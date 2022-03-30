Перу против Парагвая: Андрес Визе, Мария Пиа Копелло, Карлос Вильчес и другие знаменитости, отпраздновавшие перуанский триумф

29 марта состоялся матч между Перу и Парагваем, который завершился славным счетом 2:0. Таким образом, мы все еще участвуем в отборочном туре Катара 2022 года и надеемся сыграть на чемпионате мира.
Столкнувшись с этим, празднования артистов не заставили себя ждать и выражали все свои эмоции в социальных сетях. Так обстоит дело с Андресом Визе, Мария Пиа Копелло, Карлос Вильчес и многие другие, которые всегда демонстрируют поддержку сборной Перу в каждом матче.
ТУЛА РОДРИГЕ
Ведущая En Boca de Todos использовала истории в своем официальном аккаунте в Instagram, чтобы выразить свою радость триумфу Перу. Актриса показала, что живет игрой со своими родственниками и они отмечали каждый гол, забитый перуанской командой.
«Лицо Перу...» , телеведущая написала в своей социальной сети рядом с перуанским флагом в сопровождении фотографии своей семьи в футболках 'blanquiroja'.
ХЕСУС АЛЬСАМОРА
Пилот сообщил своим подписчикам в Instagram, что он был на Национальном стадионе, наслаждаясь матчем в прямом эфире, и не стеснялся прыгать и кричать, когда 90 минут игры, которые дали перуанской команде победителем, закончились.
Он также разместил в своем профиле фотографию со своей женой Марией Паз. «Пойдем Перу Кара...! Мы идем на утешительный поединок! Arriba Peru», - написал он в качестве описания фотографии, на которой изображен фон этого стадиона.
МАРИЯ ПИА КОПЕЛЛО
Ведущая Esto es Guerra - одна из фигур шоу, которая без колебаний демонстрирует свою любовь к «бело-красной» рубашке в каждом матче, потому что верная своему стилю она загружает свои знаменитые Tik Toks и контент в свои истории в Instagram.
С изображением, где слово ¡AMOS ПОБЕЖДАЕТ! и PERU, болельщица также присоединилась к длинному списку знаменитостей, празднующих победу сборной Перу над Парагваем.
КАРЛОС ВИЛЬЧЕС
Перуанский комик опубликовал короткое видео, в котором отметил, что Перу все ближе к участию в чемпионате мира 2022 года. «Я плачу за все. Мы отправляемся в утешительный поход. Спасибо, ребята», - написал он в качестве описания к своему видео вместе с смайликами улыбающегося лица.
АЛЕССАНДРА ФУЛЛЕР
Актриса выложила в своем официальном аккаунте в Instagram видео, в котором поделилась со своими подписчиками, что находится на Estadio Nacional, поощряя сборную Перу. Влиятельница использовала часть национального гимна в качестве описания к своему посту, где можно увидеть, как футболисты и болельщики празднуют триумф.
«Я отдам вам свою жизнь, а когда умру, я объединяюсь на земле, с вами, Перу», - говорится в нем.
ЭТЕЛЬ ПОЗО И БРУНЕЛЛА ХОРНА
Ведущие América Hoy использовали истории из своих аккаунтов в Instagram, чтобы отпраздновать триумф Перу. Пока Этель Посо опубликовала фрагмент своего предсказания окончательного результата матча, в котором она выиграла сборную Перу, Брунелла Хорна поделилась фотографией со своим партнером Ричардом Акунья, написав «Мы побеждаем!».
АНДРЕС ВИЗЕ
Несмотря на то, что перуанский актер находится в отпуске в Таиланде, это не помешало ему посмотреть матч Перу — Парагвай и отпраздновать победу Перу. «Пойдем на утешительный поединок!» написал запомнившийся «Николя де лас Касас» об образе обнимающихся футболистов.
СЛАВЯНСКИЙ ИДДА И ДЖИНО ПЕСАРЕССИ
Идда Эслава опубликовал различные истории в Instagram, посвященные матчу Перу со счетом 2:0 против Парагвая. Со своей стороны Джино Песаресси сделал то же самое, а также поделился некоторыми фотографиями матча и написал «Vamos Peru».
АНДРЕС ВИКЛЕЗ
Еще одним актером, который выступил перед триумфом Перу, был Андрес Вильчес, который заглавными буквами подчеркнул, что до чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, осталось только 1 матч Перу. «До чемпионата мира осталась одна игра. Пойдем на машине...» , написал о фотографии Национального стадиона.
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