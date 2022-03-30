Перу - Парагвай: полузащитник Йошимар Йотун стал лучшим игроком матча, согласно sofascore после победы в последнем раунде Отборочный турнир Катара 2022 года, который проходил на Национальном стадионе в Лиме.

На руле Йосимар Йотун забил второй гол победы Перу над Парагваем (2:0), что позволило ему квалифицироваться на Утешительный этап Кубка мира в Катаре 2022 года.

Портал sofascore считал Ёсимара Йотуна лучшим игроком матча со стрельбой из лука, с 81% точных передач, ключевым пасом, шансом на гол и 7 из 10 выигранных дуэлей, среди прочих рекордов, что позволило ему набрать 7,7.

Йосимар Йотун отыграл 69 минут в победе Перу, запросил свою смену и был заменен Орасио Калькатеррой.

Перу в утешительном матче: номера Йосимара Йотуна, лучшего игрока в матче против Парагвая со счетом 2:0 в отборочном туре Катара 2022 года

Тренер сборной Перу Рикардо Гарека выстроился в ряд с Педро Галлезе, Карлосом Самбрано, Луисом Авинкулой, Александром Калленсом, Мигелем Трауко, Йошимаром Йотуном, Кристианом Куэвой, Ренато Тапиа, Эдисоном Флоресом, Серхио Пеньей и Джанлукой Лападулой.

Тренер сборной Парагвая Гильермо Баррос Скелотто выбрал этот состав: Антони Сильва, Фабиан Бальбуена, Жуниор Алонсо, Омар Альдерете, Роберт Рохас, Ричард Ортис, Оскар Ромеро, Андрес Кубас, Ричард Санчес, Хулио Энсисо и Себастьян Феррейра.

Национальная сборная Перу вышла в матч с Парагваем после трех побед, одной ничьей и одного поражения в последних пяти матчах биколора, что позволило ей дойти до последней даты квалификаций с нетронутыми вариантами выхода в зону плей-офф.

Перу одержала три победы подряд над Боливией в Лиме (3:0), Венесуэлой (1-2) и Колумбией в Барранкилье (1:0). Затем он сравнял счет с Эквадором дома и потерпел поражение Уругваю в Монтевидео в прошлый четверг, 24 марта, на стадионе Сентенарио из-за споров о пропущенном голе в конце матча.

Пятое место в турнирной таблице дает право на участие в утешительном этапе Кубка мира. Именно сборная Перу заняла это место, добавив 24 очка, в то время как у Колумбии и Чили не осталось вариантов.

Перу является представителем Южноамериканской конфедерации (Конмебол), которая встретится с Азиатской конфедерацией (АФК) в утешительном матче чемпионата мира в июне следующего года. На данный момент Объединенные Арабские Эмираты и Австралия определят в фазе 4 азиатских квалификаций континентальную квоту на утешительный поединение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ ДАТЫ ПЛЕЙ-ОФФ

Перу - Парагвай 2:0 (Национальный стадион Лимы)

Эквадор 1-1 Аргентина (Монументальный стадион Гуаякиля)

Боливия 0-4 Бразилия (стадион Эрнандо Силеса в Ла-Пасе)

Чили 0-2 Уругвай (стадион Сан-Карлос-де-Апокиндо в Сантьяго)

Венесуэла 0:1 Колумбия (стадион Качамай в Пуэрто-Ордасе)

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