Перу в утешительном поединке: с какой командой она сыграет, чтобы претендовать на чемпионат мира 2022 года в Катаре?

Сборная Перу одержала очень важную победу над командой Парагвая в дуэли, действительной для 18-го и последнего дня Юга. Американские отборочные. Национальный стадион в Лиме горел, как во время больших матчей, и тысячи болельщиков на площадке и миллионы перуанских болельщиков по всему миру стали свидетелями этого подвига, который вернул «биколор» на сцену перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре. В этом смысле в следующей заметке мы расскажем вам о следующем сопернике в утешительном раунде и о том, когда состоится этот матч.

Для начала следует отметить, что пересечения утешительного этапа изменились для текущего квалификационного процесса. И это то, что в предыдущих выпусках пятое место в Южной Америке оспаривало доступ к чемпионату мира против первого в Океании. Однако в ноябре прошлого года ФИФА изменила расписание и определила, что представитель КОНМЕБОЛ будет играть в паре с лучшей третьей в Азии.

Согласно этой предварительной информации , за это пространство будут бороться две команды: сборная Австралии и Объединенные Арабские Эмираты команда. «Socceroos» были перенесены в азиатскую квалификацию после многолетнего доминирования в Океании. Они заняли третье место в группе B с 15 очками после Саудовской Аравии (первая с 23 очками) и Японии (вторая с 22 очками), поэтому они сыграют предутешительный этап. Фактически, матч, который они провели сегодня днем против Саудовской Аравии, который закончился победой со счетом 1:0 в их пользу, был только для завершения графика, учитывая, что арабы уже обеспечили себе пас, хотя они сделали это, как и на первой позиции.

Австралийская команда была соперником Перу на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. |

Со своей стороны, эмиратцы выиграли сегодня утром, победив Южную Корею со счетом 1:0 с одиночным голом Хареба Абдуллы (54 минуты), тем самым обеспечив себе квалификацию в следующий этап, добавив 12 очков в группе А. Таким образом, они сразятся с австралийцами, чтобы определить окончательного представителя Азии.

И хотя Ирак также участвовал в этой борьбе за третье место, к сожалению, из-за своих интересов, они сыграли вничью со счетом 1:1 с Сирией, набрав 6 очков и опустившись на четвертое место с 9 очками. Кроме того, сборная Ливана, другая команда в споре, проиграла в этот вторник, 29-го, Ирану, поэтому у нее не было никаких шансов на квалификацию.

Объединенные Арабские Эмираты празднуют гол | Фото: агентства

Теперь возникает большой вопрос: когда сыграют Австралия и Объединенные Арабские Эмираты? Здесь мы расскажем вам об этом. Одиночный матч между двумя командами состоится во вторник, 7 июня. А через неделю победитель должен будет сыграть с «белой рохой». Именно с 13 по 14 июня состоятся матчи как в утешительном поединке между представителями КОНМЕБОЛ и АФК, так и между КОНКАКАФ с OFC. Это будут уникальные поединки без поездки туда и обратно и на нейтральном корте, хотя точные дни и время еще предстоит определить.

Изначально предполагалось, что эти встречи пройдут в Дохе, Катар, как «золотую середину» между выборами с разных континентов, но это будет под вопросом, поскольку в то время жара сильная и тихо достигает 40 градусов. Именно этот фактор стал причиной того, что чемпионат мира, в отличие от других выпусков, пройдет в ноябре этого года. Тем не менее, возможно, что утешительный поединок может быть туда-сюда или также в одном матче, который будет сыгран в Европе. Все будет определено в ближайшие недели или месяцы.

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Это будет второй раз, когда «белая роха» будет играть подряд утешительный поединок после того, как она была достигнута в последнем турнире перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в России.