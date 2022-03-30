Перу в утешительный поединок: так футболисты праздновали в раздевалке после победы над Парагваем

После большого праздника на поле Национального стадиона, где не пропустили «Контиго Перу», игроки сборной Перу с радостью продолжили в раздевалке. Несколько игроков загрузили открытки в свои социальные сети, чтобы поделиться тем, что они пережили в этот интимный момент. Те, кто не смог присутствовать, были Джанлука Лападула и Уайлдер Картахена, которые прошли антидопинговый тест.

Победа над Парагваем со счетом 2:0 вызывала эмоции и радость демонстрировалась в разное время. Получение места в плей-офф в последнем матче плей-офф Южной Америки вызвало ажиотаж, который длился несколько часов. Игроки покинули колосс Хосе Диаса примерно в 22:30 (перуанское время).

Серхио Пенья и Йошимар Йотун, автор второго гола на Национальном стадионе со сказочными ножницами, сделали селфи и загрузили его в свой официальный аккаунт в Instagram. Оба были стартовыми и имеют большие шансы оказаться в Катаре 2022. За фотографирование отвечал игрок ФК «Мальме». Давайте вспомним, что «Йоши» также носил футболку шведского клуба.

Социальные сети Серхио Пенья.

С другой стороны, Карлос Самбрано общался со своими детьми в полном праздновании в гримерках «белой рохи», которая, по его словам, была вечеринкой. Центральный защитник «Бока Хуниорс» вернулся на стартовую позицию в центральном защитнике и сопровождал Александра Калленса. Он возобновил свой уровень в последних матчах и продемонстрировал их против «альбирроха».

Социальные сети Карлоса Замбрано.

ЛАПАДУЛА И КАРТАХЕНА НЕ СМОГЛИ ОТПРАЗДНОВАТЬ

Те, кто остался без празднования вместе со всей командой в раздевалке, были Джанлука Лападула и Уайлдер Картахена, которых выбрали для прохождения антидопингового теста. Эти игроки выбираются после игры и обычно получают уведомление, когда они направляются в раздевалку.

Тот, кто загрузил видео в свои социальные сети, был ExAlianza Lima, который «жаловался» на то, что не может быть со своими товарищами по команде, что поделился «Бамбино», который отвечал за первый гол на Национальном стадионе в Лиме.

ПЕНЬЯ И УНИКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ, КОТОРЫЙ ОН ПЕРЕЖИЛ, ПОКИДАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН

Он едва выбрался из колосса Хосе Диаса на своей машине, тысячи фанатов подошли к его машине, чтобы попросить автограф, записать видео и послушать приветствие. Хаббаб был настолько велик, что большинство из них ударились ладонью о стекло автомобиля, в котором они двигались. В качестве меры предосторожности игрок ФК «Мальме» из Швеции предпочел остаться внутри, но он пережил уникальный и незабываемый момент.

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