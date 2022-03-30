Перу против Парагвая: Андрес Визе, Мария Пиа Копелло, Карлос Вильчес и другие знаменитости, отпраздновавшие перуанский триумф

29 марта состоялся матч между Перу и Парагваем, который завершился славным счетом 2:0. Таким образом, мы все еще участвуем в отборочном туре Катара 2022 года и надеемся сыграть на чемпионате мира.

Столкнувшись с этим, празднования артистов не заставили себя ждать и выражали все свои эмоции в социальных сетях. Так обстоит дело с Андресом Визе, Мария Пиа Копелло, Карлос Вильчес и многие другие, которые всегда демонстрируют поддержку сборной Перу в каждом матче.

ТУЛА РОДРИГЕ

Ведущая En Boca de Todos использовала истории в своем официальном аккаунте в Instagram, чтобы выразить свою радость триумфу Перу. Актриса показала, что живет игрой со своими родственниками и они отмечали каждый гол, забитый перуанской командой.

«Лицо Перу...» , телеведущая написала в своей социальной сети рядом с перуанским флагом в сопровождении фотографии своей семьи в футболках 'blanquiroja'.

Фото: Инстаграм

ХЕСУС АЛЬСАМОРА

Пилот сообщил своим подписчикам в Instagram, что он был на Национальном стадионе, наслаждаясь матчем в прямом эфире, и не стеснялся прыгать и кричать, когда 90 минут игры, которые дали перуанской команде победителем, закончились.

Он также разместил в своем профиле фотографию со своей женой Марией Паз. «Пойдем Перу Кара...! Мы идем на утешительный поединок! Arriba Peru», - написал он в качестве описания фотографии, на которой изображен фон этого стадиона.

Фото: Инстаграм

МАРИЯ ПИА КОПЕЛЛО

Ведущая Esto es Guerra - одна из фигур шоу, которая без колебаний демонстрирует свою любовь к «бело-красной» рубашке в каждом матче, потому что верная своему стилю она загружает свои знаменитые Tik Toks и контент в свои истории в Instagram.

С изображением, где слово ¡AMOS ПОБЕЖДАЕТ! и PERU, болельщица также присоединилась к длинному списку знаменитостей, празднующих победу сборной Перу над Парагваем.

Фото: Инстаграм

КАРЛОС ВИЛЬЧЕС

Перуанский комик опубликовал короткое видео, в котором отметил, что Перу все ближе к участию в чемпионате мира 2022 года. «Я плачу за все. Мы отправляемся в утешительный поход. Спасибо, ребята», - написал он в качестве описания к своему видео вместе с смайликами улыбающегося лица.

Фото: Инстаграм

АЛЕССАНДРА ФУЛЛЕР

Актриса выложила в своем официальном аккаунте в Instagram видео, в котором поделилась со своими подписчиками, что находится на Estadio Nacional, поощряя сборную Перу. Влиятельница использовала часть национального гимна в качестве описания к своему посту, где можно увидеть, как футболисты и болельщики празднуют триумф.

«Я отдам вам свою жизнь, а когда умру, я объединяюсь на земле, с вами, Перу», - говорится в нем.

Фото: Инстаграм

ЭТЕЛЬ ПОЗО И БРУНЕЛЛА ХОРНА

Ведущие América Hoy использовали истории из своих аккаунтов в Instagram, чтобы отпраздновать триумф Перу. Пока Этель Посо опубликовала фрагмент своего предсказания окончательного результата матча, в котором она выиграла сборную Перу, Брунелла Хорна поделилась фотографией со своим партнером Ричардом Акунья, написав «Мы побеждаем!».

Фото: Инстаграм

АНДРЕС ВИЗЕ

Несмотря на то, что перуанский актер находится в отпуске в Таиланде, это не помешало ему посмотреть матч Перу — Парагвай и отпраздновать победу Перу. «Пойдем на утешительный поединок!» написал запомнившийся «Николя де лас Касас» об образе обнимающихся футболистов.

Фото: Инстаграм

СЛАВЯНСКИЙ ИДДА И ДЖИНО ПЕСАРЕССИ

Идда Эслава опубликовал различные истории в Instagram, посвященные матчу Перу со счетом 2:0 против Парагвая. Со своей стороны Джино Песаресси сделал то же самое, а также поделился некоторыми фотографиями матча и написал «Vamos Peru».

Фото: Инстаграм

АНДРЕС ВИКЛЕЗ

Еще одним актером, который выступил перед триумфом Перу, был Андрес Вильчес, который заглавными буквами подчеркнул, что до чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, осталось только 1 матч Перу. «До чемпионата мира осталась одна игра. Пойдем на машине...» , написал о фотографии Национального стадиона.

Фото: Инстаграм

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