагвая: ВВС Перу пролетели над Национальным стадионом и раскрасили небо в красный и белый цвет

Военно-воздушные силы Перу также носили красно-белые цвета, чтобы стимулировать отбор с неба. Акробатическая эскадрилья «Биколор», состоящая из опытных летчиков-истребителей, не стеснялась мотивировать команду во главе с Рикардо Гарека.

На своей странице в Twitter они поделились изображением, на котором можно увидеть, как эта компания красила небо в красный и белый цвета.

Об этом рассказали болельщики Национального стадиона и зрители не стеснялись публиковать это небесное зрелище.

Стоит отметить, что эта эскадрилья состоит из четырех учебных самолетов ZLIN Z-242L, получивших название Биколор из-за крови, пролитой всеми перуанцами для установления национальной независимости и суверенитета.

Самолеты отличаются большой пилотажной способностью и используются при обучении летчиков-истребителей высокоэффективным маневрам.

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ВИЛЛА ЭЛЬ-САЛЬВАДОР

Муниципалитет Вилья-Эль-Сальвадор сообщил всему сообществу, что они также будут транслировать матч на большом экране в торговом центре Cesar Vallejo с 15:00.

«Улучшенный и украшенный торговый центр César Vallejo , примут участие все болельщики «Города-вестника мира», чтобы поддержать нашу сборную Перу перед их встречей с Парагваем», - говорится в публикации.

САН-БОРХА

Район Сан-Борха объявил в социальных сетях, что Parque de la Familia также сможет смотреть игру на большом экране. Они указали, что употребление алкогольных напитков будет запрещено.

«Приходите со своей футболкой, чтобы поощрить белых и красных в этом решающем поединке на нашем чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года. Мы ждем, когда вы вместе почувствуете азарт футбола на большом экране», — говорится в публикации.

КАМЕННЫЙ МОСТ

Муниципалитет Пуэнте-Пьедра также присоединился к партии и объявил, что ее мероприятие состоится с 17:00 на площади Пласа-Майор.

«Бело-красная женщина играет свою жизнь перед группой Гуарани и в Пуэнте Пьедра мы живем на гигантском экране. Ждем вас завтра с 17:00, чтобы насладиться этой впечатляющей встречей», - говорится в посте в его аккаунте в Facebook.

АВГУСТИНСКИЙ

Муниципалитет Эль-Агустино объявил, что его мероприятие начнется в 15:00 на главной площади района; где помимо просмотра матча болельщики смогут участвовать в играх, конкурсах и призах.

«Августинцы будут на площади Пласа Майор, чтобы поддержать нашу команду в их решающей встрече, претендующей на получение квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Приходите всей семьей, ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ ВАЖНО!» , говорится в официальном аккаунте Facebook.

ОКНО

Муниципалитет Вентанилья пригласил болельщиков насладиться матчем Перу против Парагвая на площади Пласа-де-Армас в Сьюдад-Сателите с 16:00.

«ПОЙДЕМ НА УТЕШИТЕЛЬ! Наступил важный день. Наша команда нуждается в поддержке каждого. Поэтому давайте поощрим викироху в этот вторник, 29 марта, с 4 часов дня на площади Пласа-де-Армас в Сьюдад-Сателите», - говорится в публикации.

СЕРКАДО ДЕ ЛИМА

Муниципалитет Лимы (MML) объявил, что они будут транслировать в прямом эфире на трех больших экранах матч на Magic Water Circuit.

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